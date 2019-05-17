Лопетеги: «Три неудачные недели разрушили наш отличный старт в „Реале“»

Экс-наставник «Реала» поделился мнением о периоде своей работы в мадридском клубе. 52-летний специалист возглавил команду прошлым летом, но уже в конце октября был отправлен в отставку.

У нас был очень хороший старт, мы провели несколько блестящих матчей. Но затем были три недели, в которых нам очень сильно не везло перед воротами соперника в матчах, где мы были лучшей командой.

Такие вещи могут случиться с любым клубом. Мы понимали, что у нас ещё есть время всё исправить, и у нас было кое-что очень важное – абсолютная преданность игроков своему делу.