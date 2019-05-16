Ассоциация футбольных лиг выступила против реформы Лиги чемпионов

16 мая 2019, 19:20

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) отреагировала на реформу Лиги чемпионов, которую предложил президент УЕФА Александер Чеферин.

Идея УЕФА заключается в том, что с 2024 года на групповом этапе турнира будет четыре группы по восемь команд, что позволит увеличить количество еврокубковых матчей.

EPFL выступила против этой реформы, посчитав, что такой формат пойдет на пользу только некоторым богатым клубам Европы, а остальным лигам и командам пойдет в ущерб.