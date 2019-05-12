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Йокич: «„Спартак“ - хорошая команда»

12 мая 2019, 20:33
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Защитник «Уфы» Боян Йокич рассказал о поражении от «Спартака» в матче 28-го тура РПЛ.

«Спартак» — хорошая команда, нам было тяжело сегодня. Отыграться после 0:1 было трудно. Впереди два матча, посмотрим, что будет. Мы неплохо играли, но «Спартак» забил свой момент, а мы нет. Заслужена ли победа «Спартака»? Раз выиграли, значит, заслужена. Мы сделали две-три ошибки, они реализовали одну из них. Надо набирать очки в следующих матчах.

Конфликт Фернандо, Карпа и Евсеева? Я не видел, что там произошло.

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Все комментарии
Alladins
Alladins
   101 / 840
13 мая в 09:29
Спартак давно стал середняком, только до тарасовских это никак не дойдет.
Aerobniy
Aerobniy
   183 / 840
13 мая в 00:59
Кто только над спартаком не стебется.
Fleischjager
Fleischjager
   509 / 840
12 мая в 23:27
позор пищевику
parallels
parallels
   5 / 840
12 мая в 21:34
спартак - позорная команда!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   142 / 840
12 мая в 21:22
Спартак - пердивная команда.
kastites
kastites
   156 / 840
12 мая в 21:17
Она хорошая ,для ПФЛ
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   90 / 840
12 мая в 21:12
В следующем сезоне - в ФНЛ!
Пупсятко
Пупсятко
   104 / 840
12 мая в 21:06
Пошутил что ли?
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
12 мая в 20:57
Хорошая, только с кукуяном и москалевым, а без них просто Анжи.
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