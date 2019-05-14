Президент «Анжи» планирует на неделе встретиться с Дюковым

Президент «Анжи» Осман Кадиев сообщил, что собирается встретиться с главой РФС Александром Дюковым для обсуждения вопроса финансовой ситуации в клубе.
Скорее всего, мы будем встречаться с Дюковым на этой неделе. Я хотел бы, чтобы РФС поддержал в финансовом или каком-либо другом плане футбольную академию «Анжи».
Напомним, что «Анжи» лишился шансов на сохранение прописки в РПЛ.
Вот и Кадиев бегает с протянутой рукой.
Лучший вариант это передать её городским или краевым властям, конечно с помощью РФС, поставить её в официальную программу РФС, но с условием, что такие как Кадиев на пушечный выстрел не приближались.
Дети не должны расплачиваться за криминальных мошенников!
Вот и Кадиев бегает с протянутой рукой.
Лучший вариант это передать её городским или краевым властям, конечно с помощью РФС, поставить её в официальную программу РФС, но с условием, что такие как Кадиев на пушечный выстрел не приближались.
Дети не должны расплачиваться за криминальных мошенников!