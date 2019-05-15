Новый генеральный директор «Спартака» Цорн сегодня был представлен команде

Игрокам «Спартака» перед сегодняшней тренировкой были представлены новый заместитель председателя совета директоров Сергей Михайлов и новый генеральный директор Томас Цорн. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Игрокам «Спартака» перед сегодняшней тренировкой были представлены новый заместитель председателя совета директоров Сергей Михайлов и новый генеральный директор Томас Цорн. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Пока всё по плану..........как в известном боевике.......
1.«Идентификация Цорна»
далее...
2.«Превосходство Цорна»
3.«Ультиматум Цорна»
4.«Эволюция Цорна»
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https://youtu.be/XKUbIuEmGq4
Пока всё по плану..........как в известном боевике.......
1.«Идентификация Цорна»
далее...
2.«Превосходство Цорна»
3.«Ультиматум Цорна»
4.«Эволюция Цорна»
,
Команда Общесоюзного общества профсоюзов превратилась в дойную корову для любителей наживы...
Такой Спартак нам не нужен...
Поживем, увидим...
Команда Общесоюзного общества профсоюзов превратилась в дойную корову для любителей наживы...
Такой Спартак нам не нужен...
Поживем, увидим...
1.«Идентификация Цорна»
далее...
2.«Превосходство Цорна»
3.«Ультиматум Цорна»
4.«Эволюция Цорна»
,
1.«Идентификация Цорна»
далее...
2.«Превосходство Цорна»
3.«Ультиматум Цорна»
4.«Эволюция Цорна»
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ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
Глушаков: "Томас Сергеич, приглашаю после тренировки в баньку. Вам к какому времени раскочегарить?"
Глушаков: "Томас Сергеич, приглашаю после тренировки в баньку. Вам к какому времени раскочегарить?"
- Здравствуйте,знакомьтесь,мистерн Цорн. Он Вас всех "уберёт".
- Здравствуйте,знакомьтесь,мистерн Цорн. Он Вас всех "уберёт".