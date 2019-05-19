Компани продолжит карьеру в качестве играющего тренера «Андерлехта»

33-летний бельгийский защитник , который покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона, сообщил, что будет исполнять в «Андерлехте» роль играющего тренера.

Мой выбор может вас удивить. Это самое страстное, но рациональное решение, которое я когда-либо принимал.

Я хочу отблагодарить свое прошлое, но остаюсь амбициозным и смотрю в будущее. В течение следующих трех лет я буду занимать должность играющего тренера «Андерлехта». Как футболист я родился и вырос в этом клубе.