Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что он и его коллеги, отстаивающие права форварда «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и друга Александра Протасовицкого, подадут совместную апелляцию 20 мая.
В понедельник подаем совместную апелляцию со всеми адвокатами. Надеюсь, рассмотрение займет максимум месяц. Что касается заседаний, то это одно или максимум два заседания.
Напомним, Кокорин и Мамаев были приговорены к тюремному заключению.
10 августа апел вынесет решение, адвокаты сразу подсуетятся
и подадут в кас , кас назначит аккурат на 15 сентября заседание,
потом перенесет его на 7 октября,где вынесет решение-оставить в силе..
.....И освободит в зале суда в связи с истечением срока....Всё...кончилось кино )
10 августа апел вынесет решение, адвокаты сразу подсуетятся
и подадут в кас , кас назначит аккурат на 15 сентября заседание,
потом перенесет его на 7 октября,где вынесет решение-оставить в силе..
.....И освободит в зале суда в связи с истечением срока....Всё...кончилось кино )