Тен Хаг: «„Аякс“ был очень близок к финалу и заслуживал его»

Наставник «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (2:3) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Соперник играл на высшем уровне и создавал нам проблемы. Нам будет трудно подобрать слова после такого результата.

Это жестокая сторона футбола, с которой приходится считаться. Но мы должны продолжать идти дальше. Мы были очень близки к финалу и заслуживали его.

Но мы слишком легкомысленно отдали им лидерство. Я говорил игрокам о том, что ещё ничего не решено. Вы видели, что «Тоттенхэм» продолжал верить. Они создавали больше возможностей, а нам не удавалась игра на контратаках.

Если бы мы забили в том моменте, а не попали в штангу, то матч был бы закончен.