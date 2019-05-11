ГлавнаяНовости

Фанаты «Монако» пытались прорваться на поле после поражения от «Нима»

вчера, 23:37
НимЛоготип футбольный клуб Ним1 : 0Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Фанаты «Монако» пытались выбежать на поле после того, как их команда проиграла «Ниму» в матче 36-го тура чемпионата Франции. По всей видимости, такое поведение болельщиков клуба связано с результати команды, которая на данный момент находится в двух очках от зоны прямого вылета из Лиги 1.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Матч «Ахмат» – «Крылья Советов» посетят 15 тыс. болельщиков
Вчера, 13:49 Комментарии5
Болельщики «Ромы» протестуют против президента клуба
09 мая Комментарии3
Группа болельщиков «Барселоны» высказала претензии Месси в аэропорту
08 мая Комментарии79
На матче «Крылья Советов» - «Уфа» ожидается 12 тыс. зрителей
05 мая Комментарии3
Фанаты «Арсенала» выбрали лучшего игрока сезона
03 мая Комментарии14
Болельщики «Ливерпуля» требуют дисквалифицировать Месси
03 мая ВидеоКомментарии272
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Морозовский
Морозовский ответил Leha-ha50
   4 / 1048
сегодня в 00:05
Там всем подряд можно чистить , Жардиму в первую очередь!!!
Ну мы то за Саню переживаем в первую очередь - свой всё-таки!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 1048
сегодня в 00:03
Не понятно чего тут все к Головину прицепились...??
Головин разве приходил в Монако который шёл на первом месте ??
Этим бравым парням что сегодня рвались на поле следовало бы ломиться в офис команды - для разговора с теми кто допустил подобный бардак.....
Ибо....саботажа со стороны игроков нет.......всё упорядочить и руководить ими некому...
dima556
dima556
сегодня в 00:02
"которая на данный момент находится в двух очках от зоны прямого вылета из Лиги 1"
_____
И равенство с Каном, который находится в зоне стыковых матчей.... так что очки Монако нужны как воздух, а игр в чемпионате осталось всего лишь 2...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Морозовский
   21 / 1048
вчера в 23:57
Хотели Головину сурло начистить!
Там всем подряд можно чистить , Жардиму в первую очередь!!!
Морозовский
Морозовский ответил cska plus
   4 / 1048
вчера в 23:57
С теми кто пишет такое понятно, чем же тебе Головин не угодил?
Мне нравится как Головин играет! А почему рвались разЪярённые фанаты в стоорну Саши тебе лучше спросить у друга коней Гулллливера!
cska plus
cska plus ответил Морозовский
   29 / 1048
вчера в 23:49
Хотели Головину сурло начистить!
С теми кто пишет такое понятно, чем же тебе Головин не угодил?
dzvinka
dzvinka
   15 / 1048
вчера в 23:47
хотели взять афтограв у величайшего плеймейкера всех времен, г-н Головина))
Footbolista
Footbolista
   6 / 1048
вчера в 23:45
Галавин иди сюда ...
Морозовский
Морозовский
   4 / 1048
вчера в 23:44
Хотели Головину сурло начистить!
Шишанутый
Шишанутый
   10 / 1048
вчера в 23:43
Так и чешутся у них руки Головину навалять за то что развалил их команду. Саня не ссы выйди к фанатам поболтай!))
handreb
handreb
   628 / 1048
вчера в 23:40
Давно пора, сколько можно позориться.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100