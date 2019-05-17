Бразилия огласила заявку на Кубок Америки

Сборная Бразилии опубликовала состав на Кубок Америки-2019.
Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»), Кассио («Коринтианс»).
Защитники: Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва (все – ПСЖ), Миранда («Интер»), Филипе Луис («Атлетико»), Алекс Сандро («Ювентус»), Эдер Милитао («Порту»), Фагнер («Коринтианс»).
Полузащитники: Аллан («Наполи»), Артур, Филиппе Коутиньо (оба – «Барселона»), Каземиро («Реал»), Фернандиньо («Манчестер Сити»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Лукас Пакета («Милан»).
Нападающие: Неймар (ПСЖ), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Ришарлисон («Эвертон»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Давид Нерес («Аякс»).
Те, кто любят меську, говорят, что если бы меська тупорылый играл в сборной испаньи, то он бы смог стать шампиньоном мира и даже европы. Не обольщайтесь меськаглоры, меська со своим тараканоногим бегом смог бы загубить даже сборную испании.
Те, кто любят меську, говорят, что если бы меська тупорылый играл в сборной испаньи, то он бы смог стать шампиньоном мира и даже европы. Не обольщайтесь меськаглоры, меська со своим тараканоногим бегом смог бы загубить даже сборную испании.
Ну, что же, посмотрим, - чему их Еуропа научила..:))
Ну, что же, посмотрим, - чему их Еуропа научила..:))