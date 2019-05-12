Игбун: «Не получилось создать „Спартаку“ проблемы»

Форвард «Уфы» поделился впечатлениями после поражения от «Спартака» в матче 28-го тура РПЛ .

Игра была равной. Преимущество «Спартака» было в быстром голе. Это вынудило нас больше атаковать и пытаться сравнять счет. Но если не создавать много моментов и не реализовывать их, выиграть сложно.

Да, мы неплохо играем в концовках, а «Спартак», напротив, пропускал на последних минутах. Такое получается, если ты хорошо готов. Ты бежишь вперед до последней секунды, давишь, атакуешь. Сегодня нам надо было играть так же, но не получилось создать «Спартаку» проблемы. Не скажу, что мы должны были побеждать, но на ничью вполне могли рассчитывать.

Уверен, мы сохраним место в Премьер-лиге по итогам стыковых матчей. Нужно думать о ближайших играх, пока мы не знаем своего соперника по стыкам. Но уверен, мы останемся в лиге.