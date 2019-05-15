Доказали несостоятельность

15 мая 2019, 09:00

Статус звездного игрока мирового уровня должен добываться годами. Но некоторые умудряются сохранять положение топов вопреки игре. «Соккер.ру» - о них.

Человеческая психология имеет достаточно большую инерцию. Мы по привычке воспринимаем людей такими, какими они уже перестали быть. Причем неудачный отрезок, даже неудачный сезон может случиться у каждого. Но иногда невнятная игра растягивается на продолжительный отрезок, охватывающий несколько сезонов. И тогда можно говорить о том, что звезда себя совсем не оправдала. Так кто эти люди, которые до сих пор считаются звездами, но играют не первый сезон крайне неудачно.

Гарет Бэйл («Реал»)

Вере мадридцев в Бэйла стоит позавидовать, потому что валлиец, кажется, никогда не оправдывал вложенных в него сил и средств. Впрочем, есть версия и более тривиальная по поводу того, почему с ним не расстаются. Это просто игрок с очень высокой зарплатой, которую не потянут другие клубы. Либо потянут теоретически, но не хотят тянуть, глядя на то, как Бэйл проявляет себя в «Реале». От него ждали, что он станет лидером мадридцев, составит конкуренцию Криштиану Роналду, а впоследствии его заменит. Но экс-игрок «Тоттенхэма» смог прочно обосноваться только в одном месте – в лазарете. Отсутствие стабильной формы и игра только всплесками, конечно, не могут радовать «Реал» из сезона в сезон. В конце нынешнего терпение Зинедина Зидана, кажется, лопнуло – валлиец оказывался вне заявки на матчи без всякой на то причины – только по желанию тренера. Это четкий сигнал Бэйлу о том, что пора бы звезде искать новый клуб.

Филиппе Коутиньо («Барселона»)

У самого принципиального соперника «Реала» тоже есть свой злосчастный герой. Конечно, он пока меньше отыграл в команде, чем Бэйл, но его низкое качество игры охватывает не только нынешний сезон. Коутиньо воспринимается как суперзвезда, за него шла ожесточенная битва, в которой «Ливерпуль» вынужден был прямо посреди позапрошлой зимы продать одного из своих лидеров за 145 миллионов евро «Барселоне». Но счастья ей этот трансфер не принес. Напротив, болельщики получили хороший объект для критики и обвинения во всех неудачах команды, если таковые случались. «Ливерпуль» после продажи, которая, как говорили, подкосит его, дважды играет в финале Лиги чемпионов в отличие от «Барселоны». Коутиньо, которого брали на замену Неймару, не смог должным образом интегрироваться в игру каталонцев. Апогеем стал ответный полуфинал с тем же «Ливерпулем», за который Коутиньо от испанских СМИ получил самые низкие оценки – нули.

Диего Коста («Атлетико»)

Агрессивный центрфорвард до сих пор почему-то воспринимается как топовый нападающий, хотя после возвращения в мадридский клуб он себя толком никак не проявил и вызывает все чаще чувство разочарования. А ведь его «Атлетико» ждал полгода – с лета 2017-го по январь 2018-го, чтобы Коста мог перейти в клуб и имел право за него играть. В итоге пришло осознание, что эти десятки миллионов евро лучше было потратить на конфеты, чем на нападающего, который не приносит практически никакой пользы. И если во второй части прошлого сезона соскучившийся по футболу Коста все-таки забивал, бился за команду в футбольном смысле, то в нынешнем сезоне от него осталась тень, а руководство «Атлетико» всерьез думает о том, куда бы пристроить игрока, который был одним из символов клуба до перехода в «Челси». Иногда все-таки лучше не возвращаться, чтобы не портить впечатление о всей карьере в конкретной команде. Согласитесь, что восприятие эпохи Косты в Мадриде было бы совсем иным, если бы он не вернулся – его бы запомнили результативным и полезным. А в нынешнем сезоне он провел лишь 16 матчей в чемпионате Испании и забил жалких два гола. Зато схватил дисквалификацию на восемь игр на ровном месте. Бесславное окончание путешествия в «Атлетико», который наверняка от него избавится.

Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед»)

А помните времена, когда за него буквально воевали, когда чилиец был у всех на слуху, на устах, считаясь одним из ярчайших и техничных игроков? Когда он тащил «Арсенал», ему сочувствовали, полагая, что Санчесу не повезло с клубом, что в другом месте он бы смог реально быть лидером и бороться за трофеи. Другое место он себе нашел, перебрался в «Манчестер Юнайтед». Но, как мы знаем, результаты МЮ от этого в гору не пошли. А вот Алексис, чья зарплата пробивает потолок в Премьер-Лиге, свой уровень игры снизил. Если в прошлом сезоне его неважную форму связывали с разными сторонними факторами, то в нынешнем стало ясно – дело и в самом Санчесе. В 20 матчах, которые он провел в чемпионате Англии, форвард забил один гол. Но по инерции, как и все участники этого «топа» воспринимается игроком мирового класса с колоссальной зарплатой. МЮ такого будет сложно пристроить.

Месут Озил («Арсенал»)

Пример немецкого плеймейкера ближе к истории Бэйла, поскольку Озил в «Арсенале» уже достаточно давно, однако завестись на полную катушку не может, иногда давая лишь намеки на высокий уровень игры и большой талант. Безусловно, от Озила ожидали большего, рассчитывали на его лидерскую роль в игре «канониров», а он не просто растворился среди прочих футболистов «Арсенала», но зачастую становился и самым бледным из них.

Как видим, иногда репутацию вопреки расхожему выражению терять приходится очень долго. И даже сейчас каждый из этих футболистов будет стоить дорого и будет иметь колоссальную зарплату. Поскольку имена, поскольку прошлое. Но их настоящее, к сожалению, говорит о том, что нового взлета мы можем и не увидеть.