Роналдо считает, что Неймар не перейдет в «Реал»

Знаменитый в прошлом бразильский форвард Роналдо считает, что нападающий ПСЖ Неймар вряд ли перейдет в «Реал».

Эта тема муссируется уже много лет. Слухи появляются постоянно, но не думаю, что в вопросе перехода в «Реал» было что-то конкретное.

Неймар - невероятный игрок, любой клуб хотел бы его подписать. Но судя по тому, что я вижу, он недоступен для продажи.

Неймара критикуют? Меня тоже критиковали, чаще всего несправедливо. Мы ничего не можем с этим поделать. Неймар - очень умный парень с потрясающим талантом, который хочет продолжать развиваться. У него было две травмы, которые сократили количество игровых минут и открыли простор для споров. В большинстве своем критики несправедливы. Я верю в Неймара и уверен, что у него всё получится.