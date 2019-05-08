ГлавнаяНовости

Аллегри в течение 48 часов может объявить об уходе из «Юве»

сегодня, 20:26

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри объявит о своем будущем в течение 48 часов. Есть информация, что итальянец может покинуть клуб уже по окончании текущего сезона.

До этого Аллегри не раз говорил, что останется, но сегодня вечером или завтра днем у него состоится встреча с руководством «Юве», после которой «алленаторе» может сообщить о своем отъезде.

У «Ювентуса» мало вариантов на замену Аллегри. Ожидается, что в случае его ухода в клуб может вернуться Антонио Конте.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Официально«Лестер» анонсировал уход Окадзаки и Симпсона
Сегодня, 20:01 Комментарии1
Слухи«Рома» хочет пригласить Сарри
Вчера, 21:31 Комментарии2
«Бавария»: «Встречи с Лопетеги не было»
Вчера, 20:57 Комментарии2
СлухиРуководство «Баварии» встретилось с Лопетеги
Вчера, 18:27 Комментарии15
Венгер отклонил очередное предложение «Фулхэма»
06 мая Комментарии3
«Интер» не планирует увольнять Спаллетти
05 мая Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   260 / 1086
сегодня в 23:07
Глупое решение для Юве
Sexual Harassment
Sexual Harassment
сегодня в 22:54
Только если на смену придет Дешам
Charlie Scene
Charlie Scene
   342 / 1086
сегодня в 22:37
один лузер сменит другого)))) ждемс епт))))
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   333 / 1086
сегодня в 22:32
Не нужно никого менять! Тем более возвращать Конте!! Если появится когда то достойный тренер на замену вот тогда и будет смотреть! А так , замена ради замены - нет смысла! Тем более , Макс посильнее будет как тренер!
juvenale
juvenale
   4 / 1086
сегодня в 21:47
ждем
feris1
feris1
   60 / 1086
сегодня в 21:38
Конте это уже пройденный этап.
ДАША Д
ДАША Д
   113 / 1086
сегодня в 21:28
Лигу Чемпионов провалил
Artemon9
Artemon9 ответил NGY
   608 / 1086
сегодня в 21:16
Пора расставаться. Ему нужно в новый клуб, а Юве нужен новый тренер.
Челси срочно нужен новый итальянец 😄
Artemon9
Artemon9
   608 / 1086
сегодня в 21:15
Спасибо ему большое за все, но пора что-то менять
BagioR
BagioR
   567 / 1086
сегодня в 21:14
Возвращение Конте шаг назад.
Бестрофейный
Бестрофейный
   154 / 1086
сегодня в 21:11
Скорее всего, настало время, пора менять обстановку.
Action
Action
   1044 / 1086
сегодня в 21:04
Неважно, кто придет, главное в ближайшие 3 года выиграть ЛЧ, а в пятилетку сделать 2-3 финала.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   12 / 1086
сегодня в 20:55
Аллегри пора уходить. "Юве" явно стагнирует с ним.
Dark_Soul
Dark_Soul
   489 / 1086
сегодня в 20:54
Ура?! Ждем не дождемся, клубу нужны перемены. Уже невозможно смотреть на эту убогую игру и деградацию игроков атаки.
dino-hsv
dino-hsv
   103 / 1086
сегодня в 20:54
а может инфа про гвардиолу, просочившаяся месяца 2 назад, была не ложью?
NGY
NGY
   18 / 1086
сегодня в 20:31
Пора расставаться.

Ему нужно в новый клуб, а Юве нужен новый тренер.
дурман
дурман
   96 / 1086
сегодня в 20:28
С Вальверде ???
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100