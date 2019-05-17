Аллегри ушел, Роналду ищет нового наставника

17 мая 2019, 16:00

«Соккер.ру» реагирует на главную новость дня – Массимо покинул «Ювентус», и теперь наставник и клуб ищут новые футбольные отношения.

Почему тренер ушел, кто его ждет?

Про тренера Аллегри вы знаете много, но в тактике и результатах «Ювентуса» не найдете ответ, почему Массимо ушел, хотя недавно заявлял о желании работать дальше и продержался 4 года, 10 месяцев и 1 день в Турине. Но чтобы лучше понимать его решения и личность, важно знать одну из сторон Аллегри.

Этот долговязый худой дяденька 51 года отроду – прожженный опытом побед мастер соблазнения женщин, которые молоды и красивы. У Аллегри не было столько девушек, как у Вьери или старшего Индзаги, ведь не выдающийся футболист, вокруг которого в Италии вьются чертовски красивые ведущие и модели. Но Массимо собрал коллекцию подружек, которой не было даже у Криштиану Роналду.

Итальянец, к тому же, ни с кем контракты не подписывал. Но постоянство в отношениях – не конек Массимиллиано. Любит азарт, тратить деньги и красивых женщин, сам говорил. Причем Аллегри успешный любитель красоты, а не бабник из-за комплексов. Его бывшие не ходят на итальянский аналог «Пусть говорят», не рассказывают, что он им всегда изменял, бил, заставлял делать аборты – никакой грязи. Просто Аллегри часто расходился с одной девушкой и сходился с другой.

И так всю жизнь. Свадьба, новая свадьба, дети, разводы, отношения. «Старая синьора» удерживала его дольше многих молодых. Поэтому не удивляйтесь, что Массимо ищет новый вызов, хотя многие на его месте остались бы в «Ювентусе». Договариваться с непостоянными неусидчивыми людьми сложно. Вот у Аньелли и не получилось. Скорее всего, причина также в Роналду – не факт, что Криштиану считает Массимо правильным тренером для победы в ЛЧ .

И так лучше для двух сторон. Сам наставник вряд ли останется без интересной работы в ближайшем будущем. Не исключено, что ему поступят предложения от «Челси», «Барселоны» и «Баварии». Англичанам откажет – слишком сложно воевать в АПЛ без возможности делать трансферы, скорее Лэмпард согласится из патриотических клубных чувств и молодецкого азарта. «Барселона», как обычно, будет долго тянуть с решением по Вальверде – и в отставку, скорее всего, отправит Эрнесто уже после того, как Аллегри найдет новый клуб.

Но это не точно, ведь Массимо может уже вести переговоры с каталонцами. А еще есть «Бавария», где сам Нико Ковач не знает, уйдет ли, а руководство порывается его уволить. Правда, Хенесс ищет тренера, которым попробует руководить, ван Боммел подойдет лучше. В любом случае, после чемпионств «Ювентуса» и финалов ЛЧ найдутся клубы, где Аллегри сможет поработать. В конце концов, проект ПСЖ пока не закрыли. Тухелю вроде ничто не угрожает, но у шейхов бывает семь пятниц на неделе. Но главный итог такого решения – «Ювентус» остался без тренера, и это всегда интересно.

Кто будет готовить Роналду к сезону?

Казалось, что «Реал» передаст в «Ювентус» сразу двух легенд. Но, как видите, Зидан передумал, жена не захотела возвращаться в Италию. Зиданы остались в Мадриде, где жили годами. Чтобы вернуть француза, Перес был готов на все, а в «Ювентусе» ставили условия. Хотя Зинедин точно встречался с Аньелли и Недведом, когда гостил в Италии, ведь в «Ювентусе» о французе хорошего мнения, он – легенда клуба и победитель ЛЧ как тренер.

То, что нужно? Но есть и другие бывшие футболисты, которые могли бы сейчас подхватить туринский клуб. Во-первых, Антонио Конте пока без работы. Вряд ли, учитывая расставание, Аньелли вернут этого тренера с характером? Но вы вспомните, куда пошел Маротта – в «Интер». Если в «Ювентусе» боятся, что приход Конте во вражеский клуб усложнит им жизнь в турнирном плане – могут перехватить наставника, который мечтал обедать в дорогом трансферном ресторане. И сейчас туринцы бюджет ему обеспечат.

Во-вторых, есть также Дидье Дешам. Его как бы нет, но эти тренеры сборных, если получают манящий вызов, на многое согласны. В-третьих, Массимо Каррера тоже игрок «Ювентуса». Шутка, шутка. Хотя бывшего помощника Конте сами итальянцы включали в списки наставников, что могут возглавить в будущем «старую синьору», вряд ли экс-наставник «Спартака» так высоко в рейтингах клана Аньелли, чтобы ему доверить определяющий сезон.

Если этот состав не выиграет ЛЧ в 2020-м, то придется многое изменить, ведь перестройка уже идет, а Роналду не молодеет. Впрочем, в «Ювентусе» многие тренеры прибавят и завоюют трофеи. Аллегри пришел после чемпионского «Милана», но на волне заявлений, что Массимо – не тренер мирового уровня. А уходит в качестве наставника, с которым большинство клубов не захотели бы расставаться. Но в Турине особая команда, необычный коллектив менеджеров. Успели между собой поцапаться, а еще пустили в огород Жорже Мендеша – агента Роналду.

И если Криштиану начал качать права и считает, что именно тренерские ошибки Аллегри привели к вылету от «Аякса» - португалец высказался и его услышали. Ведь есть основания полагать, что «Тоттенхэм» не справился бы с «Ювентусом», и тогда португалец готовился бы к новому финалу ЛЧ . Теперь туринцам и их фанатам по миру повезло, если Недвед и Паратичи готовы к такому повороту. И плохо, если понятия не имеют, кто идеально подойдет этой команде по темпераменту?

Например, итальянцы сейчас пишут о кумовстве. Паратичи – друг детства Симоне Индзаги, но вряд ли наставник «Лацио», которого могли уволить в Риме, если бы не выиграл Кубок Италии, идеально подходит «Ювентусу». Михайлович и Консейсау – еще две странные кандидатуры, но именно их обсуждают сейчас в Италии. Тренер ведь должен совпадать по классу и характеру, в чем убеждались много раз. Разок можно добиться успехов, будучи слабее, чем команда – как Райкард с «Барселоной» или Ди Маттео с «Челси», а можно являться очень сильным индивидуально, но не понимать, что команда МЮ не такая, как была в «Интере» - поэтому Моуриньо пережил провал.

Кстати, про Жозе не забывайте, хотя вряд ли захочет работать на «Ювентус» и становиться врагом бывшего миланского клуба. Впрочем, он как раз клиент Мендеша, как и Роналду. И тут не переход Фигу из «Барселоны» в «Реал». Так что если вдруг в Турине сошли с ума – Моуриньо снова возглавит команду Роналду. Выборы будут интересными, в Италии даже писали, что Криштиану попросил Аньелли провести переговоры с Гвардиолой. Также упомянута парочка сумасшедших вариантов – Каннаваро, Роберто Мартинес, Венгер и Блан.

Сарри тоже включают, но он слишком специфический, чтобы быть лучшим из кандидатов. Тем более есть другой человек из АПЛ . Если Дешам не захочет бросать сейчас сборную Франции – а оснований для такого шага мало, разве что азарт и желание поруководить бывшим клубом, то поставить хочется на Маурисио Почеттино. Аргентинец сделал то, что Аллегри в этом сезоне не смог – вышел в финал ЛЧ . А выиграть Серию А с составом «Ювентуса» сможет и Роналду без особой поддержки наставника. Согласитесь, быть тренером в Турине и сложно, и просто.

Надо правильно подготовиться к плей-офф ЛЧ , а вокруг будет столько неплохих специалистов по подписаниям сильных игроков (порой – за копейки), что почувствуешь себя так, как Аллегри чувствовал в 2015 году, когда обыгрывал «Реал» и шел в первый финал Лиги чемпионов. Но поражения в решающий момент убедили стороны, что пора расстаться. И поскольку в мае «Ювентус» уже сделал одно ужасное решение – одобрили страшную безвкусную форму на новый сезон, то вряд ли уход Аллегри является второй ошибкой подряд.

Массимилиано думал об уходе давно, еще когда в «Арсенал» зазывали – ушел, а «Ювентус» хочет встряски – ее получит. Теперь или готовы поставить того, кем можно манипулировать – как Индзаги, или ищут наставника, что играл в финалах ЛЧ . То есть Дешам, Почеттино и Моуриньо в списке. А вот Симеоне и Анчелотти, мягко говоря, не любят «Ювентус» по разным причинам – их не учитываем. Ну, и Хайнкес на пенсии из финалистов последних 10 сезонов. Как видите, круг не очень большой, если брать специалистов по ЛЧ , а не рисковать с Симоне Индзаги.

А идеальный вариант «Ювентусу» не достанется. Туринцы с радостью бы заманили Клоппа, но Юрген продлил контракт с «Ливерпулем», поэтому сейчас итальянцы возьмут паузу и посмотрят финал Лиги чемпионов. Если Маурисио Почеттино возьмет кубок – не исключено, что узнаете имя нового главного тренера чемпионов Италии в ночь с первого на второе июня. А если уход Аллегри означает, что Фабио Паратичи хочет быть и руководителем, и кукловодом в «Ювентусе» - пригласят Михайловича или Симоне Индзаги. Оба наставника неплохие, но не сказать, что выдающиеся. У Почеттино по части постановки игры в защите, центре поля и атаке больше успехов, а Сарри лучше знает Серию А.

А вы бы кого назначили, будучи на месте Аньелли, Недведа и Паратичи?