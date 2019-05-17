Аллегри покидает «Ювентус»

17 мая 2019, 14:12

Главный тренер «Ювентуса» покинет свой пост в конце сезона.

Аллегри работал в команде пять лет, выиграв за это время пять Скудетто и дважды дойдя до финала Лиги чемпионов.

Изначально предполагалось, что тренер продолжит свою работу, но после встреч с руководством «Юве» было принято решение о расставании.