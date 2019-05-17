Фекир не поможет «Лиону» в матче с «Каном»

17 мая 2019, 22:53

Нападающий «Лиона» не поможет своей команде в предстоящем матче чемпионата Франции против «Кана». Футболист продолжает восстанавливаться после травмы паха.

Напомним, что в прошлом туре «Лион» одержал крупную победу над «Марселем».