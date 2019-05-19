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Мусаев: «Хотелось бы занять второе место»

19 мая 2019, 19:00
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Арсеналом».

Хороший итог, мы повторили лучший результат клуба в Премьер-Лиге. У нас есть шанс побороться за второе место. Надеемся показать лучшую игру с «Рубином». Хотелось бы занять второе место - мы все сделаем для этого. Наши зрители уже раскупили все билеты – мы не можем сыграть плохо.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   7 / 843
вчера в 01:00
"УФА" СВОЕГО НЕ УПУСТИТ: У "ЛОКО" ТОЛЬКО ПО ПРЕДОПЛАТЕ, У БЫКОВ ПОД ЧЕСТНОЕ СЛОВО ПОСЛЕ МАТЧА. ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ БЕСПРОИГРЫШНЫЙ!
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
19 мая в 22:58
Удачи в ЛЧ.
Sysanin101
Sysanin101
   282 / 843
19 мая в 20:05
Поздравляем Краснодар с выходом в Лигу чемпионов.
30-й тур, в сдедующее воскресение, определит на какую стадию - на прямую или через квалификацию.
Все молодцы!
Краснодарцы впервые будут участвовать в Лиге чемпионов.
Без Лиги чемпионов, в следующем сезоне, остались ЦСКА и московский «Спартак».
Они выступят в квалификации Лиги Европы.
Чемпион страны «Зенит» получил прямую путёвку в Лигу чемпионов.
«Локомотив» и «Краснодар», в последнем туре, решат, кто пойдет напрямую в группу ЛЧ, а кто через квалификацию.
mihaluch
mihaluch
   53 / 843
19 мая в 19:44
От "Краснодара" в ЛЧ будет больше толку чем от Локо.
Ваня лучший
Ваня лучший
   108 / 843
19 мая в 19:42
У Локо преимущество по личным встречам. Хотя Краснодар в группе ЛЧ было бы любопытно посмотреть. Но усиливать я надо серьёзно. Хотя какой будет лимит неясно, а значит кого брать неясно. Легов и так перебор. В любом случае за эту команду в ЛЧ будет болеть приятно, в отличие от хряков.
Faustello
Faustello
   23 / 843
19 мая в 19:20
Верим в тебя Доктор МОМ!
Быки Вперед!
XL-965
XL-965
   490 / 843
19 мая в 19:02
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