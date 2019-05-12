Евсеев: «Первые 10 минут мы играли на половине поля „Спартака“»

Главный тренер «Уфы» прокомментировал поражение от «Спартака».

Первые 10 минут мы играли на половине поля соперника. Потом «Спартак» перешёл к нашей штрафной. Дали подать. Мы прекрасно знаем, что Зе Луиш умеет исполнять такие эпизоды, но один дал подать, а другой дал выпрыгнуть. Пропустили. Что касается игры от обороны, то соперник вынуждал нас обороняться. А во втором тайме защищался уже «Спартак», предпочитая вылетать в контратаки. Мы проводили атаки, но, имея моменты, их не использовали. Поэтому проиграли 1:0.