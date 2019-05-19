Мусаев: «Хотелось бы занять второе место»

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал победу над «Арсеналом».

Хороший итог, мы повторили лучший результат клуба в Премьер-Лиге. У нас есть шанс побороться за второе место. Надеемся показать лучшую игру с «Рубином». Хотелось бы занять второе место - мы все сделаем для этого. Наши зрители уже раскупили все билеты – мы не можем сыграть плохо.