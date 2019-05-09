Геркус рассказал об особенностях выплат от УЕФА отечественным клубам

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал об особенностях выплат от УЕФА российским клубам.

Дело в том, что в УЕФА полагаются единовременные выплаты, которые зависят от места в клубном рейтинге. Причём не за пять лет, как это обычно бывает, а за 10. Эти выплаты получают все 32 клуба, которые прошли в групповой этап Лиги чемпионов, разница только в размере. Последнее место получает € 1,108 млн, предпоследнее – на € 1,108 млн больше и так далее.



«Локомотив» в прошлом сезоне был третьим снизу (€ 3,3 млн), а ЦСКА , кажется, 22-м (€ 11 млн). Соответственно, «армейцы» за попадание в Лигу чемпионов могут заработать почти на € 10 млн больше.