Габи раскритиковал «Атлетико» из-за ухода Година

Бывший игрок «Атлетико» Габи в интервью Cadena Ser раскритиковал политику мадридского клуба из-за ухода из команды Диего Година.

Правило клуба продлевать контракты на один год с игроками старше 30 лет несправедливое, и в конечном итоге оно привело к такому результату. Лично я решил не принимать эту политику клуба. Тем более когда мы говорим о таком футболисте, как Годин, который хотел лишь стабильности. Думаю, ему трудно было принять это решение, но он всё же уходит.