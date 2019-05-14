Перед Цорном поставлена задача убрать Глушакова из «Спартака»

14 мая 2019, 20:28

По данным СМИ , перед новым гендиректором «Спартака» Томасом Цорном поставлена задача убрать из команды полузащитника .

Если футболиста летом не получится продать, то будет активирован пункт в контракте, согласно которому с Глушаковым расстанутся, выплатив ему половину зарплаты за оставшийся срок действия договора (1,5 млн евро).

Также Цорн должен будет найти варианты трудоустройства для полузащитников Софьяна Ханни, Джано, Фернандо, Лоренцо Мельгарехо и Александра Ташаева, а также для нападающего Зе Луиша.

Кроме того, Томас обязан найти плеймейкера, который стал бы ключевой фигурой в центре поля.

Напомним, во вторник состоялось заседание совета директоров «Спартака».