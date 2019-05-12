Кононов: «По всем показателям мы были лучше соперника»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал победу над «Уфой».

Доволен результатом. В игре у нас были недочеты, но, тем не менее, мы создали больше моментов у ворот соперника. Больше ударов сделали. По всем показателям мы были лучше, но все понимают, что работа идет. Нам надо больше создавать моментов и не давать сопернику создавать столько атак.