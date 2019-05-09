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Де Лигт о поражении «Аякса»: «Земля словно ушла у нас из-под ног»

сегодня, 02:56
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)2 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Капитан «Аякса» Матийс де Лигт прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (2:3) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Тоттенхэм» играл очень интенсивно, тем самым создавая нам большие проблемы, особенно во втором тайме. Мы не могли ослабить давление, которое они оказывали на нас.

Судья сказала, что осталась всего минута, и мы знали, что должны будем биться до конца. Мы думали, что сделали это, но увы. Земля словно ушла у нас из-под ног. Финал был так близок. В раздевалке была гробовая тишина.

Каким болезненным бы ни был этот вылет, это была потрясающая кампания, и мы всё ещё можем стать чемпионами [Нидерландов].

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shlifen
shlifen
   256 / 1099
сегодня в 03:18
Не хочется ругать Аякс вообще. Они прыгнули на несколько голов выше своего уровня начала сезона. Они точно продемонстрировали свой талант и работоспособность в каждой игре (привет Полю Погба). Они выбили Реал и Ювентус, на групповом этапе продемонстрировали зубы Баварии. Возможно это действительно лучший состав и поколение Аякса за 20 с лишним лет. И да - они получили горький опыт поражения в важных матчах, ведь раньше они выглядели так, словно не знают что могут проиграть фавориту... Они ещё выиграют свои трофеи в других клубах, но они уже вписали себя в историю клуба, и лично я надолго запомню этот Аякс.

P. S. И кстати я совсем не уверен что Аякс распродаст всех, видя работу Овермарса, не удивлюсь если продадут только Де Лигта, Де Йонга(его уже) и ещё 1-2 игрока. Видно что клуб теперь хочет добиваться результатов чаще чем раз в 20 лет =))))
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   387 / 1099
сегодня в 03:12
Ну ниче Матис, когда перейдешь в Барселону, привыкнешь к таким болезненным вылетам и не будешь так сильно расстраиваться)
Слава Геббельс
Слава Геббельс
сегодня в 03:10
"Судья сказала"
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