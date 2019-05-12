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Евсеев: «Первые 10 минут мы играли на половине поля „Спартака“»

12 мая 2019, 19:23
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал поражение от «Спартака».

Первые 10 минут мы играли на половине поля соперника. Потом «Спартак» перешёл к нашей штрафной. Дали подать. Мы прекрасно знаем, что Зе Луиш умеет исполнять такие эпизоды, но один дал подать, а другой дал выпрыгнуть. Пропустили. Что касается игры от обороны, то соперник вынуждал нас обороняться. А во втором тайме защищался уже «Спартак», предпочитая вылетать в контратаки. Мы проводили атаки, но, имея моменты, их не использовали. Поэтому проиграли 1:0.

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Все комментарии
Бестрофейный
Бестрофейный
   96 / 840
13 мая в 09:32
Гол пропустили ненужный, а так играли нисколько не хуже свиней.
ЧиП
ЧиП
   207 / 840
12 мая в 20:54
Вадим! Что хочется сказать! ...й тебе!
MAUS
MAUS ответил 11-и метровый
   56 / 840
12 мая в 20:25
Жаль, что не унизили свиней.
у тебя по этому случаю Траур!
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
12 мая в 19:54
Жаль, что не унизили свиней.
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