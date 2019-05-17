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Аллегри покидает «Ювентус»

17 мая 2019, 14:12

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покинет свой пост в конце сезона.

Аллегри работал в команде пять лет, выиграв за это время пять Скудетто и дважды дойдя до финала Лиги чемпионов.

Изначально предполагалось, что тренер продолжит свою работу, но после встреч с руководством «Юве» было принято решение о расставании.

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iBragim2102
iBragim2102
   810 / 843
18 мая в 13:51
Аллегри надо было выгонять еще в прошлом году, лучше всего пригласить Конте, я думаю.
Муслим90
Муслим90
18 мая в 10:26
Надеюсь это решение поможет Юве выиграть ЛЧ. У Аллегри была возможность брать ЛЧ, особенно в последние 2 сезона, но он постоянно ошибался с составом. Удачи ему в дальнейшем, где бы не работал, ну кроме Интера))
Тага Дага
Тага Дага
   223 / 843
18 мая в 02:47
Лучше всех Анчелотти....вот с кем можно выиграть лигу чемпионов.
bublikyo
bublikyo ответил Зависимый от Железа ЗОЖ
   350 / 843
17 мая в 22:33
Тогда клубный футбол в Италии переживал свой расцвет, Милан и Ювентус не вылезали из финалов, но все циклично в этом мире, посмотрим сколько продлится доминирование англичан
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ ответил bublikyo
   131 / 843
17 мая в 22:29
Читать одно, а видеть другое. Юве тех лет был как к примеру Барса при гвардиоле нагинал всех и вся. За искл того, что в финалах не везло. Если не ошибаюсь 3 раза подряд в финалах ЛЧ были, один раз взяли кубок, два последующих проиграли Боруссии и Реалу.
bublikyo
bublikyo ответил Bеликий Князь
   350 / 843
17 мая в 22:24
Ты чего такой злой? Потому что у тебя велосипеда не было?
bublikyo
bublikyo ответил Зависимый от Железа ЗОЖ
   350 / 843
17 мая в 22:22
Я тот финал не смотрел, как и не смотрел победный для Ювентуса финал с Ливерпулем в 80-х, но читал что там единственный гол забил Платини с левого пенальти
Bеликий Князь
Bеликий Князь
   21 / 843
17 мая в 22:22
    Bеликий Князь
    Bеликий Князь ответил Ruslan3132
       21 / 843
    17 мая в 22:21
    Судья причем когда дома 0-3 влетаете )))) ахахаха или это не считается?
    При том, что в туринском матче Чакыр не поставил пенальти ни на Дибале, ни на Куадрадо, а на квадрате был 200% пенальти. Зато Оливер поставил левый пеналь в Мадриде.
    А в финале 98-го Миятович забил с офсайда. Это факт, в инете обзор есть.
    Зависимый от Железа ЗОЖ
    Зависимый от Железа ЗОЖ ответил Ruslan3132
       131 / 843
    17 мая в 22:18
    Он тебе про финал ЛЧ 98, когда Миятович с офф забил единственный гол. Тогда Юве был фаворитом против любого соперника.
    Дармштадище-Ингольштадище
    Дармштадище-Ингольштадище
    17 мая в 21:40
    ну наконец-то
    Ruslan3132
    Ruslan3132 ответил Bеликий Князь
       55 / 843
    17 мая в 21:39
    Реалу не по делу, там судья накосячил.
    Судья причем когда дома 0-3 влетаете )))) ахахаха или это не считается?
    BIANCONERI27
    BIANCONERI27
       548 / 843
    17 мая в 21:03
    Макс сделал себе имя в Юве, желаю ему успеха в дальнейшем.
    BIANCONERI27
    BIANCONERI27
       548 / 843
    17 мая в 21:02
    Макса нужно было прижимать чтобы команда деманстрировала яркий футбол как с АТМ,с Реалом или в ответке с Баварией.
    Gallardo27
    Gallardo27
       669 / 843
    17 мая в 20:22
    Гвардиола вэлком!
    bublikyo
    bublikyo
       350 / 843
    17 мая в 20:13
    Хотел бы посмотреть на Моуриньо в Ювентусе, все таки итальянский чемпионат подходит для него лучше всех
    bublikyo
    bublikyo
       350 / 843
    17 мая в 20:06
    Интересненько
    juvenale
    juvenale ответил Зависимый от Железа ЗОЖ
       64 / 843
    17 мая в 20:06
    По моему железному мнению, Липпи самый достойный тренер Юве в истории. Эти 8 чемпионств последних лет ничего не стоят, так как нет того Милана 90-х, нет Интера 00-хх и т.д. Во времена при Липпе и сейчас совершенно разный уровень Серии А.
      juvenale
      juvenale ответил Зависимый от Железа ЗОЖ
         64 / 843
      17 мая в 20:04
      По моему железному мнению, Липпи самый достойный тренер Юве в истории. Эти 8 чемпионств последних лет ничего не стоят, так как нет того Милана 90-х, нет Интера 00-хх и т.д. Во времена при Липпе и сейчас совершенно разный уровень Серии А.
      Трапаттони более велик в плане трофеев
      Bеликий Князь
      Bеликий Князь
         21 / 843
      17 мая в 19:39
      Нужно Дешама ставить.
      Bеликий Князь
      Bеликий Князь ответил juvenale
         21 / 843
      17 мая в 19:26
      если быть точнее Липпи проиграл три финала (Реал,Боруссия,Милан)
      Реалу не по делу, там судья накосячил.
      Bеликий Князь
      Bеликий Князь ответил Зависимый от Железа ЗОЖ
         21 / 843
      17 мая в 19:25
      По моему железному мнению, Липпи самый достойный тренер Юве в истории. Эти 8 чемпионств последних лет ничего не стоят, так как нет того Милана 90-х, нет Интера 00-хх и т.д. Во времена при Липпе и сейчас совершенно разный уровень Серии А.
      Верно, но нельзя говорить, что они ничего не стоят. После 2006 они стоят многого.
      А то что уровень чемпионата упал после кальчополи, так это не проблемы Ювентуса. Кто замутил, тот пусть и расхлёбывает.
      Зависимый от Железа ЗОЖ
      Зависимый от Железа ЗОЖ ответил juvenale
         131 / 843
      17 мая в 19:01
      По моему железному мнению, Липпи самый достойный тренер Юве в истории. Эти 8 чемпионств последних лет ничего не стоят, так как нет того Милана 90-х, нет Интера 00-хх и т.д. Во времена при Липпе и сейчас совершенно разный уровень Серии А.
      ЮЗИК
      ЮЗИК
         241 / 843
      17 мая в 18:55
      Глупое решение
      NGYRZ
      NGYRZ ответил nedved10
         71 / 843
      17 мая в 18:54
      Насчет счета 1-0 это уже в традицию вошло давным давно,даже когда в команде были звезды во всех линиях,Ювентус играл подобным образом.
      Вот поэтому, у Юве только 2 ЛЧ.

      На одном голе, сейчас далеко не уедешь, тем более в ЛЧ.
      juvenale
      juvenale ответил Зависимый от Железа ЗОЖ
         64 / 843
      17 мая в 18:52
      Липпи с Юве брал лигу чемпионов + выходил в финал еще раз, где проиграли Боруссии. Липпи с физруком Аллегри не сравнивай.
      если быть точнее Липпи проиграл три финала (Реал,Боруссия,Милан)
      gentlewolf
      gentlewolf
         311 / 843
      17 мая в 18:50
      Зря они так, Валеру из Ростова не выдернут...
      Гавроша
      Гавроша
         20 / 843
      17 мая в 18:48
      Зря они отказались, он хоть золото брал постоянно.
      juvenale
      juvenale
         64 / 843
      17 мая в 18:47
      Полностью поддерживаю решение руководства.Видно,что Аллегри полностью себя исчерпал в Ювентусе и игроки просто устали от него.Максу спасибо за все,отличный тренер,который вписал себя в историю Юве,выиграл долгожданный Ки и вернул Юве в число лучших в Европе.Если бы взял ЛЧ сравнялся бы с Липпи и Трапаттони.Когда он приходил, я писал,что он физрук,но он отлично себя проявил
      BagioR
      BagioR
         421 / 843
      17 мая в 18:41
      Спасибо Максу. Все таки с ним мы стали бороться в ЛЧ
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