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Новый генеральный директор «Спартака» Цорн сегодня был представлен команде

15 мая 2019, 13:03

Игрокам «Спартака» перед сегодняшней тренировкой были представлены новый заместитель председателя совета директоров Сергей Михайлов и новый генеральный директор Томас Цорн. Об этом сообщает пресс-служба клуба. 

 

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил makkie
   298 / 840
15 мая в 17:44
Судя по выражению лица Кононова, он что-то знает о своем будущем... ровно такие же лица были у Якина, Аленичева и Карреры перед отставками.
Что- то знает ? )))) У него такой вид ,как будто его только что отымели ! )))))))) Жутко больно ,но терпит ! ))))))))))))
kust07
kust07
   361 / 840
15 мая в 17:37
Цорн Томас-швайне
kust07
kust07 ответил Tostao
   361 / 840
15 мая в 17:36
короче мафиозник)) сотрудник системы РФПЛ.По ходу дела беды Спартака только начинаются
Завтра
Завтра
   140 / 840
15 мая в 17:22
Как говорят: "Лицо не обезображенное интеллектом..."
тумба-юмба
тумба-юмба ответил Байкал-38
   313 / 840
15 мая в 17:04
Jeck Denielse Пока всё по плану..........как в известном боевике....... 1.«Идентификация Цорна» далее... 2.«Превосходство Цорна» 3.«Ультиматум Цорна» 4.«Эволюция Цорна» , https://www.youtube.com/watch?v=XKUbIuEmGq4
Да с умом у вас не густо,впрочем как и всех питерских.Поэтому страна в ОПЕ.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Jeck Denielse
   10 / 840
15 мая в 16:37
Пока всё по плану..........как в известном боевике....... 1.«Идентификация Цорна» далее... 2.«Превосходство Цорна» 3.«Ультиматум Цорна» 4.«Эволюция Цорна» ,
Jeck Denielse
Пока всё по плану..........как в известном боевике.......

1.«Идентификация Цорна»

далее...
2.«Превосходство Цорна»
3.«Ультиматум Цорна»
4.«Эволюция Цорна»
,
Nafnafik
Nafnafik
   82 / 840
15 мая в 16:34
Путь в пердив открыт.
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 840
15 мая в 16:22
Который из них? Который по центру, что ли) Похож больше на неудавшегося певцы группы Раммштайн)
Abris
Abris
   160 / 840
15 мая в 16:19
У свиней новый шеф, будет еще веселее.
Михаил Полунин
Михаил Полунин
   600 / 840
15 мая в 16:16
"Кончилась Слава Рима..."

Команда Общесоюзного общества профсоюзов превратилась в дойную корову для любителей наживы...

Такой Спартак нам не нужен...

Поживем, увидим...
Литейный 4
Литейный 4
   7 / 840
15 мая в 14:58
У свиней пополнение. Появился новый дояр мазута. Гыгыгы
тумба-юмба
тумба-юмба ответил parallels
   313 / 840
15 мая в 14:53
стыд-то какой!
По словарному запасу вы переплюнули саму Эллочку Людоедку.Браво.
Террпсихора
Террпсихора ответил pomor45
15 мая в 14:41
Чтобы выгнать Глушакова, потребовалось назначить Цорна генеральным директором.
его в дверь, а он в окно!
pomor45
pomor45
   62 / 840
15 мая в 14:15
Глушакова выгонит. Баньку закроет к цорновой матери. Игрокам выдаст абонементы в Сандуны.
Tostao
Tostao
   130 / 840
15 мая в 14:13
pomor45
pomor45 ответил За адекватность
   62 / 840
15 мая в 14:13
"Здравствуйте, царь. Очень приятно, царь. Царь,очень приятно. Очень приятно, здравствуйте, царь." А если серьезно, то как минимум за изменениями, которые начнут происходить по окончании сезона (если начнут) в плане перестройки команды. будет интересно посмотреть.
Что это, Царь, вы всё норовите сзади перестроиться?
clop
clop ответил pomor45
   84 / 840
15 мая в 13:54
Он его там уморит угаром.
Цорн - Глушакову: "Протопи ты мне баньку по-белому, пар горячий - и все позади. Угорю я, и мне, угорелому, шнапс холодный развяжет язык."
pomor45
pomor45
   62 / 840
15 мая в 13:52
"Цорн знает что теперь будет", - думали игроки.
parallels
parallels
   5 / 840
15 мая в 13:50
стыд-то какой!
pomor45
pomor45 ответил clop
   62 / 840
15 мая в 13:49
...Федун: "Обращайся" Глушаков: "Томас Сергеич, приглашаю после тренировки в баньку. Вам к какому времени раскочегарить?"
Он его там уморит угаром.
pomor45
pomor45
   62 / 840
15 мая в 13:47
Чтобы выгнать Глушакова, потребовалось назначить Цорна генеральным директором.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
15 мая в 13:45
Пока всё по плану..........как в известном боевике.......

1.«Идентификация Цорна»

далее...
2.«Превосходство Цорна»
3.«Ультиматум Цорна»
4.«Эволюция Цорна»
,
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   59 / 840
15 мая в 13:31
НУ ТЕПЕРЬ ВСЕХ ПОРВУТ !!!

ГЫ-ГЫ
За адекватность
За адекватность
   28 / 840
15 мая в 13:29
"Здравствуйте, царь. Очень приятно, царь. Царь,очень приятно. Очень приятно, здравствуйте, царь." А если серьезно, то как минимум за изменениями, которые начнут происходить по окончании сезона (если начнут) в плане перестройки команды. будет интересно посмотреть.
makkie
makkie
   18 / 840
15 мая в 13:27
Судя по выражению лица Кононова, он что-то знает о своем будущем... ровно такие же лица были у Якина, Аленичева и Карреры перед отставками.
clop
clop ответил Сергей Саныч
   84 / 840
15 мая в 13:25
Глушаков: ...у меня вопрос к Цорну,можно?
...Федун: "Обращайся"
Глушаков: "Томас Сергеич, приглашаю после тренировки в баньку. Вам к какому времени раскочегарить?"
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 840
15 мая в 13:24
Новая качалка мазута. 😀
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
15 мая в 13:19
Судя по озвученным вчера планам работы Цорна...предстваление команде было простым и не долгим :

- Здравствуйте,знакомьтесь,мистерн Цорн. Он Вас всех "уберёт".
ДСА
ДСА
   89 / 840
15 мая в 13:12
Он хоть русский знает?
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
15 мая в 13:09
"Спартаку" от этого несколько не полегчало.
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