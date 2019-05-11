Гвардиола: «Мне приятно давление. Лучше лидировать, чем догонять»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 38-го тура АПЛ против «Брайтона». «Горожанам» необходимо победить, чтобы гарантировать себе чемпионский титул.

Мне приятно давление. Мы сражаемся за что-то уникальное, за победу в АПЛ . Трудно выиграть этот чемпионат хотя бы раз в жизни, не говоря уже о втором успехе. Игроки должны находиться под давлением, нервничать, понимать, что будет трудно.

Когда мы отставали от «Ливерпуля», люди говорили, что лучше догонять. Нет, лучше лидировать, потому что в этом случае всё в твоих руках. Мы выиграли последних 13 матчей, так что мы заслуживаем это положение. И мы будем защищать свое лидерство.