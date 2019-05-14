Президент «Анжи» планирует на неделе встретиться с Дюковым

14 мая 2019, 19:55

Президент «Анжи» Осман Кадиев сообщил, что собирается встретиться с главой РФС Александром Дюковым для обсуждения вопроса финансовой ситуации в клубе.

Скорее всего, мы будем встречаться с Дюковым на этой неделе. Я хотел бы, чтобы РФС поддержал в финансовом или каком-либо другом плане футбольную академию «Анжи».