ЦСКА на игре с «Зенитом» поддержат около четырех тысяч болельщиков

Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян сообщил, что на выездном матче 28-го тура РПЛ против «Зенита» ожидается около четырех тысяч болельщиков «армейцев».
Матч «Зенит» - ЦСКА состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени.
Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян сообщил, что на выездном матче 28-го тура РПЛ против «Зенита» ожидается около четырех тысяч болельщиков «армейцев».
Матч «Зенит» - ЦСКА состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени.
Кто как,я уже на стадион собираюсь..
Кто как,я уже на стадион собираюсь..
Надо пригласить ребят из Книги рекордов Гиннеса - зафиксировать рекорд...)
Надо пригласить ребят из Книги рекордов Гиннеса - зафиксировать рекорд...)
около телевизора
около телевизора
Зенит сегодня должен доказать, шо вин шамниньон!
Зенит сегодня должен доказать, шо вин шамниньон!