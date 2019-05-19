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Компани продолжит карьеру в качестве играющего тренера «Андерлехта»

19 мая 2019, 14:30

33-летний бельгийский защитник Венсан Компани, который покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона, сообщил, что будет исполнять в «Андерлехте» роль играющего тренера.

Мой выбор может вас удивить. Это самое страстное, но рациональное решение, которое я когда-либо принимал.

Я хочу отблагодарить свое прошлое, но остаюсь амбициозным и смотрю в будущее. В течение следующих трех лет я буду занимать должность играющего тренера «Андерлехта». Как футболист я родился и вырос в этом клубе.

Напомним, что с апреля «Андерлехт» остается без главного тренера

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
   175 / 843
19 мая в 20:06
Легенда АПЛ уходит на мажорной ноте - самолично принёс Сити титул фантастическим голом.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
19 мая в 18:06
Действительно рациональное решение. Вместо того чтобы скучать в лазарете во время очередной травмы будет при деле.
ЮЗИК
ЮЗИК
   241 / 843
19 мая в 18:05
Можно еще в топклубе поиграть
Igo0rek
Igo0rek
   79 / 843
19 мая в 17:49
Удачи тебе, капитан!
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   187 / 843
19 мая в 15:07
Хороший выбор, и в Европе ещё проиграет
ДСА
ДСА
   89 / 843
19 мая в 14:41
Как-то рано закачивать.
kotmyshka
kotmyshka
   115 / 843
19 мая в 14:38
удачи
Гавриленко
Гавриленко
   34 / 843
19 мая в 14:33
Андерлехт? Знатно они зенит драли. Ачимпонг)))))
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