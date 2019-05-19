Ари: «Уверен, что мы можем быть на втором месте»

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал победу над тульским «Арсеналом».
Мы очень рады этой победе. Будем играть в Лиге чемпионов. Но я уверен, мы можем быть на втором месте. Так что в последнем туре нам тоже будет нужна победа.
Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал победу над тульским «Арсеналом».
Мы очень рады этой победе. Будем играть в Лиге чемпионов. Но я уверен, мы можем быть на втором месте. Так что в последнем туре нам тоже будет нужна победа.
Локомотив пусть Кубок России берет .
Локомотив пусть Кубок России берет .