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Фекир не поможет «Лиону» в матче с «Каном»

17 мая 2019, 22:53
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион4 : 0Логотип футбольный клуб КанКанМатч завершен

Нападающий «Лиона» Набиль Фекир не поможет своей команде в предстоящем матче чемпионата Франции против «Кана». Футболист продолжает восстанавливаться после травмы паха.

Напомним, что в прошлом туре «Лион» одержал крупную победу над «Марселем».

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Все комментарии
galem72
galem72
   352 / 843
18 мая в 10:46
"...нападающий Лиона Набиль Фекир..."

Может, он всё-таки полузащитник, не? А то как-то тяжко называть игрока нападающим, когда у него из 39 игр всего лишь 2 на чистом топе и 8 в оттяжке, а остальные замесы на АПЗ.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
17 мая в 23:59
Плохая новость для Монако.
Balanenok
Balanenok
   92 / 843
17 мая в 23:14
Здоровья Фекиру!
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