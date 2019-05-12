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ЦСКА на игре с «Зенитом» поддержат около четырех тысяч болельщиков

12 мая 2019, 12:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян сообщил, что на выездном матче 28-го тура РПЛ против «Зенита» ожидается около четырех тысяч болельщиков «армейцев».

Матч «Зенит» - ЦСКА состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Charismatic
Charismatic ответил Литейный 4
   403 / 840
12 мая в 16:15
1440 билетов осталось в продаже. Солидная цифра сегодня ожидается. Это вам не мазутный проект. на который никто не ходит. Гыгыгы
У вас постоянно "все билеты распроданы", а потом половина стадиона пустая))
Питер рулит
Питер рулит
   153 / 840
12 мая в 16:10
Всем удачи и без травм.
Кто как,я уже на стадион собираюсь..
Питер рулит
Питер рулит ответил Гавриленко
   153 / 840
12 мая в 16:08
Стыдно за обоих.
отойди от зеркала и протрезвей...(двоится не будет)..
Аня Романова
Аня Романова
   804 / 840
12 мая в 15:55
стыдно за ЦСКА
kastites
kastites
   156 / 840
12 мая в 15:42
У них столько есть ?
Шуnя771
Шуnя771 ответил Jum13
   51 / 840
12 мая в 14:04
Это же не 20 тысяч федунских надувных свиней )))
Это максимум?))
Jum13
Jum13 ответил Шуnя771
   126 / 840
12 мая в 13:52
Аж 4 тыщщи не может быть! Надо пригласить ребят из Книги рекордов Гиннеса - зафиксировать рекорд...)
Это же не 20 тысяч федунских надувных свиней )))
drug01
drug01
   124 / 840
12 мая в 13:49
Это хорошо!
parallels
parallels
   5 / 840
12 мая в 13:49
максимум в этом сезоне был 61,5тыс. с хряками. сегодня должна быть цифра, близкая к этой.
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 840
12 мая в 13:42
Аж 4 тыщщи не может быть!

Надо пригласить ребят из Книги рекордов Гиннеса - зафиксировать рекорд...)
Литейный 4
Литейный 4
   7 / 840
12 мая в 13:29
1440 билетов осталось в продаже. Солидная цифра сегодня ожидается. Это вам не мазутный проект. на который никто не ходит. Гыгыгы
морозз
морозз
   81 / 840
12 мая в 13:24
Это со всей России и даже из-за бугра приедут в Питер столько коней? Гинер собирается в поход за баблом и ЛЧ как в последний и решающий бой? Удивлён, что такое количество коней болеет за ЦСКА...всегда почему то думал что их от силы пару сотен! Нереальное становится реально!
счет 7-0
счет 7-0
   112 / 840
12 мая в 13:21
Раз в сто больше, чем свиных на выезде.
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
12 мая в 13:19
Как бы не получилось "в чужом пиру похмелье".
Гавриленко
Гавриленко
   35 / 840
12 мая в 13:04
Стыдно за обоих.
cska plus
cska plus
   3 / 840
12 мая в 13:02
Отличная поддержка.
ermak6848
ermak6848
   176 / 840
12 мая в 13:00
Я тоже буду поддерживать свой любимый , футбольный клуб "ЦСКА"
около телевизора
борька
борька
12 мая в 12:56
четыре тысячи росгвардейцев хлынула в питер!
Зенит сегодня должен доказать, шо вин шамниньон!
Vredinka_online
Vredinka_online
12 мая в 12:37
У ЦСКА будет достойная поддержка. Зениту сегодня боевого настроя. Зрителям классных впечатлений от игры. Пусть будет бой!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
12 мая в 12:33
Удачи парням и главное без травм!
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