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Игрока «Лестера» оштрафовали за расисткие твиты шестилетней давности

сегодня, 02:27

Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала 21-летнего полузащитника «Лестера» Хамзу Чудхури на 5000 фунтов за расисткие и сексисткие сообщения в «твиттере», а также обязала пройти специальные обучающие курсы.

Данные твиты были опубликованы им в 2013-14 годах. Один из них гласил: «Почему чёрные такие быстрые? Потому что медленные сидят в тюрьме». Также Чудхури резко высказывался о женском футболе и людях, пытающихся покончить жизнь самоубийством.

Футболист уже принёс извинения за сообщения шестилетней давности.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   165 / 1088
сегодня в 03:35
А кому интересно перепадут его 5000 фунтов. Наверное "медленным чёрным братьям".
Шишанутый
Шишанутый
   9 / 1088
сегодня в 03:16
Идиотизм. Это же обычный анекдот. Кому это надо сидеть и выискивать шестилентие посты в соц сетях?
11-и метровый
11-и метровый
   105 / 1088
сегодня в 02:40
Полный маразм, хлеще, чем наше правосудие.
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