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«Манчестер Сити» ответил на слухи о возможном отстранении клуба от ЛЧ

14 мая 2019, 18:56

«Манчестер Сити» выступил с официальным заявлением касательно обвинений, согласно которым УЕФА якобы будет добиваться отстранения «горожан» от участия в еврокубках как минимум на один год.

«Манчестер Сити» добросовестно сотрудничает с комиссией по расследованию нарушений правил финансового fair play. Клуб полагается на незаангажированность комиссии, на приверженность процессуальным нормам и на обязательство УЕФА, согласно которому организация «не будет давать никаких дальнейших комментариев по этому вопросу, пока расследование продолжается».

Отчет New York Times вызывает у нас крайнюю озабоченность. Опубликованные счета «Манчестер Сити» являются полными. Это предмет юридической и нормативной документации. Обвинения в финансовых нарушениях абсолютно ложные, полное доказательство этого факта было предоставлено комиссии.

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Все комментарии
azkan
azkan
   338 / 840
14 мая в 23:11
Начался охота за ведьмами..
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
14 мая в 19:49
Отстегнуть пару лимонов кому надо и будет всё в порядке.
pomor45
pomor45
   62 / 840
14 мая в 19:32
Весьма занятная история. Будет очень показательной для всех, если ФФП сработает над таким мешком, как МС.
STVA 1
STVA 1
   39 / 840
14 мая в 18:59
Нет дыма без огня .
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