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Кокорин решил не оставаться в СИЗО

12 мая 2019, 09:55

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сообщил, что его клиент отказался от возможности провести остаток своего тюремного заключения в СИЗО.

Согласно ч. 1 ст. 77 УИК РФ, в исключительных случаях лица, впервые осужденные к лишению свободы на срок не больше пяти лет, которым отбывание наказания назначено в исправительной колонии общего режима, могут быть с их согласия оставлены в следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.

Действительно, можно отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде. Но такой вариант не рассматривается. Для этого нужно обладать профессией, полезной для изолятора: электрик, сантехник и прочее.

Напомним, что Кокорин был приговорен к полутора годам тюрьмы. 

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответил ХУБУЛ
   444 / 840
12 мая в 20:43
Научили уже петушка к тюремным понятиям. Не знаю как сейчас но раньше кто оставался в СИЗО после приговора досиживать свой срок считались этакими мальчиками на побегушках, козлами. Ну не хочет петушок быть козлом, не хочет.
Он, небось, уже проинформирован, что с его финансами, на побегушках будет уже вся тюремная масть,)
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил abrek123
   220 / 840
12 мая в 14:29
Такие не попадают как обычные люди в хаты, в тюрьмах деньги решают все обычно...Будет как король в отдельном люксе жить со всеми привилегиями обычной жизни, уже начальники кошельки растопырили и ждут чтоб к ним попал)))Вон уже разговоры идут хотят в стране частные тюрьмы сделать, у кого деньги будут отбывать наказание как в 5 звездочном отеле с саунами бассейнами фитнес залами и всяким таким))))Элитные частные тюрьмы емае)))
Ты колонию с тюрьмой путаешь. Коко то собрался в колонию (правда, вряд ли он туда попадет)
Контуженый
Контуженый ответил DawnOfDestiny
   680 / 840
12 мая в 14:05
Ваня, не 59. Не надо гнать на парней, которые случайно показали нашей заСУшливой ситуации свое место. Я б об Пака дерево сломал. И отпацефиздил по-тихому попозже. Ваши рассуждения - не всем в компот.
Ты это.. Поаккуратнее. А то статью за экстремизм припаяют.
abrek123
abrek123
   122 / 840
12 мая в 12:49
Такие не попадают как обычные люди в хаты, в тюрьмах деньги решают все обычно...Будет как король в отдельном люксе жить со всеми привилегиями обычной жизни, уже начальники кошельки растопырили и ждут чтоб к ним попал)))Вон уже разговоры идут хотят в стране частные тюрьмы сделать, у кого деньги будут отбывать наказание как в 5 звездочном отеле с саунами бассейнами фитнес залами и всяким таким))))Элитные частные тюрьмы емае)))
vastudio
vastudio
   484 / 840
12 мая в 12:28
Ну мастером по ремонту стульев мог бы быть)))
ХУБУЛ
ХУБУЛ ответил League1
   455 / 840
12 мая в 12:16
Зря он собрался на зону общего режима. Там нет ни понятий, ни порядка, один беспредел, как на малолетке.
Ну если его под своё крыло за его большие деньги возмет какой-нибудь смотрящий Мага или Заза кахетинский то до окончания срока должен досидеть без проблем 😂😂😂
Tostao
Tostao
   130 / 840
12 мая в 11:49
А ведь за эти месяцы на зоне всё может произойти.
ЮЗИК
ЮЗИК
   236 / 840
12 мая в 11:41
Его система засудила, поэтому ему будет камфортно
Литейный 4
Литейный 4
   7 / 840
12 мая в 11:26
Западло Зекам работать. Гыгыгы
BARCDJIN
BARCDJIN ответил League1
   103 / 840
12 мая в 11:20
Зря он собрался на зону общего режима. Там нет ни понятий, ни порядка, один беспредел, как на малолетке.
Ты че сидела чт ле? Откуда знаешь..Нечессе...

Аха-ха)
League1
League1
   111 / 840
12 мая в 11:11
Зря он собрался на зону общего режима. Там нет ни понятий, ни порядка, один беспредел, как на малолетке.
ХУБУЛ
ХУБУЛ ответил LOpp
   455 / 840
12 мая в 11:02
А чего так можно было?))
Можно,но не солидно.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
   455 / 840
12 мая в 10:59
Научили уже петушка к тюремным понятиям. Не знаю как сейчас но раньше кто оставался в СИЗО после приговора досиживать свой срок считались этакими мальчиками на побегушках, козлами. Ну не хочет петушок быть козлом, не хочет.
порт
порт
   662 / 840
12 мая в 10:39
Пусть обретает профессию подметальщика. В СИЗО пригодится, да и когда откинется, тоже не пропадёт с такой специальностью.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   491 / 840
12 мая в 10:38
Ваня, не 59. Не надо гнать на парней, которые случайно показали нашей заСУшливой ситуации свое место. Я б об Пака дерево сломал. И отпацефиздил по-тихому попозже. Ваши рассуждения - не всем в компот.
МапС
МапС
   100 / 840
12 мая в 10:37
Пора обретать смежную специальность - в будущем пригодится.
Не умеешь - научат, не захочешь - заставят.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   461 / 840
12 мая в 10:36
Мы ждём тебя брат .. или сестра, не важно, главное что ждём.
weer
weer
12 мая в 10:20
Для этого нужно обладать профессией, полезной для изолятора: электрик, сантехник и прочее.

Вся суть многих футболистов и самого футбола у нас(
rubinovyi2
rubinovyi2
   329 / 840
12 мая в 10:19
Электрик-два человека,сантехник-два человека.Футболисты...,на футболистов нарядов нет.))
Не полезная профессия футболист,для СИЗО.((
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Denkuz
   109 / 840
12 мая в 10:07
Не каждый день на зону попадают футболисты такого уровня.
Туда попадают гораздо более серьезный люди, а не гопники с большими деньгами, которые вряд ли читать бегло могут. Если только меню в кабаках.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил LOpp
   12 / 840
12 мая в 10:07
Вот я тоже об этом подумал ^____^
LOpp
LOpp ответил Scuderia Ferrari
   16 / 840
12 мая в 10:04
Заголовок такой, что можно подумать, что Кокорин больше не хочет сидеть в СИЗО и решил пойти домой))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил LOpp
   12 / 840
12 мая в 10:02
Ты шо, срок отбывал?=) И не знал, что можно в СИЗО досидеть?! 😊😊😊
Denkuz
Denkuz
   86 / 840
12 мая в 09:58
Не каждый день на зону попадают футболисты такого уровня.
LOpp
LOpp
   16 / 840
12 мая в 09:57
А чего так можно было?))
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