Тренер вратарей «Леганеса»: «Лунин не слабее любого голкипера в Ла Лиге»

Тренер вратарей «Леганеса» Хосеба Итуарте похвалил 20-летнего украинского голкипера , выступающего в команде на условиях аренды. Права на футболиста принадлежат «Реалу».

Он очень сильный вратарь, очень спокойный и умный. У него хорошие физические данные. Андрей полностью сосредоточен на работе. Думаю, его ждет большое будущее, будь то в «Реале» или где-то еще. Условия для этого у него есть.

Кого мне напоминает Лунин? Сравнил бы его с Илльгнером [экс-вратарь «Кельна», «Реала» и сборной Германии], Петром Чехом или Яном Облаком. Это очень хороший вратарь и очень подготовленный. Считаю, что он может быть не слабее любого голкипера в чемпионате Испании. Другой вопрос - какие на него планы у «Реала».