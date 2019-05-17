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Тренер вратарей «Леганеса»: «Лунин не слабее любого голкипера в Ла Лиге»

17 мая 2019, 00:13

Тренер вратарей «Леганеса» Хосеба Итуарте похвалил 20-летнего украинского голкипера Андрея Лунина, выступающего в команде на условиях аренды. Права на футболиста принадлежат «Реалу».

Он очень сильный вратарь, очень спокойный и умный. У него хорошие физические данные. Андрей полностью сосредоточен на работе. Думаю, его ждет большое будущее, будь то в «Реале» или где-то еще. Условия для этого у него есть.

Кого мне напоминает Лунин? Сравнил бы его с Илльгнером [экс-вратарь «Кельна», «Реала» и сборной Германии], Петром Чехом или Яном Облаком. Это очень хороший вратарь и очень подготовленный. Считаю, что он может быть не слабее любого голкипера в чемпионате Испании. Другой вопрос - какие на него планы у «Реала».

По слухам, в следующем сезоне Лунин может стать вторым вратарем «Реала».

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Все комментарии
Egorium
Egorium
   111 / 843
17 мая в 13:44
Чушь несет какую-то.
Danrog
Danrog
   99 / 843
17 мая в 10:03
Хороших вратарей в аренду не отдают.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
17 мая в 02:05
Он как минимум оказался слабее Куэльяра.
Novograd
Novograd
   710 / 843
17 мая в 00:37
Да он лутший в мире
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