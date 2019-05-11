Игрока «Лестера» оштрафовали за расисткие твиты шестилетней давности

сегодня, 02:27

Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала 21-летнего полузащитника «Лестера» Хамзу Чудхури на 5000 фунтов за расисткие и сексисткие сообщения в «твиттере», а также обязала пройти специальные обучающие курсы.

Данные твиты были опубликованы им в 2013-14 годах. Один из них гласил: «Почему чёрные такие быстрые? Потому что медленные сидят в тюрьме». Также Чудхури резко высказывался о женском футболе и людях, пытающихся покончить жизнь самоубийством.

Футболист уже принёс извинения за сообщения шестилетней давности.