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Бразилия огласила заявку на Кубок Америки

17 мая 2019, 18:17

Сборная Бразилии опубликовала состав на Кубок Америки-2019.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»), Кассио («Коринтианс»).

Защитники: Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва (все – ПСЖ), Миранда («Интер»), Филипе Луис («Атлетико»), Алекс Сандро («Ювентус»), Эдер Милитао («Порту»), Фагнер («Коринтианс»).

Полузащитники: Аллан («Наполи»), Артур, Филиппе Коутиньо (оба – «Барселона»), Каземиро («Реал»), Фернандиньо («Манчестер Сити»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Лукас Пакета («Милан»).

Нападающие: Неймар (ПСЖ), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Ришарлисон («Эвертон»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Давид Нерес («Аякс»).

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Все комментарии
Pancher_95
Pancher_95 ответил mugik1973
   363 / 843
19 мая в 01:36
Подожди , это его первый сезон в Реале, и как раз попался он в смену перестроек и всякой фигни, со следующего сезона даст прикурить твоему гному. Олень ты или лошадь решать тебе, раз элементарные вещи не понимаешь в футболе.
mugik1973
mugik1973 ответил Pancher_95
   319 / 843
18 мая в 21:32
Ты там про возил громче кричи. Но только почему то Месси чемпион Испании а твой Винисиус любимый на третем месте. А тебе наверное лучше за своих баранов из Ахмата переживать.
Pancher_95
Pancher_95 ответил mugik1973
   363 / 843
18 мая в 17:28
Возил балерин как хотел, а парню всего 18 лет. Ты о своей канюшне переживай лучше
Raamtvall
Raamtvall ответил marvel777
   293 / 843
18 мая в 17:27
не знаю как Алвес но Марсело никакой в этом году
Всяко лучше, чем этот ползающий из ПСЖ. В первой половине сезоне Марсело сильней был точно.
STVA 1
STVA 1
   38 / 843
18 мая в 15:38
А где Марсело ? Алвеса взяли , Марсело нет!
marvel777
marvel777 ответил Raamtvall
   322 / 843
18 мая в 15:06
Зассали Неймара выкинуть, ну конечно, кто бы сомневался. Ну и момент - никчёмного пенсионера Алвеса взяли, а Марсело - нет? Ооооокеееей. И ладно если он сам отказался, но если это решение тренера, то это очень печально, мягко говоря.
не знаю как Алвес но Марсело никакой в этом году
Raamtvall
Raamtvall
   293 / 843
18 мая в 10:58
Зассали Неймара выкинуть, ну конечно, кто бы сомневался. Ну и момент - никчёмного пенсионера Алвеса взяли, а Марсело - нет? Ооооокеееей. И ладно если он сам отказался, но если это решение тренера, то это очень печально, мягко говоря.
mugik1973
mugik1973 ответил Заполярный
   319 / 843
18 мая в 08:49
А что в бразилии есть ФК Бичуган и ФК 51ик
mugik1973
mugik1973 ответил Pancher_95
   319 / 843
18 мая в 08:43
Почему тогда в Ла Лиге не показал?
kastites
kastites
   155 / 843
18 мая в 08:26
Слабенькая сборная
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 843
18 мая в 07:30
Почему нет в составе Пеле?!
112910315
112910315
   2 / 843
18 мая в 02:43
Кубок Америки-это всего лишь Кубок Америки.
ermak6848
ermak6848
   173 / 843
18 мая в 02:30
Если будет сильна мотивация, то есть надежда на Победу в турнире...
Тага Дага
Тага Дага ответил League1
   223 / 843
18 мая в 01:31
Смотри футбол открытыми глазами. ..любитель марокканки.
Pancher_95
Pancher_95
   363 / 843
18 мая в 01:16
Жаль Вини из-за травмы пропускает турнир, а так бы показал гному как играть за сборную
League1
League1 ответил spartach091
   110 / 843
18 мая в 00:26
Мощный состав у бразил. Надеюсь унижат и уничтожат аргов
Скорее всего так и произойдёт. Пока в команде у аргентосов есть меська тупорылый, он будет топить сбонрую аргентины. Потому что очень тупорылый человек, победитель осасун и убийца хорошей сборной.
Те, кто любят меську, говорят, что если бы меська тупорылый играл в сборной испаньи, то он бы смог стать шампиньоном мира и даже европы. Не обольщайтесь меськаглоры, меська со своим тараканоногим бегом смог бы загубить даже сборную испании.
League1
League1 ответил Тага Дага
   110 / 843
18 мая в 00:15
У Бразилии три состава:европейская...бразильская, и российская...также как и у Аргентины.
Только у Аргентины есть кандалы в виде меськи тупорылого. Которого надо тащить всей командой, но вытащить почти невозможно.
Тага Дага
Тага Дага
   223 / 843
17 мая в 23:05
У Бразилии три состава:европейская...бразильская, и российская...также как и у Аргентины.
Beka_byaka
Beka_byaka ответил spartach091
   118 / 843
17 мая в 20:49
Что-то не видно этой мощи!! Центр поля очень слабый. Вратари и нападения хорошие....
spartach091
spartach091
   176 / 843
17 мая в 20:45
Мощный состав у бразил. Надеюсь унижат и уничтожат аргов
Заполярный
Заполярный ответил Zenit_84
   88 / 843
17 мая в 20:25
Когда играют?
А КАК ЭРНАНИ ПРИЕДЕТ, ТАК И НАЧНУТ.
Caniggia
Caniggia
   42 / 843
17 мая в 20:24
А где великий Кариока?
Заполярный
Заполярный ответил Garrincha58
   88 / 843
17 мая в 20:22
а почему нет Эрнани?
В БРАЗИЛИИ СВОИХ БОМЖЕЙ ДЕВАТЬ НЕ КУДА
particular
particular
   1 / 843
17 мая в 20:11
Аборигенов всего трое... Остальные заокеанские плейбои и стяжатели удачи..:))
Ну, что же, посмотрим, - чему их Еуропа научила..:))
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Jeck Denielse
   289 / 843
17 мая в 20:03
Фернандо..???? Педро Роша ???? Луис Адриано ??? Айртон ???
Уверенно занимают первые места на своих позициях в двенадцатом расширенном списке кандидатов.
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 843
17 мая в 20:01
Мощная команда, ничего не скажешь! Не хватает разве что Паулиньо и Виллиана.
Garrincha58
Garrincha58
   422 / 843
17 мая в 19:34
а почему нет Эрнани?
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   521 / 843
17 мая в 19:22
А Фабиньо где?
Бестрофейный
Бестрофейный ответил NbKA555
   95 / 843
17 мая в 19:11
Поищу в заявке Аргентины - Ригони,Мамману,Кроневитора и Дриуси)
Так и найдешь.
NbKA555
NbKA555 ответил Jeck Denielse
   370 / 843
17 мая в 19:03
Поищу в заявке Аргентины - Ригони,Мамману,Кроневитора и Дриуси)
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