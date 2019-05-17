Тони Пулис покинул «Мидлсбро»

17 мая 2019, 11:54

Главный тренер «Мидлсбро» по итогам сезона покидает свою должность. Клуб решил не продлевать с 61-летним специалистом контракт. Об этом сообщил владелец «Мидлсбро» Стив Гибсон.

Я хочу поблагодарить Тони за усердную работу и самоотверженность на протяжении последних 18 месяцев. Было приятно с ним работать, он настоящий джентльмен.