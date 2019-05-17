Аллегри покидает «Ювентус»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покинет свой пост в конце сезона.
Аллегри работал в команде пять лет, выиграв за это время пять Скудетто и дважды дойдя до финала Лиги чемпионов.
Изначально предполагалось, что тренер продолжит свою работу, но после встреч с руководством «Юве» было принято решение о расставании.
А в финале 98-го Миятович забил с офсайда. Это факт, в инете обзор есть.
А в финале 98-го Миятович забил с офсайда. Это факт, в инете обзор есть.
А то что уровень чемпионата упал после кальчополи, так это не проблемы Ювентуса. Кто замутил, тот пусть и расхлёбывает.
А то что уровень чемпионата упал после кальчополи, так это не проблемы Ювентуса. Кто замутил, тот пусть и расхлёбывает.
На одном голе, сейчас далеко не уедешь, тем более в ЛЧ.
На одном голе, сейчас далеко не уедешь, тем более в ЛЧ.