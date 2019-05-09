Куман или тен Хаг могут сменить Вальверде у руля «Барселоны»

Согласно информации испанской прессы, «Барселона» раздумывает об увольнением Эрнесто Вальверде после безвольного вылета команды из Лиги чемпионов.
Основным претендентом на пост главного тренера «блаугранас» является наставник сборной Нидерландов Рональд Куман.
Второй кандидат - рулевой «Аякса» Эрик тен Хаг, под руководством которого голландский клуб достиг полуфинала Лиги чемпионов.
Руководство «Барселоны» обсудит будущее Вальверде на собрании, которое состоится 25 мая.
Лучшие результаты показывают тотально атакующий футбол Гвардиолы,Клоппа,Эрика Хага а не автобусы Вальверде,Маттеу,Конте итд
Лучшие результаты показывают тотально атакующий футбол Гвардиолы,Клоппа,Эрика Хага а не автобусы Вальверде,Маттеу,Конте итд
За бездарный пролёт в ЛЧ, последует жёсткая посадка с выталкиванием лишнего пассажира..:))
За бездарный пролёт в ЛЧ, последует жёсткая посадка с выталкиванием лишнего пассажира..:))
Кого пригласит....одному ему ведомо....
Да и зачем эта должность вообще в клубе........непонятно....
Кого пригласит....одному ему ведомо....
Да и зачем эта должность вообще в клубе........непонятно....