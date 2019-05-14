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В сборной заметили почти всех. И это здорово!

14 мая 2019, 21:42
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Смолов Федор
Смолов Федор
Нападающий
Черышев Денис
Черышев Денис
Полузащитник
Джикия Георгий
Джикия Георгий
Защитник

У Черчесова крепкие нервы – смотрит много матчей РПЛ, многих выделил. «Соккер.ру» рад расширению географии в заявке сборной. 

Уже не сборная «Спартака», «Локомотива», «Зенита» и ЦСКА. Хотя их игроков тоже вызовут. Но представители «Урала», «Оренбурга», «Уфы» и «Ростова» получили места. А еще «Ахмат» и «Арсенал» не обошли вниманием. Тренеры выделили людей, которые могут сыграть против Сан-Марино 8 июня и против Кипра 11 числа. 

В этом сезоне у РПЛ есть огрехи по результативности реализации моментов, но нет проблем с удачной игрой приличных футболистов на отдельных отрезках или с тем, чтобы дарить интересные матчи с неожиданными развязками, особенно весной 2019-го. Перепады формы стали нормой: ЦСКА  в первом круге обыграл «Зенит», а во втором показательно уступил.

Мало однозначных фигур, но выбор широчайший. Например, в сборной России из 37 фамилий нашлось место лишь тройке игроков новых чемпионов России. При этом в расширенной заявке шесть голкиперов и столько же центральных защитников. Выясним, что все это значит и к чему ведет, ведь людей много – Черчесов показывает, что гарантированное место есть у единиц в команде.

У сборной шесть вратарей. Зачем?

- почти все голкиперы, и даже оставивший сборную Акинфеев, весной сыграли так, что у Черчесова возник вопрос: «А кто, собственно, первый номер?» Поэтому в расширенной заявке шесть человек, причем двое еще могут попасть в стыковые матчи РПЛ

- Беленов и Песьяков проводили успешные матчи. Гильерме и Лунев – вратари основы после ухода Игоря, а вот Джанаев в сборной после отъезда в Польшу – классика жанра от тренера Черчесова. Вместо Сослана легко могли включить Сафонова, ведь заслужил и на 12 лет моложе. Впрочем, Матвей в молодежке - вызван на ближайшие игры; 

- если говорить о текущей форме голкиперов, то в последних поединках лучший футбол показал Антон Шунин. Вратарь «Динамо» отлично сыграл против ЦСКА в дерби. Всю весну в основном пропускал по одному голу максимум, хотя и «сухари» были. Если уж Сафонов нужнее молодежке, а Лунев и Гильерме ошибались, Антон - потенциальный первый номер. Хотя скорее выберут между Андреем и Маринато.  

Почему сразу десять латералей?

- в расширенной заявке сразу девять человек могут сыграть на флангах обороны – справа или слева. А если добавить универсализм Джикии, то таких футболистов уже десять. Огромное количество с учетом, что справа есть железно основной игрок – Фернандес; 

- проблема на противоположном фланге. После ухода (возвращения и снова ухода) Жиркова так и не нашли идеального левого латераля на длительный период. Скорее всего, будет играть Кудряшов, а вот Рауш и Щенников вне списка, как и Скопинцев; 

- зато в сборной заметили Петрова – в теории может играть и слева, не только справа. Также отметили Караваева и Игнатьева – правофланговых. Хотя в этом списке никого сильнее Марио нет; 

- Чернов, Стоцкий и Меркулов – конкуренты опытного Кудряшова, уехавшего в Турцию. Также отдельно надо отметить появление в списке Сутормина, ведь универсал из «Оренбурга» забил 8 голов в сезоне, но что важнее для сборной – сменил семь позиций, играя на двух флангах и в центре атаки. 

У Черчесова есть связка в центре?

- против Бельгии сыграли Набабкин, Джикия и Кудряшов, против Казахстана – Джикия и Семенов, хватило двух центральных защитников. Против Сан-Марино и Кипра вряд ли стоит использовать схему «3-5-2», ведь нужно активно работать в центре поля и в атаке. И уже есть намек на новую связку; 

- 6 центральных защитников в предварительной заявке достаточно. И если оценивать Беляева, Джикию, Кудряшова, Нойштедтера, Семенова и Сорокина, то можно заявить, что все здесь по делу. Хотелось бы добавить Дивеева, Васина и Никиту Чернова? Черчесов учел результаты ЦСКА весной в обороне и отказался ото всех. Тем более, «армейцы» играют в три центральных; 

- учитывая, что Джикия и Семенов далеко не мальчики, а Кудряшов нужен на левом фланге – если на тренировках Стоцкий, Чернов или Петров не впечатлят сильнее, то не исключено, что победный состав в защите не изменят. Хотя Беляев или Сорокин тоже могут получить практику, сезон провели достойно. У Нойштедтера тоже есть шансы, ведь Черчесов знает его дольше, чем многих других. 

Даже слишком много полузащитников?

- поскольку тактически с ближайшими соперниками можно скакать между «4-3-3» и «4-2-3-1», то получается условно разделить хавбеков на тех, кого готовы использовать ниже в схеме, и тех, кто сыграет в атакующей группе;

- Ахметов, Обляков (может быть в двух группах и даже сыграть слева), Баринов, Газинский, Зобнин, Оздоев и Швец – условная «оборонительная» часть списка, хотя никто чистого опорника не играет, даже Швец при поддержке Иванова скорее действует, как Ахметов в ЦСКА;

- если центральных хавбеков с уклоном в оборону семеро, то и атакующих ребят должно быть столько же? Бакаев и Мирзов, братья Миранчуки, Головин, Ионов и Сутормин – семерка самураев, которые должны обеспечить доставку мяча на форварда или форвардов;

- в заявку не могли попасть из-за травм Кузяев и Ерохин – участники ЧМ, но без них непросто будет найти всем место на поле. Например, Зобнин не обязательно сыграет в центре вместе Газинским, ведь есть молодые успешные ребята. Обляков выступает лучше, чем ЦСКА, а Оздоев хорош в «Зените», и Черчесов ему не первый раз доверяет; 

- понятно, что будь здоров Черышев, Денис заменил бы одного из списка, но у хавбека «Валенсии» травма. При этом можно вспомнить полузащитников или вингеров, которых Черчесов мог вызнать, но не позвал – например, Сулейманова из «Краснодара». Вот только в выбранной семерке у всех есть успехи весной. Не у каждого статистика, как у Сутормина, но логика в выборе присутствует. 

Четыре нападающих нужны для количества?

- Дзюба – основной нападающий сборной и ее капитан. В национальной команде Артем против Казахстана сыграл на острие, а поддерживали его Ионов, Черышев, Оздоев и Ахметов. На замену вышли Алексей Миранчук и Чалов, но второй сыграл мало времени; 

- сейчас в заявке осталось два Федора – Смолов сидел на скамейке в Казахстане, но добавился один свежий игрок. Николай Комличенко оказался в списке благодаря рекордным показателям в чемпионате Чехии. Экс-форвард «Краснодара» забил 27 мячей в 29 матчах за «Младу-Болеслав», вызов по делу; 

- Комличенко всего 23 года и не обязательно выставит Смолова из окончательной заявки, но и четверка форвардов может пригодиться. Ведь Николай дублирует Дзюбу по габаритам, а Чалов и Смолов – альтернативные варианты, каждый играет по-своему; 

- поскольку у Станислава Саламовича есть привычка перенимать работающие в клубах ходы, то очевидно – если Чалов (Смолов) покажет готовность сыграть в стиле Азмуна, то Дзюба с учетом травмы Черышева может отработать на двух флангах, как в клубе. Трио Дзюбы, Чалова и любого из Миранчуков реально, хотя Головин тоже универсален – вариантов масса.  

У сборной России сейчас хороший состав?

- ключевой плюс такого варианта – на многих позициях реальная конкуренция. Фактически у сборной лишь два железно основных игрока после травмы Черышева – Дзюба и Фернандес. Уникальная ситуация, на 9 позициях полно вариантов; 

- Черчесов обожает, когда есть внутренняя конкуренция. Обвиняя наставника в наличии любимчиков – Джанаев в заявке словно Габулов из мемов прошлого года, стоит отметить, что тот же Оздоев в «Зените» наработал на вызов в сборную и, как показала игра с Казахстаном – обладает нужными качествами, чтобы помогать; 

- 37 фамилий страхуют от неприятностей в виде травм. А еще важнее, что мотивируют каждого из расширенного списка перебраться в окончательную заявку. Правильно рассудили – показали парням, что есть перспективы. Кроме того, присутствует логика по позициям, много универсалов. А ведь это не все кандидаты. Кто там говорил, что нет футболистов? 

Тренерский штаб поступил верно, что очертил круг игроков, что могут призваться в сборную если не в июне, то позднее. Грамотный ход, ведь перемен много, и еще будет контрольная игра с клубом из ФНЛ в начале июня. Команда, которая со времен ЧМ-18 – и года не  прошло, лишилась четверых из пяти игроков обороны (кроме Фернандеса), может полностью изменить опорную зону и летом не выпустит Черышева и Самедова, нуждается в новичках и свежих связках. 

Состав на ЧМ-18 и Евро-2020 может отличаться на 5-6 фамилий, и это много. Сборная активно меняется, но это неплохо, ведь надо искать игру в пас в атаке. Кипр, Сан-Марино и Шотландия не те соперники, с которыми надо сидеть в защите и владеть мячом 30 % игрового времени. Так что кстати и удачная игра Дзюбы, и прогресс братьев Миранчуков, и шаги вперед от Облякова. Всех на поле вместе не выпустить, но каждый важен. От Джикии и Газинского успехи сборной при подготовке к Евро-2020 зависят не меньше, чем от Дзюбы и Фернандеса. 

Список из 37 фамилий включает почти всех, на кого стоило обратить внимание, а самые молодые попали в молодежный состав – Сафонов, Евгеньев, Сулейманов и Игнатьев. Можно, если ваша фамилия Мутко, напомнить также о Жоаозиньо – натурализованный бразилец успешно ассистирует в «Динамо», но далеко не молодой. Также стоит подчеркнуть, что Скопинцев в будущем может играть на вызов в первую команду.

Но что значит этот список в целом? Сборная Акинфеева, Игнашевича, братьев Березуцких, Комбарова, Жиркова, Ещенко, Глушакова и Самедова осталась в прошлом - главный итог сезона для сборной. Как вам такие перемены и обновленный состав, где из «Ростова» столько же игроков, как из «Зенита», и на одного больше, чем из «Спартака»?

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Все комментарии
valt134
valt134
   113 / 833
16 мая в 00:42
Похоже,решили взять количеством. Но более 11-ти на поле не выпустишь.
СаняШумок
СаняШумок
   764 / 833
15 мая в 12:54
не, ну самое главное что старая сборная в прошлом,а тут и молодые и универсальные и не обладают еще качеством алкоголика настолько)
ОПС
ОПС
   217 / 833
15 мая в 08:22
Народу много, выбор есть, а дальше посмотрим.
Правдин Семён
Правдин Семён
   38 / 833
15 мая в 07:46
На ближайшие 2 игры эксперименты уместны.Можно было выставить Тамбов в полном составе.
GKN
GKN
   347 / 833
15 мая в 07:25
Игра покажет
mihaluch
mihaluch
   47 / 833
15 мая в 07:02
На Сан-Марино можно и эксперименты ставить.
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
   501 / 833
15 мая в 03:19
меньше спартачей - чище воздух!
95-shishani-95
95-shishani-95
   72 / 833
15 мая в 01:39
А чем Городов хуже этих?
И почему никогда не вызывают Уциева, хотя бы даже на товарняки?
Хорошо, что хотя бы Мирзова взяли! Интересно, почему сильные клубы не покупают? Это ведь очень четкий игрок!
Doping87
Doping87
   273 / 833
15 мая в 00:17
Главное спартачей поменьше. Черчесов наконец-то врубился что к чему.
parallels
parallels
   5 / 833
14 мая в 21:49
стыдно за глушакова и спартак.
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