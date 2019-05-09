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Куман или тен Хаг могут сменить Вальверде у руля «Барселоны»

сегодня, 18:00

Согласно информации испанской прессы, «Барселона» раздумывает об увольнением Эрнесто Вальверде после безвольного вылета команды из Лиги чемпионов.

Основным претендентом на пост главного тренера «блаугранас» является наставник сборной Нидерландов Рональд Куман.

Второй кандидат - рулевой «Аякса» Эрик тен Хаг, под руководством которого голландский клуб достиг полуфинала Лиги чемпионов.

Руководство «Барселоны» обсудит будущее Вальверде на собрании, которое состоится 25 мая.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   194 / 1088
сегодня в 19:44
У Кумана есть очень неудачный тренерский опыт в Испании. В Валенсии он провалился по полной. К тому же стиль игры который он ставит Барсе не подходит.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   333 / 1088
сегодня в 19:34
Я думаю Вальверде останеца в Барселоне
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   69 / 1088
сегодня в 19:11
Думаю Месси выберет Хага.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   69 / 1088
сегодня в 19:10
Эрика надо,его стиль и тотальный футбол подходит Барсе.Очень хотел,чтобы его пригласили и прочитал сейчас хорошую новость.Пусть Вальверде тренерует Атлетик,его мышление и стиль не для грандов.
Лучшие результаты показывают тотально атакующий футбол Гвардиолы,Клоппа,Эрика Хага а не автобусы Вальверде,Маттеу,Конте итд
RMUKMU
RMUKMU
   173 / 1088
сегодня в 19:05
Куман болельщикам Барселоны не зайдёт. От рациональный тренер, который любит играть вторым номером. А барселонским стиль и владение подавай.
Илья85
Илья85
сегодня в 19:00
По стилю,больше Хаг подходит.куман не бросит сборную,тем более нормално играть начали
neomessi
neomessi
   227 / 1088
сегодня в 18:54
Куман все таки мне кажется более привлекательным.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   242 / 1088
сегодня в 18:44
Согласен на обоих, только не трус =)
barcamilan
barcamilan
   501 / 1088
сегодня в 18:41
ну наконец то раздумывает, давно пора, зовите кумана
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 1088
сегодня в 18:28
Барсе нужен Каррера и Квинси вместо Коутинье ,тогда возьмут ушастого
particular
particular
   3 / 1088
сегодня в 18:26
Стул зашатался, корона съехала и СМИ закружились в ожидании жертвы..:))
За бездарный пролёт в ЛЧ, последует жёсткая посадка с выталкиванием лишнего пассажира..:))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   2 / 1088
сегодня в 18:24
тренер в барсе нужен ,чтобы хвалить Месси в интервью ,а чемпионат там Бартомеу заказывает
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 1088
сегодня в 18:23
Возьмите Адвоката,он из г...на может лепить
Rizo1
Rizo1 ответил Jeck Denielse
   259 / 1088
сегодня в 18:10
В случае провала, было на кого свалить!
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   140 / 1088
сегодня в 18:10
Куман
авито
авито
   407 / 1088
сегодня в 18:07
Легендарный Куман нужен Барселоне.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 1088
сегодня в 18:04
Да у Месси на столе сейчас 5-6 резюме......
Кого пригласит....одному ему ведомо....
Да и зачем эта должность вообще в клубе........непонятно....
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