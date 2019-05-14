«Манчестер Сити» ответил на слухи о возможном отстранении клуба от ЛЧ

«Манчестер Сити» выступил с официальным заявлением касательно обвинений, согласно которым УЕФА якобы будет добиваться отстранения «горожан» от участия в еврокубках как минимум на один год.

«Манчестер Сити» добросовестно сотрудничает с комиссией по расследованию нарушений правил финансового fair play. Клуб полагается на незаангажированность комиссии, на приверженность процессуальным нормам и на обязательство УЕФА , согласно которому организация «не будет давать никаких дальнейших комментариев по этому вопросу, пока расследование продолжается».

Отчет New York Times вызывает у нас крайнюю озабоченность. Опубликованные счета «Манчестер Сити» являются полными. Это предмет юридической и нормативной документации. Обвинения в финансовых нарушениях абсолютно ложные, полное доказательство этого факта было предоставлено комиссии.