Де Лигт о поражении «Аякса»: «Земля словно ушла у нас из-под ног»

Капитан «Аякса» Матийс де Лигт прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (2:3) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Тоттенхэм» играл очень интенсивно, тем самым создавая нам большие проблемы, особенно во втором тайме. Мы не могли ослабить давление, которое они оказывали на нас.

Судья сказала, что осталась всего минута, и мы знали, что должны будем биться до конца. Мы думали, что сделали это, но увы. Земля словно ушла у нас из-под ног. Финал был так близок. В раздевалке была гробовая тишина.

Каким болезненным бы ни был этот вылет, это была потрясающая кампания, и мы всё ещё можем стать чемпионами [Нидерландов].