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Игбун: «Не получилось создать „Спартаку“ проблемы»

12 мая 2019, 20:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Форвард «Уфы» Сильвестр Игбун поделился впечатлениями после поражения от «Спартака» в матче 28-го тура РПЛ.

Игра была равной. Преимущество «Спартака» было в быстром голе. Это вынудило нас больше атаковать и пытаться сравнять счет. Но если не создавать много моментов и не реализовывать их, выиграть сложно.

Да, мы неплохо играем в концовках, а «Спартак», напротив, пропускал на последних минутах. Такое получается, если ты хорошо готов. Ты бежишь вперед до последней секунды, давишь, атакуешь. Сегодня нам надо было играть так же, но не получилось создать «Спартаку» проблемы. Не скажу, что мы должны были побеждать, но на ничью вполне могли рассчитывать.

Уверен, мы сохраним место в Премьер-лиге по итогам стыковых матчей. Нужно думать о ближайших играх, пока мы не знаем своего соперника по стыкам. Но уверен, мы останемся в лиге.

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Все комментарии
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 840
13 мая в 01:56
Удачи Уфе в стыках.
handreb
handreb
   67 / 840
12 мая в 23:34
А жаль.
beefs
beefs
   165 / 840
12 мая в 20:40
Обещана победа в стыках...
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
12 мая в 20:31
В стыках Уфа будет фаворитом.
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