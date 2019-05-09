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Моура: «Лучшая ночь в истории клуба»

сегодня, 00:43
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)2 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура поделился эмоциями после победы над «Аяксом» (3:2) в полуфинале Лиги чемпионов. Сам бразилец оформил хет-трик и вывел лондонцев в финал.

Не думаю, что некоторые наши игроки рассчитывали сыграть в финале Лиги чемпионов в составе «Тоттенхэма». «Ливерпуль» много раз был в решающем матче ЛЧ, это уходит с корнями в их историю. «Тоттенхэм» нуждается в играх такого уровня, и если мы победим, то это отправит клуб на совершенно другой уровень.

Тренер отдал все силы, и эта ночь для него. Возможно, у Почеттино больше никогда не будет финалов ЛЧ, так что я рад за него и за «Тоттенхэм». Это лучшая ночь в истории клуба.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 1098
сегодня в 01:55
Лучшие ночи были когда Пав играл за петухов
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Steven Gerrard 008
   2 / 1098
сегодня в 01:54
и Фабиньо
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   27 / 1098
сегодня в 01:24
Моура в сборную вместо Ныймара)
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Y.N.W.A.
   27 / 1098
сегодня в 01:22
За неделю поменяли три клуба: Ньюкасл, Барселону, Тоттенхэм. А тем временем муу отгреб от последнего Хаддерсфилда и занял почетное 6ое место
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Left Boy
   27 / 1098
сегодня в 01:19
Ты когда АПЛ в последний раз смотрел?
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 1098
сегодня в 01:16
Красивая , волевая победа!!!
Обе команды были прекрасны, но кто то должен был проиграть!
Лукас просто злой гений для Аякса . Как же быстро он в штрафной ориентируется!!!
Ждем непредсказуемого финала.
Одно точно известно - победит английский клуб!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 1098
сегодня в 01:14
только ман сити не могет,потому что пеп выгнал правильного вратаря и ягу туре
kotmyshka
kotmyshka
   122 / 1098
сегодня в 01:02
настрой был сумасшедший
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Left Boy
   8 / 1098
сегодня в 00:59
Ахаха, болелы мю только и успевают менять команды за которые топить, но только против скаузов ахах
Arragon
Arragon
   104 / 1098
сегодня в 00:55
Трешку загрузил Аяксу, красавчик.
ariec93
ariec93
   639 / 1098
сегодня в 00:55
В ПСЖ не пригодился, понабирали Неймаров всяких. Вот человек пожалуйста, трешку отгрузил как на тренировке))
311
311
   32 / 1098
сегодня в 00:54
Сегодня Тоттенхем поднялся на ступень выше! Поздравляю!)
Olimpiada_Arkadievna
Olimpiada_Arkadievna ответил Left Boy
   483 / 1098
сегодня в 00:53
лучшая впереди, пацаны. не расслабляться и вынести колбаску надо. в апл по игре вы их катали, да только в первом матче им помог судья, а во втором фарт.
В треьтем погда, в четвертом по гороскопу все плохо было, в пятом мухи сьели тотенхем?
дурман
дурман
   109 / 1098
сегодня в 00:50
У этого вообще секаса не было по ходу
Left Boy
Left Boy
   112 / 1098
сегодня в 00:45
лучшая впереди, пацаны. не расслабляться и вынести колбаску надо. в апл по игре вы их катали, да только в первом матче им помог судья, а во втором фарт.
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