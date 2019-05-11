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Гвардиола: «Мне приятно давление. Лучше лидировать, чем догонять»

сегодня, 14:42
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗавтра в 17:00 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 38-го тура АПЛ против «Брайтона». «Горожанам» необходимо победить, чтобы гарантировать себе чемпионский титул.

Мне приятно давление. Мы сражаемся за что-то уникальное, за победу в АПЛ. Трудно выиграть этот чемпионат хотя бы раз в жизни, не говоря уже о втором успехе. Игроки должны находиться под давлением, нервничать, понимать, что будет трудно. 

Когда мы отставали от «Ливерпуля», люди говорили, что лучше догонять. Нет, лучше лидировать, потому что в этом случае всё в твоих руках. Мы выиграли последних 13 матчей, так что мы заслуживаем это положение. И мы будем защищать свое лидерство.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   254 / 1079
сегодня в 16:32
МС раздавит Брайтон и станет чемпионом.
Ikarus74
Ikarus74 ответил dino-hsv
   533 / 1079
сегодня в 15:14
(Мы сражаемся за что-то уникальное, за победу в АПЛ) - закапывает себя все глубже и глубже такими словами. вечно у него турниры, где он лучший, стоят выше лиги чемпионов
Дык Клопп вроде сам признал, что стать чемпионом англии сложнее чем взять ушастого, тем более что и за ушастого ещё надо попотеть
ilyafrom
ilyafrom
   495 / 1079
сегодня в 15:14
Гвардиола еще относительно молод, успеет выиграть ЛЧ хотя бы раз.
Сейчас у него 25 трофеев, может еще 2 выиграть
DXTK
DXTK
   187 / 1079
сегодня в 15:01
А после вылета из ЛЧ на Пепа давление не оказывают? ведь на месте шпор в финале мог быть МС?
dino-hsv
dino-hsv
   80 / 1079
сегодня в 15:00
(Мы сражаемся за что-то уникальное, за победу в АПЛ) - закапывает себя все глубже и глубже такими словами. вечно у него турниры, где он лучший, стоят выше лиги чемпионов
ДАША Д
ДАША Д
   144 / 1079
сегодня в 14:56
Скорее всего легко победят.
cska plus
cska plus
   30 / 1079
сегодня в 14:53
Пеп подкалывает фрица.
beefs
beefs
   194 / 1079
сегодня в 14:52
ждем победы...
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