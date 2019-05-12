Кокорин решил не оставаться в СИЗО

12 мая 2019, 09:55

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» , сообщил, что его клиент отказался от возможности провести остаток своего тюремного заключения в СИЗО.

Согласно ч. 1 ст. 77 УИК РФ , в исключительных случаях лица, впервые осужденные к лишению свободы на срок не больше пяти лет, которым отбывание наказания назначено в исправительной колонии общего режима, могут быть с их согласия оставлены в следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.

Действительно, можно отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде. Но такой вариант не рассматривается. Для этого нужно обладать профессией, полезной для изолятора: электрик, сантехник и прочее.

Напомним, что Кокорин был приговорен к полутора годам тюрьмы.