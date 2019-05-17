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Тони Пулис покинул «Мидлсбро»

17 мая 2019, 11:54

Главный тренер «Мидлсбро» Тони Пулис по итогам сезона покидает свою должность. Клуб решил не продлевать с 61-летним специалистом контракт. Об этом сообщил владелец «Мидлсбро» Стив Гибсон.

Я хочу поблагодарить Тони за усердную работу и самоотверженность на протяжении последних 18 месяцев. Было приятно с ним работать, он настоящий джентльмен.

Пулис возглавил «Мидлсбро» в декабре 2017 года. В этом сезоне его команда остановилась на 7-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа - всего в одном очке от зоны плей-офф, позволяющей побороться за выход в АПЛ.

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severnyj84
severnyj84
   87 / 843
18 мая в 03:06
Результата не добился.
Пупсятко
Пупсятко
   104 / 843
17 мая в 21:04
Очень важная новость.
Danrog
Danrog
   99 / 843
17 мая в 16:43
Не достиг нужного.
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