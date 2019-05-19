Мусаев: «Хотелось бы занять второе место»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Арсеналом».
Хороший итог, мы повторили лучший результат клуба в Премьер-Лиге. У нас есть шанс побороться за второе место. Надеемся показать лучшую игру с «Рубином». Хотелось бы занять второе место - мы все сделаем для этого. Наши зрители уже раскупили все билеты – мы не можем сыграть плохо.
30-й тур, в сдедующее воскресение, определит на какую стадию - на прямую или через квалификацию.
Все молодцы!
Краснодарцы впервые будут участвовать в Лиге чемпионов.
Без Лиги чемпионов, в следующем сезоне, остались ЦСКА и московский «Спартак».
Они выступят в квалификации Лиги Европы.
Чемпион страны «Зенит» получил прямую путёвку в Лигу чемпионов.
«Локомотив» и «Краснодар», в последнем туре, решат, кто пойдет напрямую в группу ЛЧ, а кто через квалификацию.
30-й тур, в сдедующее воскресение, определит на какую стадию - на прямую или через квалификацию.
Все молодцы!
Краснодарцы впервые будут участвовать в Лиге чемпионов.
Без Лиги чемпионов, в следующем сезоне, остались ЦСКА и московский «Спартак».
Они выступят в квалификации Лиги Европы.
Чемпион страны «Зенит» получил прямую путёвку в Лигу чемпионов.
«Локомотив» и «Краснодар», в последнем туре, решат, кто пойдет напрямую в группу ЛЧ, а кто через квалификацию.
Быки Вперед!
Быки Вперед!