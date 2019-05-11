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Тер Штеген призвал болельщиков поддержать «Барселону» в оставшихся матчах

сегодня, 06:29
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеЗавтра в 19:30 Не начался

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в своём Instagram обратился к болельщикам команды после поражения от «Ливерпуля» (3:0, 0:4) в полуфинале Лиги чемпионов.

Прошу прощения за позднее сообщение. Я должен был прояснить свою голову после предыдущего матча, прежде чем резюмировать произошедшее, и я всё ещё в процессе.

После игры я получил много сообщений, и хочу поблагодарить вас за слова поддержки и сочувствия. Вы потрясающи! Ваша поддержка помогает нам не опускать головы. Мы нуждаемся в этом прямо сейчас. 

Сезон ещё не окончен, впереди ещё один титул, за который мы хотим побороться – Кубок Испании. Мы сможем сделать это только вместе!

В воскресенье состоится последняя игра сезона на «Камп Ноу» (Прим. - против «Хетафе» в чемпионате Испании), и я с нетерпением жду, когда смогу увидеть вас всех на матче.

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