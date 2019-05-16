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Ассоциация футбольных лиг выступила против реформы Лиги чемпионов

16 мая 2019, 19:20

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) отреагировала на реформу Лиги чемпионов, которую предложил президент УЕФА Александер Чеферин.

Идея УЕФА заключается в том, что с 2024 года на групповом этапе турнира будет четыре группы по восемь команд, что позволит увеличить количество еврокубковых матчей.

EPFL выступила против этой реформы, посчитав, что такой формат пойдет на пользу только некоторым богатым клубам Европы, а остальным лигам и командам пойдет в ущерб.

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Все комментарии
Balanenok
Balanenok
   92 / 843
17 мая в 14:12
Сейчас самая оптимальная организация.
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
17 мая в 08:24
За деньги все грызутся.
ЮЗИК
ЮЗИК
   241 / 843
17 мая в 05:39
Против всевозможных новшеств
spartak never die
spartak never die
   189 / 843
16 мая в 23:04
Не стоит обесценивать ЛЧ!Глупое предложение менять формат.
Caniggia
Caniggia
   42 / 843
16 мая в 23:00
14 матчей, вместо 6 значит! Когда их играть? Это не реформа - это полная хренотень!
RUPRICHT
RUPRICHT
   584 / 843
16 мая в 22:26
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН!!!!
Apsny
Apsny
   207 / 843
16 мая в 22:15
Вообще смысл потеряет спортивный, только разве если финансовый подтекст.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил ДАША Д
   28 / 843
16 мая в 22:00
Сил у ЦСКА точно не хватит, сразу 8 место.
восьмое восьмым, но за участие тоже дают бабло, только немножко.
Зато 6 раз ! Так что гинера вполне устроил бы подобный формат...
заDOOMчивый
заDOOMчивый
16 мая в 21:37
ну Серию никто не смотрит, трибуны полупустые, стадионы аля Неаполь, доходность не превышает ВАСЬКА с гитарой в подземке.Поэтому начинают выдумывать, откуда деньги высосать. Скучная вам ЛЧ и ЛЕ, смотрите АПЛ ничем не хуже,а результаты матчей серии а узнаете из новостей.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   133 / 843
16 мая в 21:33
Правильное решение Ассоциации мы болельщики тоже потдержуем
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
16 мая в 21:31
Тот случай когда торг уместен.
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 843
16 мая в 20:27
Услышат ли?
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 843
16 мая в 19:53
Сил у ЦСКА точно не хватит, сразу 8 место.
Colchoneros
Colchoneros
   54 / 843
16 мая в 19:46
Поддерживаю!
Anisovich
Anisovich
   65 / 843
16 мая в 19:45
Реформа бессмысленная какая-то.
cska plus
cska plus
   3 / 843
16 мая в 19:44
Правильно, и нас всё устраивает.
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