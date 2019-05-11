Фанаты «Монако» пытались прорваться на поле после поражения от «Нима»

Фанаты «Монако» пытались выбежать на поле после того, как их команда проиграла «Ниму» в матче 36-го тура чемпионата Франции. По всей видимости, такое поведение болельщиков клуба связано с результати команды, которая на данный момент находится в двух очках от зоны прямого вылета из Лиги 1.
Головин разве приходил в Монако который шёл на первом месте ??
Этим бравым парням что сегодня рвались на поле следовало бы ломиться в офис команды - для разговора с теми кто допустил подобный бардак.....
Ибо....саботажа со стороны игроков нет.......всё упорядочить и руководить ими некому...
Головин разве приходил в Монако который шёл на первом месте ??
Этим бравым парням что сегодня рвались на поле следовало бы ломиться в офис команды - для разговора с теми кто допустил подобный бардак.....
Ибо....саботажа со стороны игроков нет.......всё упорядочить и руководить ими некому...
_____
И равенство с Каном, который находится в зоне стыковых матчей.... так что очки Монако нужны как воздух, а игр в чемпионате осталось всего лишь 2...
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И равенство с Каном, который находится в зоне стыковых матчей.... так что очки Монако нужны как воздух, а игр в чемпионате осталось всего лишь 2...