ГлавнаяНовости

Тен Хаг: «„Аякс“ был очень близок к финалу и заслуживал его»

сегодня, 02:21
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)2 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Наставник «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (2:3) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Соперник играл на высшем уровне и создавал нам проблемы. Нам будет трудно подобрать слова после такого результата.

 Это жестокая сторона футбола, с которой приходится считаться. Но мы должны продолжать идти дальше. Мы были очень близки к финалу и заслуживали его. 

Но мы слишком легкомысленно отдали им лидерство. Я говорил игрокам о том, что ещё ничего не решено. Вы видели, что «Тоттенхэм» продолжал верить. Они создавали больше возможностей, а нам не удавалась игра на контратаках. 

Если бы мы забили в том моменте, а не попали в штангу, то матч был бы закончен.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Де Лигт о поражении «Аякса»: «Земля словно ушла у нас из-под ног»
Сегодня, 02:56 Комментарии3
Роуз: «Почеттино ставил в пример камбэк „Ливерпуля“»
Сегодня, 01:17 Комментарии2
Моура: «Лучшая ночь в истории клуба»
Сегодня, 00:43 Комментарии16
Почеттино: «Спасибо всем, кто в нас верил»
Сегодня, 00:36 Комментарии3
Эриксен: «Надеюсь, Моуре поставят памятник в Англии»
Сегодня, 00:23 Комментарии6
Габи раскритиковал «Атлетико» из-за ухода Година
Вчера, 23:00 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   48 / 1099
сегодня в 04:19
Удачи Аяксу .
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус
   479 / 1099
сегодня в 04:17
Еврейский клуб, заслуживал хук
shlifen
shlifen
   256 / 1099
сегодня в 03:31
Это футбол!! У Аякса были моменты - они не забили, у Тоттенхема были моменты и они забили почти все - так бывает. Не понимаю гнева в сторону Аякса - кто их вообще видел претендентами на финал, скажем перед матчем с Реалом?? Команда собранная из молодняка и пары-тройки списанных ветеранов (Шонэ уже так и доиграет в Аяксе, Блинда списали в МЮ, от Тадича кто-то ждал прорыва после Саута?) Тренер с помощниками выдавили максимум из этого состава... Тренер не может забить вместо Тадича или Зиеха, молодняк поплыл и не успел прийти в себя, так бывает...

P. S. Фаны Баварии и Ювэ ниже, вам болит что не ваши клубы в полуфинале, зато там молодой Аякс?? Кто мешал выигрывать свои матчи?? =))))
mihaluch
mihaluch
   89 / 1099
сегодня в 03:10
Не повезло, что поделаешь.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   200 / 1099
сегодня в 02:58
Я ставил на ничью с ТБ . Так что "слова"из меня льются как из сорванного унитаза. Но если рассуждать с холодной головой, то финал Клопп - Покеттино это просто сказка!
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   318 / 1099
сегодня в 02:52
высокомерный молодняк получил по заслугам. никакого финала они не заслуживали. слишком много понтов. осадили по делу выскочек.
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 1099
сегодня в 02:46
А вот совсем не жаль Аякс. Уроды провалили такой матч тьфу.
Left Boy
Left Boy
   110 / 1099
сегодня в 02:39
лысый шарлатан, чьи успехи в Аяксе - 95% заслуга ассистента Шройдера. вот он уйдет летом и в следующем сезоне все увидят настоящего тен хага. удачи вам, пацаны, с треблом
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100