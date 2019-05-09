Отец Моуры: «Лукас мог играть в „Наполи“»

Жорже Родригес да Силва, отец полузащитника «Тоттенхэма» Лукаса Моуры, поделился впечатлениями от выступления футболиста в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Аякса». Бразилец забил три гола и вывел свою команду в финал.

Я очень рад за своего сына, до сих пор не можем поверить! Лукас верил в победу, как и остальная команда. Мы не могли оторваться от телевизора. Не могу описать словами, это было необычно.

Не знаю, сыграет ли он в финале, но важнее всего, что он готов вести свою команду вперед.

Прежде чем присоединиться к «Тоттенхэму», в январе 2018-го шли переговоры о переходе Лукаса в «Наполи». Неаполитанцы были в нем заинтересованы, даже встреча состоялась. Однако «Тоттенхэм» был более убедителен. Вот почему он перешел в лондонский клуб.