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Адвокат Кокорина: «Пак спровоцировал конфликт»

23 апреля 2019, 19:17

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина заявил, что чиновник Минпромторга Денис Пак спровоцировал конфликт с участием бывших футболистов сборной России в октябре прошлого года.

Заключение специалистов ООО «Лингвист» – экспертов в областях: Русский жестовый язык, сурдоперевод, сурдопедагогика. Они объяснили мимику и жесты участников конфликта в «Кофемании». Компания полностью игнорировала Пака, однако затем произошёл конфликт. Он был спровоцирован Паком.

Ранее адвокат Кокорина на суде зачитал неутешительное заключение врача по колену.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

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Все комментарии
nautilus163
nautilus163
   119 / 954
24 апреля в 10:09
Не удивлюсь если на следующее заседание, адвокаты этих утырков принесут заключения чревовещателей и хиромантов, которые однозначно дадут заключение, что еще дедушка Пака хотел обидеть дедушку Кокоши. И теперь все это вылезло наружу у Пака-младшего, спровоцировавшего Кокошу-младшего!
minai
minai
   325 / 954
24 апреля в 09:00
"Петухи!!!" - истошно закричал Пак, едва увидев робко озирающихся Кокорина и Мамаева. Затем он головой разнёс в щепки одиноко стоящий стул.
Контуженый
Контуженый
   573 / 954
24 апреля в 08:41
Ну да, всё как в "Ревизоре" у Гоголя "унтер-офицерская вдова сама себя высекла"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
24 апреля в 08:18
Вы там разберитесь как чледует с этими сурдопереводчиками. Люди седьмой месяц на нарах парятся...
makkie
makkie
   11 / 954
24 апреля в 07:32
Бедняжки, не дают им по-хамски вести себя в обществе, замечания делают и одёргивают(
SHMEL
SHMEL
   157 / 954
24 апреля в 07:18
Везде - то их бедненьких,несчастных провоцировали, а они агнецы божьи подходили и читали проповеди.
viva-viva
viva-viva ответил 311
24 апреля в 06:25
В СССР умышленно замалчивали весь негатив, чтобы не портить образ великой социалистической державы за железным занавесом!)
к первой картинке, как по Жанецкому
-,а включаешь не работает
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
24 апреля в 02:14
Пака по идеи надо сажать. Статья найдётся - за разжигание межнациональной ненависти.
Пепс
Пепс
   449 / 954
24 апреля в 00:12
Пак - дайте мне люлей .. Ну пжалста ....
Кокорин - ну я подошел и фигакнул стулом ну а чо ...сам напросился ....

Ооо и Манго тут ))))) знаток законов и понятий ))))
mangoх12
mangoх12 ответил PATRIOT1965
   32 / 954
23 апреля в 23:38
Умный человек угрозы не будет кидать прилюдно,промолчит ,но за себя ответит в любом случаи,но с умом.Кто поймет о чем я,тот поймет.
Ну да ну да , если бы вчера родился то поверил бы. только умный человек оскорблять прилюдно не будет. Странно, что не акцинтрируетесь на Паке только на Кокорине. Я же говорю ударь кто кокошу за его слова, так сказали бы наоборот по заслугам получил просто из за того что у него рыло такое)) Лишний раз убедился что здесь их линчуют не за поступок , а из-за того что они Кокорин и Мамаев.
mangoх12
mangoх12 ответил PATRIOT1965
   32 / 954
23 апреля в 23:24
Чхать мне на их бабло,чему завидовать?На их лицах написано кто они.
А на лице Пака написано что он интеллигент, он ведь в костюмчике ))), по лицам судим а не по поступкам . .. я так понимаю , что если бы наоборот Пак помахал стулом, то все равно был бы виноват Кокорин ико. - лица у них такие ))))
nikoladolgov
nikoladolgov
   262 / 954
23 апреля в 23:13
Чинуши совсем обнаглели - на простых спортсменов руку поднимают , да еще и оскорбляют !
Вали к себе в Китай узкоглазый 11 !
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил mangoх12
   179 / 954
23 апреля в 23:04
Чхать мне на их бабло,чему завидовать?На их лицах написано кто они.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил mangoх12
   179 / 954
23 апреля в 23:01
Умный человек угрозы не будет кидать прилюдно,промолчит ,но за себя ответит в любом случаи,но с умом.Кто поймет о чем я,тот поймет.
Bavaria_M
Bavaria_M
   393 / 954
23 апреля в 22:49
Конечно, он еще им в глотки вливал Спартаку, а потом сам себя избил стулом, а эти нивиные жертвы ахах
311
311 ответил Землянин
   53 / 954
23 апреля в 22:31
Тем не менее акцент делался на хорошем, на позитив. Сейчас же зарабатывают на хайпе грязного белья, скандалах, не брезгуя сплетнями и не проверенными данными, а положительные моменты, позитивные новости замалчиваются, следуя принципу старухи шапокляк: "Хорошими делами прославиться нельзя" !!!
Сейчас тоже много хорошего говорят, особенно про рост зарплат бюджетников. Только вот телевидение уже никто не воспринимает всерьёз, особенно с развитием интернета!)
Danila Selin
Danila Selin
   232 / 954
23 апреля в 22:31
Как достали с попытками оправдать этих дураков. Даже если это так, и Пак спровоцировал, это не значит что можно бить стулом по голове. Настоящий поступок - пропустить провокацию/оскорбление мимо ушей, молча развернуться и уйти а не бить .
Тэмпо_Морэ
Тэмпо_Морэ
23 апреля в 22:27
Кто вообще верит адвокатам????
Землянин
Землянин ответил 311
   437 / 954
23 апреля в 22:24
Тем не менее акцент делался на хорошем, на позитив. Сейчас же зарабатывают на хайпе грязного белья, скандалах, не брезгуя сплетнями и не проверенными данными, а положительные моменты, позитивные новости замалчиваются, следуя принципу старухи шапокляк: "Хорошими делами прославиться нельзя" !!!
Tahiti
Tahiti
23 апреля в 22:17
Ну ничего себе, манго в Грозном брали и жарили.
То-то я думаю, что это он обижен на весь свет стал)
mangoх12
mangoх12 ответил Tahiti
   32 / 954
23 апреля в 22:15
Опа-на, манго в Грозном пять лет прожил. В плену что ли был?)
всяких сторожей в плен брал и на костре жарил)))
mangoх12
mangoх12 ответил LOpp
   32 / 954
23 апреля в 22:11
Я на экономиста учился))
а Федун об этом знает ?))))))) Помог бы ему уже)
311
311 ответил Землянин
   53 / 954
23 апреля в 22:08
В СССР умышленно замалчивали весь негатив, чтобы не портить образ великой социалистической державы за железным занавесом!)
Zlatan35
Zlatan35 ответил LOpp
   18 / 954
23 апреля в 22:06
Адвокат одна из самых мерзких и грязных профессий.
профессия неплохая. только беда в том, что люди, которые выбрали эту профессию, пришли не защищать невинных людей, а выгораживать подонков, за деньги этих же подонков. эта профессия полностью атрофировалась, к большому сожалению. мой комментарий к данному случаю не имеет никакого отношения.
Tahiti
Tahiti
23 апреля в 22:03
Опа-на, манго в Грозном пять лет прожил. В плену что ли был?)
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
23 апреля в 21:59
Нет хулиганства...Есть защита чести,
и потому,простите,Ваша Честь!-
Я говорю спокойно,и без лести,
что Ваша Честь должна сей факт учесть!

Сперва тот хрен нам намекал на птицу,
ну...Ваша честь должна сама понять...
А что нам оставалось?Застрелиться?
Или бока водителю намять?

Мы поступили так,как поступили,
коль под вопросом оказалась наша честь!
Признаемся-слегка переборщили,
но компенсацию готовы преподнесть!

Не задалось конечно,это утро,
попался на пути ещё чудак,
как бишь там его звали...Брахмапутра?
Христос? Иуда?А,простите-Пак!

Мы пели песни и слегка шалили,
кипела кровь младая и вино,
и что стряслось? Мы ж Шпака не убили!
И замолили мы грехи давно!

Простите нас,папаши и мамаши,
простите 31и,жёны,детвора,
родной футбол...ведь мы-надежда ваша,
Труба трубит,на поле нам пора!!!
311
311
   53 / 954
23 апреля в 21:58
Адвокатишка сам закапывает своего клиента такими заявлениями!)
mangoх12
mangoх12 ответил PATRIOT1965
   32 / 954
23 апреля в 21:57
Если Пак примерно сказал,что ты-баран,ответь ему также словесно,но не бей стулом в общественном месте,находясь в состоянии алкогольного опьянения в составе группы.
я не думаю чтобы Вы так сделали . рассуждать и осуждать др. как это делают тут чистоплюи последнее дело. Вы сидите в компании друзей и вам говорят что Вы петух . вы типа делаете вид что не услышали ? Я не верю, что чеченец не ответил бы кулаком. я прожил в Грозном 6 лет и такиъх Паков бы там закопали. А что Кокорин такого сделал ?
помахал стулом ? Он что, убил его? тут ведь речь идет не о поступке, а о том кто его совершил .. всякие осуждающие корчат из себя чистоплюев а на самом деле просто завидуют зарплатам Кокорина и Мамаева да и иже подобным. Будь на месте Кокорина какой нибудь токарь так все сказали бы так Паку и надо. Вот такой народишко

В дом заходишь как
Все равно в кабак,
А народишко -
Каждый третий - враг.
Своротят скулу,
Гость непрошенный!
Образа в углу -
И те перекошены.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   422 / 954
23 апреля в 21:54
Чему удивляться: в центре Резиновой отдыхают только неадекваты
Nikola45
Nikola45
   16 / 954
23 апреля в 21:50
Называют потому что знают что им за это ничего не будет!
Попробуйте про маму на Кавказе сказать неуважительно, типа я твою мать …
Я посмотрю как и кто от туда уедет!
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