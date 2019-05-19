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Карпин: «Важная победа с психологической точки зрения»

19 мая 2019, 21:35
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу своих подопечных над «Зенитом» (1:0) в матче 29-го тура РПЛ.

Эта победа важна с психологической точки зрения, в том числе для тренерского штаба как лишнее подтверждение того, что при правильном подходе можно обыграть любого соперника. Хотелось бы поблагодарить ребят за игру, а также огромное спасибо болельщикам.

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Все комментарии
1 команда
1 команда
   94 / 843
вчера в 13:23
Какая там важность в конце сезона.
drive45
drive45
вчера в 12:23
Если оценивать работу Карпина за сезон в Ростове.То это три из пяти.
Nafnafik
Nafnafik
   86 / 843
вчера в 10:15
Ничего никому не дающая игра и то обошлась не без нанятого фердуном кукуяна.
МКС
МКС ответил Nimbles
   30 / 843
вчера в 00:45
У второго состава Зенита и то по пенальти, чему радуются?
Ну вы так и пишите в следующий раз

Недоигроки недозенита проиграли команде с 7го места

А то 2й состав, 31й состав

Кстати после позора в ЛЧ не забудь напомнить что вы проигрываете 45м составом
161регион
161регион ответил Nimbles
   97 / 843
19 мая в 23:38
Радуются что отчемпионили проект....ухахаха
Nimbles
Nimbles
   33 / 843
19 мая в 22:48
У второго состава Зенита и то по пенальти, чему радуются?
pomor45
pomor45
   63 / 843
19 мая в 22:06
Не стоило бы Карпину кривляться. Победил не Зенит, а его название, да и то по пенальти. Игрой-то не вышел и с таким Зенитом - все игровые показатели хуже.
Трезвый повар
Трезвый повар
   225 / 843
19 мая в 22:01
Это действительно психологически важная победа после нескольких неудачных матчей. 7 место не так уже и плохо для Ростова
ДСА
ДСА
   89 / 843
19 мая в 21:55
Зенит - обычная команда, можно обыгрывать.
Russiаnhammer
Russiаnhammer
   140 / 843
19 мая в 21:48
Игра Ростова в последнее время унылое г...но. Делай выводы Валера. Вера наша незыблема,но требовательна
Nimbles
Nimbles
   33 / 843
19 мая в 21:47
Какой там психологической, кукуяновской точки зрения.
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 843
19 мая в 21:36
Ростов с победой .
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