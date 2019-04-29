Созин: «Считаю, что нельзя бить людей стульями по голове»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин хочет, чтобы разбирательства по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева побыстрее закончились.

Мне сложно рассуждать и давать правовую оценку суду, так как я не обладаю столь глубокими юридическими познаниями. Я не знаю, долго ли идёт процесс, соблюдены ли в ходе предварительного следствия все процессуальные нормы. Удивляюсь, когда другие уважаемые коллеги из футбольного мира возмущаются происходящим и дают советы. Мне хочется спросить: с чего вы делаете те или иные выводы? Не нравится, когда дилетанты в юрисдикции играют на чувствах общества и высказывают свои мысли.

Всё это напоминает взаимные упрёки. Уже оказывается, что Денис Пак на них морально нападал и оскорблял, водитель Соловчук обзывал куриными именами… Знаете, я просто хочу, чтобы каким-то образом это шоу побыстрее закончилось — любым способом: или их признают невиновными и отпустят, или же установят вину.

Так или иначе, я считаю, что нельзя бить людей стульями по голове. Но ни вы, ни я не знаем всего до конца: нас же там не было. Сейчас выясняется, что их провоцировали гадкими словами. Пусть суд принимает решение. Я не желаю никому крови. Если их признают невиновными, я буду желать им скорейшего возвращения на поле. В противном случае ребятам придётся отправиться в тюрьму.