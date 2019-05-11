Фанаты «Монако» пытались прорваться на поле после поражения от «Нима»

вчера, 23:37

Фанаты «Монако» пытались выбежать на поле после того, как их команда проиграла «Ниму» в матче 36-го тура чемпионата Франции. По всей видимости, такое поведение болельщиков клуба связано с результати команды, которая на данный момент находится в двух очках от зоны прямого вылета из Лиги 1.