Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая

16 мая 2019, 18:22

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» , сообщил, что он и его коллеги, отстаивающие права форварда «Зенита» , его младшего брата Кирилла и друга Александра Протасовицкого, подадут совместную апелляцию 20 мая.

В понедельник подаем совместную апелляцию со всеми адвокатами. Надеюсь, рассмотрение займет максимум месяц. Что касается заседаний, то это одно или максимум два заседания.

Напомним, Кокорин и Мамаев были приговорены к тюремному заключению.