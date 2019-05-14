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Президент «Анжи» планирует на неделе встретиться с Дюковым

14 мая 2019, 19:55

Президент «Анжи» Осман Кадиев сообщил, что собирается встретиться с главой РФС Александром Дюковым для обсуждения вопроса финансовой ситуации в клубе.

Скорее всего, мы будем встречаться с Дюковым на этой неделе. Я хотел бы, чтобы РФС поддержал в финансовом или каком-либо другом плане футбольную академию «Анжи».

Напомним, что «Анжи» лишился шансов на сохранение прописки в РПЛ

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Байкал-38
Байкал-38
   10 / 840
14 мая в 22:00
А сколько до этого было криков, что мы частный клуб денег у государства не просим, а видите как жизнь то повернулась!
Вот и Кадиев бегает с протянутой рукой.
Лучший вариант это передать её городским или краевым властям, конечно с помощью РФС, поставить её в официальную программу РФС, но с условием, что такие как Кадиев на пушечный выстрел не приближались.
Дети не должны расплачиваться за криминальных мошенников!
Aerobniy
Aerobniy
   183 / 840
14 мая в 21:11
Свиньи должны помочь Анжи, не заплатят один раз москалеву, Анжи хватит.
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
14 мая в 21:09
Доложит Дюкову, что лазурятник обманул "Анжи" и не заплатил за пять штук, как обещал! Стыдно за такого чемпиона! Слово дал - держи!
drug01
drug01
   124 / 840
14 мая в 20:13
Надо помочь команде!
Nimbles
Nimbles
   33 / 840
14 мая в 20:05
Анжи нужно расформировать и проблем не будет.
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
14 мая в 20:00
Анжи должен содержать себя сам.
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