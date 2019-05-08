Аллегри в течение 48 часов может объявить об уходе из «Юве»

сегодня, 20:26

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри объявит о своем будущем в течение 48 часов. Есть информация, что итальянец может покинуть клуб уже по окончании текущего сезона.

До этого Аллегри не раз говорил, что останется, но сегодня вечером или завтра днем у него состоится встреча с руководством «Юве», после которой «алленаторе» может сообщить о своем отъезде.

У «Ювентуса» мало вариантов на замену Аллегри. Ожидается, что в случае его ухода в клуб может вернуться Антонио Конте.