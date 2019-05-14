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Перед Цорном поставлена задача убрать Глушакова из «Спартака»

14 мая 2019, 20:28

По данным СМИ, перед новым гендиректором «Спартака» Томасом Цорном поставлена задача убрать из команды полузащитника Дениса Глушакова.

Если футболиста летом не получится продать, то будет активирован пункт в контракте, согласно которому с Глушаковым расстанутся, выплатив ему половину зарплаты за оставшийся срок действия договора (1,5 млн евро).

Также Цорн должен будет найти варианты трудоустройства для полузащитников Софьяна Ханни, Джано, Фернандо, Лоренцо Мельгарехо и Александра Ташаева, а также для нападающего Зе Луиша.

Кроме того, Томас обязан найти плеймейкера, который стал бы ключевой фигурой в центре поля.

Напомним, во вторник состоялось заседание совета директоров «Спартака».

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Все комментарии
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   406 / 840
15 мая в 10:03
Коллектор?
Сп62
Сп62
   388 / 840
15 мая в 09:55
Вот это и есть точечные изменения состава.
Знатог
Знатог
   180 / 840
15 мая в 09:43
перед новым гендиректором москвичей Томасом Цорном поставлена задача УБРАТЬ Глушакова. Хммм, и как он это понимает?
Террпсихора
Террпсихора
15 мая в 09:42
Интересно, Кононов об этом знает? Или всё совет директоров решает...
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   378 / 840
15 мая в 08:58
А где 2 75 Назаров все писал в инстаграмме про Карреру стихи сочинял какой он плохой а сейчас что не пишет про Кононова? Потому что этот 75 был Измайловским ппоститутом оплаченым. Глушакова и Назарова с Измайловым на кол
PITER_1
PITER_1
   583 / 840
15 мая в 08:43
продадут))) кому они нужны пупсики голимые))) дешевле посадить всех в один минивен и устроить несчастный случай))) или киллера нанять
Denkuz
Denkuz
   86 / 840
15 мая в 08:30
Кто у свиней играть будет, вести их в пердив?
Тага Дага
Тага Дага
   230 / 840
15 мая в 08:10
Лучше вернуть Карреру,он точно знает кого убрать и кого оставить. ..
n272nm
n272nm
   609 / 840
15 мая в 08:03
Пол команды собрались продать. Довольно забавно. То что продадут - сомнений нет. Вопрос, кого купят и как быстро. Причем если если мясо финиширует в зоне еврокубков, то нужно будет усиливаться летом, ровно так же проводя ковровые закупки, в виде шести игроков. Причем все шесть должны быть высокого уровня.
Albasin
Albasin
   17 / 840
15 мая в 07:59
В спартаке только тем и заняты в последнее время, что кто-то кого-то убирает.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   205 / 840
15 мая в 07:52
Ну Зе и Ташаева с Фернандо надо бы оставить. А добавить Тимофенва, Андриано и Диму. Лома в аренду пусть учится играть.
dok66
dok66
   416 / 840
15 мая в 07:26
Будет интересно смотреть за процессом чистки . Наверняка каждый день будут новые вбросы инфы
stepstep stepstep
stepstep stepstep
   773 / 840
15 мая в 07:13
Фернандо оставить надо, а к списку добавить комбарова, мелкадзе, гулиева и ещенко, вот этих кривоногих на выход!!
nikoladolgov
nikoladolgov
   315 / 840
15 мая в 05:54
Зе Луиш пойдет прицепом к Глушакову ?
pele1981
pele1981
   459 / 840
15 мая в 05:43
Скоро выйдет сериал под названием "Как травили Глушака")
ЮЗИК
ЮЗИК
   236 / 840
15 мая в 05:34
Все революции плохо заканчиваются
kastites
kastites
   156 / 840
15 мая в 05:06
Допрыгался ,банщик)))
Остапчук 67
Остапчук 67
   582 / 840
15 мая в 04:58
Опять революция?
ОПС
ОПС
   219 / 840
15 мая в 03:13
Посмотрим на эти действия.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
15 мая в 03:02
Миссия невыполнима.
Томик
Томик ответил Tepliz
   136 / 840
15 мая в 02:47
А чем им Зе Луиш помешал. Неужели хуже Мелкадзе, вот это да.
Хуже Мелкадзе футболист может быть, наверное. Но в Спартаке точно нечего ему делать. Поставить их вместе с Гулиевым, развернуть спиной к Спартаку и дать волшебного пинка в сторону светлого будущего.
Aerobniy
Aerobniy
   183 / 840
15 мая в 01:44
Проще было расформировать спартак и на его месте сформировать новую команду под названием Горючка.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
15 мая в 01:16
Делают новую команду.
рже
рже
   433 / 840
15 мая в 01:16
Откормили свиней на Тарасовка и на убой!-ждем новую партию бездарных играчишек!
ziborock
ziborock ответил Lucho Gonzalez
   31 / 840
15 мая в 00:42
Свиньи окончательно зарастут в грязи, если бани не будет. Останутся в тарасовке только пальмы, с которых после тренировок будут новых педрош снимать
Не перевелись еще на Питерских болотах грибы!)))
Кошк 47
Кошк 47
   603 / 840
15 мая в 00:41
Верните легенду Спартака Де Зюва!
legendsofsails
legendsofsails
   535 / 840
15 мая в 00:40
По этому случаю у 25% клоуна развилась острая шизофрения...
Ruslik1982
Ruslik1982
   159 / 840
15 мая в 00:13
очистить Спартак можно только пердивом
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   378 / 840
14 мая в 23:59
Глушакова убрать скорее он и так все испортил в команде,теперь посмотрим как опг ромашку уберут
ПИДЖАК.
ПИДЖАК.
14 мая в 23:56
капец мне
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