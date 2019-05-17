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Игнашевич покидает ЦСКА

17 мая 2019, 09:30

Бывший игрок ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал об уходе с должности тренера молодежного состава «красно-синих».

Получил необходимые методические знания, за что благодарен ЦСКА, главному тренеру молодежной команды Андрею Аксёнову и всему её штабу. Сейчас нахожусь в предвкушении самостоятельной работы. Появилась уверенность. Осталось попробовать.

В ЦСКА сегодня у меня нет возможности для самостоятельной работы, только в детской школе. Имея такой богатый практический опыт в профессиональном футболе, хочется реализовать себя на взрослом уровне. Продолжать помогать интересно, но я понятливый, получил необходимые методические знания. Есть желание поскорее применить их на практике. Тем более в голове много разных мыслей и идей, которые просто требуют реализации. Вы же видите, что происходит в Лиге чемпионов? После таких матчей даже уснуть тяжело.

Чувствую в себе силы и способности начать карьеру главного тренера. Поэтому просто сидеть в дубле, тратить время и деньги клуба не хочу. Буду работать в сборной Черчесова, поеду стажироваться, учиться и искать варианты самостоятельной работы.

Грустно покидать ЦСКА? Конечно, ведь это мой дом. С другой стороны, у меня начинается новая жизнь, и здесь не до сентиментальностей.

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Все комментарии
dok66
dok66
   416 / 840
17 мая в 21:09
У Сереги все получится . И вот увидите , еще вернется в ЦСКА !
pomor45
pomor45
   62 / 840
17 мая в 20:34
Лавры Семака воодушевляют последователей.
papic337
papic337
   233 / 840
17 мая в 19:16
Удачи!
Правдин Семён
Правдин Семён
   36 / 840
17 мая в 17:56
Игнашевич с мозгами.Должно получиться.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил тумба-юмба
   109 / 840
17 мая в 17:09
Как же все искажнно в понимании смысла сказанного. Человек хочет работать самостоятельно. Что для этого увольнять Ганчаренко. Начинать надо с ФНЛ, либо даже с ПФЛ. Знания и опыт ему дали в ЦСКА. Если ты испытываешь злобу к этому клубу, скажи честно и не прикрывайся благородным фразами. Это не достойно мужчины.
тумба-юмба
тумба-юмба
   313 / 840
17 мая в 16:08
Жаль что такого футболиста,хоть и бывшего,выперли из команды.А прикрыли всё красивыми словами.Футболист столько сделал для своего клуба.Видно у 75ра совсем плохо с деньгами.Оптимизирует расходы.
ТАМАНЦЕВ
ТАМАНЦЕВ ответил Гавриленко
   594 / 840
17 мая в 15:47
Стыдно за Сент Гален))), 0-7-!!! Позорище свинорылых,
Невыход из убогой группы в лиге Европы, убогие недоразумения под названием народной команды))) вот за что стыдно,и ещё не дай бог эти бездари в кубки выйдут,то в следующем году ваще унижение и позорище будет от тарасни)))
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
17 мая в 15:29
Похоже, Игнашевич унесет удачу из ЦСКА,
berda2003
berda2003
   318 / 840
17 мая в 15:21
О, сколько их было этих амбициозных всезнаек, остался один - карпин и тот доживает в ростове до июня...
abrek123
abrek123
   122 / 840
17 мая в 15:13
Молодец удачи во всем, не бросил все не опустил руки, а тренирует в нашей стране детишек и футболистов..Красавчик настоящий , вот с кого пример нужно брать нашим футболерам...
brooks
brooks ответил zenit_forever2014
   417 / 840
17 мая в 14:45
Удачи Серёге!!! Уверенна, что обязательно получиться, может не сразу, но ТОЧНО ПОЛУЧИТСЯ!!! И самое главное СПАСИБО ЗА СБОРНУЮ!!! Он вернулся в сборную, когда был очень нужен...пошёл на риски и ОГРОМНОЕ ЕМУ за это СПАСИБО))) Этот ЧМ 2018 навсегда в наших сердцах во многом благодаря Сергею!!! Ещё раз СПАСИБО)))
Не заплачь...
drug01
drug01
   124 / 840
17 мая в 14:26
Надо двигаться дальше!
Тага Дага
Тага Дага
   230 / 840
17 мая в 14:17
Уважаемый человек. ...вот кого уважать надо...удачи,единственный человек кто мог закрыть рот Акинфееву..
Ruslik1982
Ruslik1982
   159 / 840
17 мая в 14:09
подождал бы немного, через год бы в пердиве основную команду бы тренировал
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
17 мая в 14:04
Когда-нибудь вернётся главным.
Petr Makovenko
Petr Makovenko
17 мая в 13:59
С Богом!
kotmyshka
kotmyshka
   117 / 840
17 мая в 13:58
Удачи
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   69 / 840
17 мая в 13:37
Успехов Игнашевичу в тренерской работе.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   398 / 840
17 мая в 13:36
Как бы не вышел Юран-2, вечно вытаскивающий из пердива(
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   198 / 840
17 мая в 13:32
Не пропадет
zenit_forever2014
zenit_forever2014
   513 / 840
17 мая в 12:50
Удачи Серёге!!! Уверенна, что обязательно получиться, может не сразу, но ТОЧНО ПОЛУЧИТСЯ!!! И самое главное СПАСИБО ЗА СБОРНУЮ!!! Он вернулся в сборную, когда был очень нужен...пошёл на риски и ОГРОМНОЕ ЕМУ за это СПАСИБО))) Этот ЧМ 2018 навсегда в наших сердцах во многом благодаря Сергею!!! Ещё раз СПАСИБО)))
ОПС
ОПС
   219 / 840
17 мая в 12:27
Успехов и удачи!
Faustello
Faustello
   22 / 840
17 мая в 12:26
Это легенда, настоящий армеец.
Будет интересно наблюдать, удачи на тренерском поприще.
Гавриленко
Гавриленко
   35 / 840
17 мая в 11:45
Стыдно за автобомбардира игнашевича. Если бы испанцы били пенальти поточнее, игнашевич был бы главным виновником вылета с ЧМ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 840
17 мая в 11:11
гинер научил экономить деньги клуба...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
17 мая в 10:43
Отличнику боевой поготовки, долгие годы верой и правдой отстаивающему рубежи клуба и сборной посвящается эта песня !!!!!!
Удачи Серёга !!!!!!!!!


Байкал-38
Байкал-38
   10 / 840
17 мая в 10:35
Думаю из Сергея Николаевича получится хороший тренер. Да сидеть в дубле не вариант, надо развиваться. Удачи!!!
За адекватность
За адекватность
   28 / 840
17 мая в 10:26
Можно только пожелать успехов на тренерском поприще. И спасибо за ЧМ, за то что откликнулись в трудную минуту.
ДСА
ДСА
   89 / 840
17 мая в 10:19
К Слуцкому надо ехать учиться.
Caniggia
Caniggia
   44 / 840
17 мая в 10:15
Трудно ему будет сразу главным устроиться. ПФЛ, в лучшем случае ФНЛ. А может в Ростов? В любом случае удачи Игнашу.
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