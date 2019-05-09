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Роналдо считает, что Неймар не перейдет в «Реал»

сегодня, 18:30

Знаменитый в прошлом бразильский форвард Роналдо считает, что нападающий ПСЖ Неймар вряд ли перейдет в «Реал».

Эта тема муссируется уже много лет. Слухи появляются постоянно, но не думаю, что в вопросе перехода в «Реал» было что-то конкретное.

Неймар - невероятный игрок, любой клуб хотел бы его подписать. Но судя по тому, что я вижу, он недоступен для продажи.

Неймара критикуют? Меня тоже критиковали, чаще всего несправедливо. Мы ничего не можем с этим поделать. Неймар - очень умный парень с потрясающим талантом, который хочет продолжать развиваться. У него было две травмы, которые сократили количество игровых минут и открыли простор для споров. В большинстве своем критики несправедливы. Я верю в Неймара и уверен, что у него всё получится.

Ранее Неймар признался, что на закате карьеры хочет поиграть в «Сантосе».

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Все комментарии
Project Pandora
Project Pandora ответил Danrog
   914 / 1088
сегодня в 19:33
Кристина место свое ревнует.
При чём тут Роналду? В статье речь о бразильце, лол. Учись правильно читать.
Neymar 10
Neymar 10
   235 / 1088
сегодня в 19:24
не видать маргариновым Неймара как и трофеев ! купят летом азарушку за 100 лямов и будут на равных сражаться за право участвовать в лиге Европы , с жиронами да леганесами .
Danrog
Danrog
   116 / 1088
сегодня в 18:57
Кристина место свое ревнует.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   348 / 1088
сегодня в 18:51
Поэтому эта балерина неплохо смотрелась на прежнем актерском помосте
STVA 1
STVA 1
   44 / 1088
сегодня в 18:47
Не нужен он Реалу
drug01
drug01
   152 / 1088
сегодня в 18:44
А кто его возьмёт? Лишь только.... СПАРТАК????
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