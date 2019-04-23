Адвокат Кокорина: «Пак спровоцировал конфликт»

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина заявил, что чиновник Минпромторга Денис Пак спровоцировал конфликт с участием бывших футболистов сборной России в октябре прошлого года.
Заключение специалистов ООО «Лингвист» – экспертов в областях: Русский жестовый язык, сурдоперевод, сурдопедагогика. Они объяснили мимику и жесты участников конфликта в «Кофемании». Компания полностью игнорировала Пака, однако затем произошёл конфликт. Он был спровоцирован Паком.
Ранее адвокат Кокорина на суде зачитал неутешительное заключение врача по колену.
-,а включаешь не работает
-,а включаешь не работает
Кокорин - ну я подошел и фигакнул стулом ну а чо ...сам напросился ....
Ооо и Манго тут ))))) знаток законов и понятий ))))
Кокорин - ну я подошел и фигакнул стулом ну а чо ...сам напросился ....
Ооо и Манго тут ))))) знаток законов и понятий ))))
Вали к себе в Китай узкоглазый 11 !
Вали к себе в Китай узкоглазый 11 !
То-то я думаю, что это он обижен на весь свет стал)
То-то я думаю, что это он обижен на весь свет стал)
и потому,простите,Ваша Честь!-
Я говорю спокойно,и без лести,
что Ваша Честь должна сей факт учесть!
Сперва тот хрен нам намекал на птицу,
ну...Ваша честь должна сама понять...
А что нам оставалось?Застрелиться?
Или бока водителю намять?
Мы поступили так,как поступили,
коль под вопросом оказалась наша честь!
Признаемся-слегка переборщили,
но компенсацию готовы преподнесть!
Не задалось конечно,это утро,
попался на пути ещё чудак,
как бишь там его звали...Брахмапутра?
Христос? Иуда?А,простите-Пак!
Мы пели песни и слегка шалили,
кипела кровь младая и вино,
и что стряслось? Мы ж Шпака не убили!
И замолили мы грехи давно!
Простите нас,папаши и мамаши,
простите 31и,жёны,детвора,
родной футбол...ведь мы-надежда ваша,
Труба трубит,на поле нам пора!!!
и потому,простите,Ваша Честь!-
Я говорю спокойно,и без лести,
что Ваша Честь должна сей факт учесть!
Сперва тот хрен нам намекал на птицу,
ну...Ваша честь должна сама понять...
А что нам оставалось?Застрелиться?
Или бока водителю намять?
Мы поступили так,как поступили,
коль под вопросом оказалась наша честь!
Признаемся-слегка переборщили,
но компенсацию готовы преподнесть!
Не задалось конечно,это утро,
попался на пути ещё чудак,
как бишь там его звали...Брахмапутра?
Христос? Иуда?А,простите-Пак!
Мы пели песни и слегка шалили,
кипела кровь младая и вино,
и что стряслось? Мы ж Шпака не убили!
И замолили мы грехи давно!
Простите нас,папаши и мамаши,
простите 31и,жёны,детвора,
родной футбол...ведь мы-надежда ваша,
Труба трубит,на поле нам пора!!!
помахал стулом ? Он что, убил его? тут ведь речь идет не о поступке, а о том кто его совершил .. всякие осуждающие корчат из себя чистоплюев а на самом деле просто завидуют зарплатам Кокорина и Мамаева да и иже подобным. Будь на месте Кокорина какой нибудь токарь так все сказали бы так Паку и надо. Вот такой народишко
В дом заходишь как
Все равно в кабак,
А народишко -
Каждый третий - враг.
Своротят скулу,
Гость непрошенный!
Образа в углу -
И те перекошены.
помахал стулом ? Он что, убил его? тут ведь речь идет не о поступке, а о том кто его совершил .. всякие осуждающие корчат из себя чистоплюев а на самом деле просто завидуют зарплатам Кокорина и Мамаева да и иже подобным. Будь на месте Кокорина какой нибудь токарь так все сказали бы так Паку и надо. Вот такой народишко
В дом заходишь как
Все равно в кабак,
А народишко -
Каждый третий - враг.
Своротят скулу,
Гость непрошенный!
Образа в углу -
И те перекошены.
Попробуйте про маму на Кавказе сказать неуважительно, типа я твою мать …
Я посмотрю как и кто от туда уедет!
Попробуйте про маму на Кавказе сказать неуважительно, типа я твою мать …
Я посмотрю как и кто от туда уедет!