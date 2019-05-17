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Лопетеги: «Три неудачные недели разрушили наш отличный старт в „Реале“»

17 мая 2019, 04:00

Экс-наставник «Реала» Хулен Лопетеги поделился мнением о периоде своей работы в мадридском клубе. 52-летний специалист возглавил команду прошлым летом, но уже в конце октября был отправлен в отставку.

У нас был очень хороший старт, мы провели несколько блестящих матчей. Но затем были три недели, в которых нам очень сильно не везло перед воротами соперника в матчах, где мы были лучшей командой.

Такие вещи могут случиться с любым клубом. Мы понимали, что у нас ещё есть время всё исправить, и у нас было кое-что очень важное – абсолютная преданность игроков своему делу.

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Все комментарии
1 команда
1 команда
   94 / 843
17 мая в 13:36
Возможно, он прав.
cevin cigan
cevin cigan
   70 / 843
17 мая в 08:08
Просто Реал не смог смириться с реальностью(каламбур).Нужно было осознать,что пришлось играть без лучшего игрока последних девяти лет.Все заверения Бэйла и КО,что отряд не заметит потери бойца,оказался просто пшик. В дальнейшем с этим фактом столкнулись и Солари и Зидан. Нужно было дать Лопетеги дать доработать.
Илья Белкин
Илья Белкин
   586 / 843
17 мая в 07:58
на перестройку надо время, но Пересу надо всё и сразу.вот и попёрли его из Реала
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 843
17 мая в 07:05
Лопетеги был не худший вариант тренера для Реала.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   133 / 843
17 мая в 06:25
СОГЛАСЕН С МНЕНИЕМ ЛОПЕТЕГИ
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