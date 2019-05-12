Кокорин решил не оставаться в СИЗО

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сообщил, что его клиент отказался от возможности провести остаток своего тюремного заключения в СИЗО.
Согласно ч. 1 ст. 77 УИК РФ, в исключительных случаях лица, впервые осужденные к лишению свободы на срок не больше пяти лет, которым отбывание наказания назначено в исправительной колонии общего режима, могут быть с их согласия оставлены в следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.
Действительно, можно отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде. Но такой вариант не рассматривается. Для этого нужно обладать профессией, полезной для изолятора: электрик, сантехник и прочее.
Напомним, что Кокорин был приговорен к полутора годам тюрьмы.
Аха-ха)
Аха-ха)
Не умеешь - научат, не захочешь - заставят.
Не умеешь - научат, не захочешь - заставят.
Вся суть многих футболистов и самого футбола у нас(
Вся суть многих футболистов и самого футбола у нас(
Не полезная профессия футболист,для СИЗО.((
Не полезная профессия футболист,для СИЗО.((