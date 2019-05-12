Йокич: «„Спартак“ - хорошая команда»

Защитник «Уфы» рассказал о поражении от «Спартака» в матче 28-го тура РПЛ .

«Спартак» — хорошая команда, нам было тяжело сегодня. Отыграться после 0:1 было трудно. Впереди два матча, посмотрим, что будет. Мы неплохо играли, но «Спартак» забил свой момент, а мы нет. Заслужена ли победа «Спартака»? Раз выиграли, значит, заслужена. Мы сделали две-три ошибки, они реализовали одну из них. Надо набирать очки в следующих матчах.

Конфликт Фернандо, Карпа и Евсеева? Я не видел, что там произошло.