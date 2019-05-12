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Кононов: «По всем показателям мы были лучше соперника»

12 мая 2019, 19:17
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу над «Уфой».

Доволен результатом. В игре у нас были недочеты, но, тем не менее, мы создали больше моментов у ворот соперника. Больше ударов сделали. По всем показателям мы были лучше, но все понимают, что работа идет. Нам надо больше создавать моментов и не давать сопернику создавать столько атак.

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Все комментарии
severnyj84
severnyj84
   88 / 840
13 мая в 11:22
Смешно пиджак сказал.
счет 7-0
счет 7-0
   112 / 840
13 мая в 01:55
Кононову нужно снять розовые очки.
Палыч82
Палыч82
   444 / 840
12 мая в 23:52
Мне, как болельщику другой команды РПЛ, конечно, на руку, если качественного, спартаковского стиля тренера Кононова попросят из команды, как того желают многие болельщики красно-белых. Но чемпионату это сил не прибавит. При должной комплектации состава, при этом тренере Спартак может стать очень яркой командой. Но все, как всегда хотят мгновенного чуда, чтобы британского стиля форвард Зе Луис в стеночки и забегания заиграл
Nimbles
Nimbles
   33 / 840
12 мая в 23:18
Кононов тренер, который очень подходит к спартаку, убогой команде- бездарный тренер.
VIC2
VIC2
12 мая в 21:42
Кононов, да уйди ты с глз долой, с такими комментариями!!!
На игру твоей команды смотреь - тянет вытошнить
Ты кого обмануть хочешь, пиджак ты наш?
Тебе надо быть тренером по плаванию в глубину...
MAUS
MAUS ответил Alhunah
   56 / 840
12 мая в 20:26
Молодец, поставил игру
какую?
а никакую!
Aerobniy
Aerobniy
   183 / 840
12 мая в 20:08
Еле отскочили от Уфы, лучшие.
Nimbles
Nimbles
   33 / 840
12 мая в 20:06
Что-то не заметно было.
счет 7-0
счет 7-0
   112 / 840
12 мая в 19:59
Лицемерит физрук.
Знатог
Знатог
   180 / 840
12 мая в 19:45
Если саму Уфу обыграли то уж какие-нибудь Челси или Арсеналы тем более.
ДСА
ДСА
   89 / 840
12 мая в 19:44
1-0 - шаткое преимущество
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   185 / 840
12 мая в 19:36
По всем показателям Спартак--мертвый
Alhunah
Alhunah
12 мая в 19:29
Молодец, поставил игру
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