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Созин: «Считаю, что нельзя бить людей стульями по голове»

29 апреля 2019, 19:03

Член комитета по этике РФС Андрей Созин хочет, чтобы разбирательства по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева побыстрее закончились.

Мне сложно рассуждать и давать правовую оценку суду, так как я не обладаю столь глубокими юридическими познаниями. Я не знаю, долго ли идёт процесс, соблюдены ли в ходе предварительного следствия все процессуальные нормы. Удивляюсь, когда другие уважаемые коллеги из футбольного мира возмущаются происходящим и дают советы. Мне хочется спросить: с чего вы делаете те или иные выводы? Не нравится, когда дилетанты в юрисдикции играют на чувствах общества и высказывают свои мысли.

Всё это напоминает взаимные упрёки. Уже оказывается, что Денис Пак на них морально нападал и оскорблял, водитель Соловчук обзывал куриными именами… Знаете, я просто хочу, чтобы каким-то образом это шоу побыстрее закончилось — любым способом: или их признают невиновными и отпустят, или же установят вину.

Так или иначе, я считаю, что нельзя бить людей стульями по голове. Но ни вы, ни я не знаем всего до конца: нас же там не было. Сейчас выясняется, что их провоцировали гадкими словами. Пусть суд принимает решение. Я не желаю никому крови. Если их признают невиновными, я буду желать им скорейшего возвращения на поле. В противном случае ребятам придётся отправиться в тюрьму.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

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Все комментарии
pomor45
pomor45
   75 / 954
29 апреля в 19:44
Пытался рассуждать как законопослушный россиянин, но всё равно закончил тем, что и все: назвал наше правосудие - ШОУ и призвал побыстрее с ним покончить.
Palex
Palex
   51 / 954
29 апреля в 19:24
И что он,всем этим,хотел сказать?
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   64 / 954
29 апреля в 19:22
Да скорей бы их на крытую отправили!
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
29 апреля в 19:14
Если это члены президиума РФС,то выборочно можно.
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
29 апреля в 19:10
Сюзин, член комитета поэтике, уже после Монако ты должен был проработать этих фраеров так чтобы они в пьяном виде больше никуда не совались.
ROLENTO
ROLENTO
   243 / 954
29 апреля в 19:07
Ключевое слово - ЛЮДЕЙ
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