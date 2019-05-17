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Де Росси - о своем уходе из «Ромы»: «Кто-то посчитал, что так будет лучше»

17 мая 2019, 00:46

Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси рассказал о своем уходе из римского клуба по окончании сезона.

Я по-прежнему огорчен. Футбол - наша работа. Есть люди, которые играют в футбол, а есть те, кто принимает решения. Тот, кто принял такое решение, посчитал, что так будет лучше.

Может, я бы и мог остаться в «Роме» в качестве директора, но я хочу еще попробовать поиграть в футбол.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый ответил severnyj84
   13 / 840
17 мая в 18:18
Зачем писать всякую глупость?
Почему глупость? Слухи же ходят что Зенит им интересуется якобы усиленее под Лч готовят. Недавно вон какой то италянский журналист говорил что Росси к вам за баблом соберается.
severnyj84
severnyj84 ответил Шишанутый
   88 / 840
17 мая в 16:36
Под закат кареры самое время срубить бабла с газового проекта себе на без бедную старость. Присоеденяйся к Маркизио!
Зачем писать всякую глупость?
Charlie Scene
Charlie Scene ответил Шишанутый
   275 / 840
17 мая в 10:27
Под закат кареры самое время срубить бабла с газового проекта себе на без бедную старость. Присоеденяйся к Маркизио!
поверь , он давно не беден. заработанного хватит и его внукам вполне , в Роме он на данный момент самый высокооплачиваемый футболист.
Cules2013
Cules2013
   108 / 840
17 мая в 10:13
По-моему, Де Росси не прав, как и Тотти с Буффоном ранее - раз уж вы сами уходить не хотите, не собираетесь давать дорогу молодёжи, то будьте готовы, что вас однажды попросят на выход прямым текстом.
Василий 50
Василий 50
   454 / 840
17 мая в 04:21
Интригует прямо как Тотти.
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 840
17 мая в 00:56
Под закат кареры самое время срубить бабла с газового проекта себе на без бедную старость. Присоеденяйся к Маркизио!
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
17 мая в 00:54
«Кто-то посчитал, что так будет лучше»
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Может Миллер???
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