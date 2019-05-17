Фекир не поможет «Лиону» в матче с «Каном»

Нападающий «Лиона» Набиль Фекир не поможет своей команде в предстоящем матче чемпионата Франции против «Кана». Футболист продолжает восстанавливаться после травмы паха.
Напомним, что в прошлом туре «Лион» одержал крупную победу над «Марселем».
Нападающий «Лиона» Набиль Фекир не поможет своей команде в предстоящем матче чемпионата Франции против «Кана». Футболист продолжает восстанавливаться после травмы паха.
Напомним, что в прошлом туре «Лион» одержал крупную победу над «Марселем».
Может, он всё-таки полузащитник, не? А то как-то тяжко называть игрока нападающим, когда у него из 39 игр всего лишь 2 на чистом топе и 8 в оттяжке, а остальные замесы на АПЗ.
Может, он всё-таки полузащитник, не? А то как-то тяжко называть игрока нападающим, когда у него из 39 игр всего лишь 2 на чистом топе и 8 в оттяжке, а остальные замесы на АПЗ.