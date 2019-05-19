Карпин: «Важная победа с психологической точки зрения»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу своих подопечных над «Зенитом» (1:0) в матче 29-го тура РПЛ.
Эта победа важна с психологической точки зрения, в том числе для тренерского штаба как лишнее подтверждение того, что при правильном подходе можно обыграть любого соперника. Хотелось бы поблагодарить ребят за игру, а также огромное спасибо болельщикам.
Недоигроки недозенита проиграли команде с 7го места
А то 2й состав, 31й состав
Кстати после позора в ЛЧ не забудь напомнить что вы проигрываете 45м составом
Недоигроки недозенита проиграли команде с 7го места
А то 2й состав, 31й состав
Кстати после позора в ЛЧ не забудь напомнить что вы проигрываете 45м составом