Моура: «Лучшая ночь в истории клуба»

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура поделился эмоциями после победы над «Аяксом» (3:2) в полуфинале Лиги чемпионов. Сам бразилец оформил хет-трик и вывел лондонцев в финал.
Не думаю, что некоторые наши игроки рассчитывали сыграть в финале Лиги чемпионов в составе «Тоттенхэма». «Ливерпуль» много раз был в решающем матче ЛЧ, это уходит с корнями в их историю. «Тоттенхэм» нуждается в играх такого уровня, и если мы победим, то это отправит клуб на совершенно другой уровень.
Тренер отдал все силы, и эта ночь для него. Возможно, у Почеттино больше никогда не будет финалов ЛЧ, так что я рад за него и за «Тоттенхэм». Это лучшая ночь в истории клуба.
Обе команды были прекрасны, но кто то должен был проиграть!
Лукас просто злой гений для Аякса . Как же быстро он в штрафной ориентируется!!!
Ждем непредсказуемого финала.
Одно точно известно - победит английский клуб!!!
Обе команды были прекрасны, но кто то должен был проиграть!
Лукас просто злой гений для Аякса . Как же быстро он в штрафной ориентируется!!!
Ждем непредсказуемого финала.
Одно точно известно - победит английский клуб!!!