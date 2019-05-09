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Геркус рассказал об особенностях выплат от УЕФА отечественным клубам

сегодня, 13:19

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал об особенностях выплат от УЕФА российским клубам.

Дело в том, что в УЕФА полагаются единовременные выплаты, которые зависят от места в клубном рейтинге. Причём не за пять лет, как это обычно бывает, а за 10. Эти выплаты получают все 32 клуба, которые прошли в групповой этап Лиги чемпионов, разница только в размере. Последнее место получает € 1,108 млн, предпоследнее – на € 1,108 млн больше и так далее.

«Локомотив» в прошлом сезоне был третьим снизу (€ 3,3 млн), а ЦСКА, кажется, 22-м (€ 11 млн). Соответственно, «армейцы» за попадание в Лигу чемпионов могут заработать почти на € 10 млн больше.

Недавно Геркус прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов. 

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Balanenok
Balanenok ответил parallels
   236 / 1086
сегодня в 14:38
достаём щёты, считаем. зенит сейчас на 19 месте. в лч гарантированно не попадут 2 из 6 английских команд, которые выше нас, и ещё севилья. итого мы будем на 16 месте из 32 команд. а это где-то +7 лямов, относительно цска. итого под 20. за каждую победу ещё 1,5, если не ошибаюсь. короче, в районе 25 зенит получит точно. стыдно за спартак.
Да, за спартак стыдно, ничего не получит.
EAGuar As
EAGuar As
   48 / 1086
сегодня в 14:26
Запутано все .
КЭТиК
КЭТиК
   188 / 1086
сегодня в 14:14
В общем неплохо получают.
parallels
parallels
   6 / 1086
сегодня в 14:02
достаём щёты, считаем. зенит сейчас на 19 месте. в лч гарантированно не попадут 2 из 6 английских команд, которые выше нас, и ещё севилья. итого мы будем на 16 месте из 32 команд. а это где-то +7 лямов, относительно цска. итого под 20. за каждую победу ещё 1,5, если не ошибаюсь. короче, в районе 25 зенит получит точно. стыдно за спартак.
Doping87
Doping87
   154 / 1086
сегодня в 13:54
Начался конский скулёж. Надо было играть ровнее в сезоне.
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