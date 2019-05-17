Де Росси - о своем уходе из «Ромы»: «Кто-то посчитал, что так будет лучше»

Капитан «Ромы» рассказал о своем уходе из римского клуба по окончании сезона.

Я по-прежнему огорчен. Футбол - наша работа. Есть люди, которые играют в футбол, а есть те, кто принимает решения. Тот, кто принял такое решение, посчитал, что так будет лучше.

Может, я бы и мог остаться в «Роме» в качестве директора, но я хочу еще попробовать поиграть в футбол.