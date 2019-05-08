ГлавнаяНовости

Габи раскритиковал «Атлетико» из-за ухода Година

вчера, 23:00

Бывший игрок «Атлетико» Габи в интервью Cadena Ser раскритиковал политику мадридского клуба из-за ухода из команды Диего Година.

Правило клуба продлевать контракты на один год с игроками старше 30 лет несправедливое, и в конечном итоге оно привело к такому результату. Лично я решил не принимать эту политику клуба. Тем более когда мы говорим о таком футболисте, как Годин, который хотел лишь стабильности. Думаю, ему трудно было принять это решение, но он всё же уходит.

По слухам, уругваец бесплатно перейдет в «Интер».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Роуз: «Почеттино ставил в пример камбэк „Ливерпуля“»
Сегодня, 01:17 Комментарии0
Моура: «Лучшая ночь в истории клуба»
Сегодня, 00:43 Комментарии15
Почеттино: «Спасибо всем, кто в нас верил»
Сегодня, 00:36 Комментарии3
Эриксен: «Надеюсь, Моуре поставят памятник в Англии»
Сегодня, 00:23 Комментарии5
Агент: «Бэйл хочет остаться в „Реале“, но не уверен, что этого хочет Зидан»
Вчера, 20:45 Комментарии9
Балотелли вступился за Месси и Роналду, несмотря на их вылет из ЛЧ
Вчера, 19:44 Комментарии23
Обсудить
Все комментарии
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   499 / 1098
вчера в 23:22
Диего Семёнову виднее
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100