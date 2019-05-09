Роуз: «Почеттино ставил в пример камбэк „Ливерпуля“»

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз прокомментировал победу над «Аяксом» (3:2) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Мы видели вчерашнюю игру «Ливерпуля». Этот матч показал, что, пока не прозвучал финальный свисток, ещё ничего не решено.

Мы были разочарованы стартом первого матча, и сегодня мы начали точно так же. Однако после перерыва мы вошли в игру.

Тренер перед матчем говорил о выступлении «Ливерпуля». Он был не против того, чтобы мы проиграли, но мы должны были сделать это красиво.

К счастью, мы прошли дальше и с нетерпением ждём финала Лиги чемпионов.