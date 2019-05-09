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Роуз: «Почеттино ставил в пример камбэк „Ливерпуля“»

сегодня, 01:17
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)2 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз прокомментировал победу над «Аяксом» (3:2) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Мы видели вчерашнюю игру «Ливерпуля». Этот матч показал, что, пока не прозвучал финальный свисток, ещё ничего не решено.

Мы были разочарованы стартом первого матча, и сегодня мы начали точно так же. Однако после перерыва мы вошли в игру.

Тренер перед матчем говорил о выступлении «Ливерпуля». Он был не против того, чтобы мы проиграли, но мы должны были сделать это красиво.

К счастью, мы прошли дальше и с нетерпением ждём финала Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   387 / 1099
сегодня в 03:19
Ну вот в финале и отблагодарите Ливерпуль пару тройкой мячами за положительный пример)
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   8 / 1099
сегодня в 02:10
Да, ребята, Ливерпуль это лучший пример для проявления характера и камбэка)
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