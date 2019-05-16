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Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая

16 мая 2019, 18:22

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что он и его коллеги, отстаивающие права форварда «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и друга Александра Протасовицкого, подадут совместную апелляцию 20 мая.

В понедельник подаем совместную апелляцию со всеми адвокатами. Надеюсь, рассмотрение займет максимум месяц. Что касается заседаний, то это одно или максимум два заседания.

Напомним, Кокорин и Мамаев были приговорены к тюремному заключению.

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Все комментарии
Balanenok
Balanenok
   92 / 843
17 мая в 16:42
Пока они сидят, адвокаты разорят до нитки.
Absinthe3
Absinthe3
   62 / 843
16 мая в 20:26
Уходит Калачев. Слухи о КББ. На этом фоне новости о Кокошке и Мамайке - неинтересны
Nickless
Nickless ответил chubuka
   516 / 843
16 мая в 19:41
Адвокаты Кокорина и Мамаева попадут апелляцию 20 мая
Спасибо за поправку
chubuka
chubuka
16 мая в 19:40
Адвокаты Кокорина и Мамаева попадут апелляцию 20 мая
112910315
112910315
   2 / 843
16 мая в 19:36
Адвокаты Кокорина, Мамаева такие, что после подачи апелляции, как бы им ещё не добавили. Лучше таким адвокатам, не подавать апелляций.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   404 / 843
16 мая в 19:10
Не поздно?
NAZAR 007
NAZAR 007
   11 / 843
16 мая в 18:49
20 мая подадут, 10 июля рассмотрят, на 10 августа перенесут,
10 августа апел вынесет решение, адвокаты сразу подсуетятся
и подадут в кас , кас назначит аккурат на 15 сентября заседание,
потом перенесет его на 7 октября,где вынесет решение-оставить в силе..
.....И освободит в зале суда в связи с истечением срока....Всё...кончилось кино )
mangoх12
mangoх12
   26 / 843
16 мая в 18:40
надо выпускать и заканчивать этот чиновничий беспредел
Albasin
Albasin
   17 / 843
16 мая в 18:38
Чего ее подавать, скорее выйдут, чем ее рассмотрят.
ДСА
ДСА
   89 / 843
16 мая в 18:36
Чем дольше сидят, тем больше зарплата адвоката.
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