Тони Пулис покинул «Мидлсбро»

Главный тренер «Мидлсбро» Тони Пулис по итогам сезона покидает свою должность. Клуб решил не продлевать с 61-летним специалистом контракт. Об этом сообщил владелец «Мидлсбро» Стив Гибсон.
Я хочу поблагодарить Тони за усердную работу и самоотверженность на протяжении последних 18 месяцев. Было приятно с ним работать, он настоящий джентльмен.
Пулис возглавил «Мидлсбро» в декабре 2017 года. В этом сезоне его команда остановилась на 7-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа - всего в одном очке от зоны плей-офф, позволяющей побороться за выход в АПЛ.