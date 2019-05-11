Проклятые миллионы. «Черная метка» трансферного рынка

11 мая 2019, 10:30

«Соккер.ру» подчеркивает, что только одному футболисту пока удалось избежать новомодного «проклятия» после впечатляющего вызова в карьере.

Гарет Бэйл («Реал», 101 млн евро)

Первый игрок планеты, за которого заплатили свыше ста миллионов евро. Говорят, Перес запретил футболистам и персоналу «Реала» упоминать цену трансфера валлийца, поскольку самовлюбленный Роналду жутко ревновал – его стоимость составляла 80 млн фунтов в 2009 году, и как ни считай, а выше 94 млн евро не прыгнуть.

Но что сам Гарет, доволен карьерой? Спустя много лет и завоеванных трофеев имеем дело с мнительным атакующим полузащитником, который постоянно переживает мелкие травмы – и Зидан порой намекает, что некоторые «повреждения» начинаются в голове у самого футболиста. И посреди этого сезона Куртуа открыто обвинил Бэйла в том, что спустя много лет в Мадриде он местные порядки не усвоил.

В результате Бэйл сейчас не может найти себе новый клуб – еще и «Челси» наказали трансферным баном. Бывший тренер «Тоттенхэма» Шервуд предполагает, что Гарет окажется в Китае, только там удовлетворят его финансовые аппетиты. У «шпор» на него не хватит денег, «Баварию» отпугнут цена, травмы и возраст, а МЮ подписал Марсьяля, да и пока с Санчесом не рассчитался. Пожалуй, только в «Юнайдет» можно пойти, но скорее в аренду – никто не заплатит за валлийца много денег сразу, он как хромая утка.

Поль Погба («Манчестер Юнайтед», 105 млн евро)

Возвращался в Англию, чтобы ее покорить, а теперь проживает на правах самого противоречивого звездного игрока АПЛ , не считая Санчеса. С одной стороны, отдавал голевые передачи и забивал мячи – еще и в сборную сезона каким-то чудом попал, хотя там уместнее было поставить Азара, учитывая прекрасные действия Эдена и его влияние на успехи «Челси» и попадание в топ-4.

А МЮ провалил сезон, Погба не любят фанаты команды, ему явно не нравится в Англии – разонравилось. Теперь путь один, но если Перес не послушает Зидана, на что право имеет, или переубедит Зинедина насчет Поля – трансфера в «Реал» не будет. А если и будет, то разве есть какие-то гарантии, когда дело касается Погба? Этот хавбек все умеет, но одного не смог. Не отработал 105 млн евро, которые на его трансфер потратил «Манчестер Юнайтед».

Добавьте зарплату – получите крупный провальный трансфер. И для игрока (мечтал о победе в АПЛ и борьбе за финал ЛЧ ), и для клуба – скандалы в МЮ и результаты с лидером Погба отпугнут в будущем от Сульшера знатных игроков. И для болельщиков – судя по отзывам, переход Поля в «Реал» в Манчестере встретят с большой радостью. А вот в Мадриде вряд ли устроят карнавал – если хавбек ослушается Зидана, то Зинедин поступит с ним строго. Тогда увидим еще один провальный трансфер дороже ста миллионов, дважды с участием одного персонажа.

Усман Дембеле и Филиппе Коутиньо («Барселона», 125 млн и 135 млн евро)

Помните, как Дембеле в «Барселону» переходил? Устроил бойкот в «Боруссии» Д, не тренировался, требовал трансфера. Помните, как Коутиньо рвался в Испанию? Перессорился со многими в «Ливерпуле» и отдал 11.5 млн фунтов из своего кармана, чтобы «Барселона» совершила самую дорогую покупку в своей истории.

И что же видим сейчас? Чемпион мира Дембеле оказался не совсем пунктуальным игроманом – ночами сидит за приставкой, жуя снеки, поэтому сил на полноценный сезон и вдумчивые тренировки не хватает. А Коутиньо сильно пожалел, что заплатил вместо «Барселоны» часть суммы трансфера – фактически там получается с бонусами цена около 165 млн евро, а не 135, то есть каталонцы сильно промахнулись, ведь Коутиньо против бывших не сыграл круто, а это уже диагноз.

Игровой практики, чтобы форма была не хуже, чем у Азара, у Филиппе нет. Хет-трики в ворота «Спартака» остались в прошлом, но шел в «Барселону» за победами в Лиге чемпионов, а завершит свой еврокубковый путь с новой командой поражением от «Ливерпуля» со счетом 4:0. Сейчас каталонцы мечтают сбросить Коутиньо кому-нибудь хотя бы за 100 млн евро, а Филиппе рассматривает «предательский» вариант – переход в МЮ . Был счастлив в «Ливерпуле», а теперь приуныл.

Килиан Мбаппе и Неймар ( ПСЖ , 135 млн и 222 млн евро)

В бизнесе важно мыслить стратегически. О какой стратегии думали в ПСЖ , когда взрывали трансферный рынок? Перес отказался от Мбаппе, поскольку посчитал 180 миллионов евро за контракт школьника слишком большой ценой (парижане за первый сезон аренды заплатили 45 млн евро, отсюда 180). Килиан во всем хорош, кроме одного – не является зрелым лидером, который выигрывает большие кубки. Пока не является.

А Неймар уже таковым не станет. И чемпионаты мира с его участием намекнули, чего он не умеет. Бразилец очень хитрый, ловкий, техничный, результативный. Он хорошо влияет на атмосферу в раздевалке, когда все у команды прекрасно. Но это не лучший капитан и не лучший единичный лидер, ведь у Неймара много травм – физически хилый, не ровня Мбаппе или Роналду в этом плане. Плюс его жестоко встречают защитники, и в итоге получаем полное разочарование игрока переходом в ПСЖ .

Из-за травм ревел не раз. Франция не понравилась, Лига 1 – «фермерская» для Неймара, клуб вылетает из ЛЧ от МЮ и взгляд бразильца стал мемом. Ни одна команда не спешит покупать Неймара – ждут, что шейхи отвернутся от парижан и начнется распродажа. А с Мбаппе ситуация немного другая, но похожая. Во-первых, возросшее влияние француза на игру ПСЖ делает его хуже – начал психовать, научился плохому у друга Неймара. Во-вторых, парижане не отпустят одновременно и бразильца, и француза, а скандал с требованиями об уходе сможет устроить только более опытный в этих делах Жуниор. Мбаппе в ПСЖ как в золотой клетке, хотя по потенциалу – первый игрок планеты.

Разве в деньгах счастье?

И не в их количестве, когда говорим о больших трансферах. Во всем нужна мера, а тут ее не знали. Клубы ведь ото всех этих игроков ждали совсем других результатов, чем получили, за исключением одного «Реала». Но в его успехах заслуга не только Бэйла. Почему 6 из 7 из священного ордена «За сто миллионов» в целом разочарованы? Не все готовы пахать, если за них отдали 100 млн евро. Недавно один слабый игрок заявил, что занятия Роналду в спортивном зале – показуха. Мол, футболисты не тренируются вот так. Бред, конечно, просто у звезд первой величины нет такого терпения и трудолюбия, чтобы после побед самого высокого уровня торчать с тренажерами, а не отдыхать или развлекаться.

Когда Погба идет делать новую прическу, Неймар устраивает вечеринку с 40 моделями, Мбаппе – на ней присутствует, Коутиньо жалеет себя и думает, как бы жена не припомнила в ссоре те 11.5 млн фунтов, выброшенных на ветер, Усман Дембеле рубится в очередную игру, лопая чипсы, а Бэйл злится, что его не сделали новым Роналду для «Реала» и хотят выставить на трансфер, только сам Криштиану пашет достаточно сильно, чтобы отработать 117 млн евро, которые «Ювентус» в него вложил. Но и у португальца не получилось с первой попытки зайти в финал Лиги чемпионов в Турине.

Даже у него после трансфера «за сотню» возникли проблемы! Роналду попал в команду, которой нужна перестройка, чтобы добраться до финала ЛЧ и его выиграть – а у португальца не так много времени. Защитные линии в Серии А оказались зубастыми – «Золотой мяч» скорее достанется Месси, чем Криштиану, а уступки аргентинцу в планы нападающего не входили. Также именно после переезда в Турин – хотя с футболом уже никак не связано, снова заболела мама Роналду, причем серьезно, а из США прилетело обвинение в изнасиловании.

А ведь Криштиану мечтал завершить карьеру в МЛС и жить в Нью-Йорке годами! Теперь «Ювентус» не может устроить летнее турне за океаном – американцы легко возьмут футболиста под стражу или вызовут на допросы. Сами обвинения сразу обвалили акции клуба, а так получим международный скандал. Получается, слишком дорогой трансфер - черная метка? Есть семь человек, за контракты с которыми в футболе платили больше 100 млн евро. Всего это человеческих активов на миллиард евро, не считая зарплат и бонусов.

Но все семь могут в итоге остаться разочарованными после рекордных трансферов. Бэйл, Коутиньо, Неймар и Погба с радостью сменят клубы уже этим летом, если получится. Дембеле может оказаться лишним в «Барселоне» - Месси точно требует купить Гризманна любой ценой, невзирая на все отказы, а Мбаппе способен теперь неудачно выбрать новый клуб, когда будет панически искать выход из катарского денежного лабиринта, и загубит свой огромный талант. В итоге каждый не получит то, на что рассчитывал.

Тогда история первопроходца в этом классе Бэйла, нахватавшего трофеев и травм в «Реале», покажется остальным еще более-менее успешной.