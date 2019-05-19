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Аджоев: «Соперник нам противостоял очень серьёзный»

19 мая 2019, 21:59
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал поражение от «Краснодара».

Сегодня уступили в игре, которая могла повернуться в любую сторону. В первом тайме хорошие моменты были у «Краснодара», сразу после перерыва могли забить мы. Надо сказать, что соперник нам противостоял очень серьёзный, поэтому сложно предъявить кому-либо претензии. Так сложилась игра. Этот матч был для нас заключительной домашней встречей в нынешнем чемпионате. И самая справедливая оценка той работы, которую проделала команда, это заполненные трибуны. В конце второго тайма болельщики скандировали «Молодцы!» и благодарили нас за этот сезон. Мы, в свою очередь, ценим каждого поклонника тульского «Арсенала», всегда стараемся оправдать доверие и принести позитивные эмоции.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   3 / 843
вчера в 07:23
Краснодар на три головы выше Арсенала, смешно было бы рассчитывать на что либо в этом матче.
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 843
19 мая в 23:18
Отличный сезон выдал Арсенал . МОЛОДЦЫ. !!!!
112910315
112910315
   2 / 843
19 мая в 22:19
Мало того, что серьёзный, но ещё и мотивация обыграть соперника зашкаливала. Не повезло Арсеналу именно в этом туре встретиться с Краснодаром.
Alladins
Alladins
   100 / 843
19 мая в 22:02
Не по зубам вам пока Краснодар.
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