Моура: «Лучшая ночь в истории клуба»

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура поделился эмоциями после победы над «Аяксом» (3:2) в полуфинале Лиги чемпионов. Сам бразилец оформил хет-трик и вывел лондонцев в финал.

Не думаю, что некоторые наши игроки рассчитывали сыграть в финале Лиги чемпионов в составе «Тоттенхэма». «Ливерпуль» много раз был в решающем матче ЛЧ , это уходит с корнями в их историю. «Тоттенхэм» нуждается в играх такого уровня, и если мы победим, то это отправит клуб на совершенно другой уровень.