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Ари: «Уверен, что мы можем быть на втором месте»

19 мая 2019, 20:16
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал победу над тульским «Арсеналом».

Мы очень рады этой победе. Будем играть в Лиге чемпионов. Но я уверен, мы можем быть на втором месте. Так что в последнем туре нам тоже будет нужна победа.

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Все комментарии
handreb
handreb
   66 / 843
вчера в 10:04
Практически невозможно.
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 843
вчера в 07:19
Игроки Ливера за несколько туров тоже раздавали интервью, если выиграем оставшиеся матчи то станем чемпионами, выиграли и что то чемпионами не стали. Верить конечно надо, но озвучивать такое зачем? Можно просто было сказать, нам главное победить, а там уже видно будет.
Danrog
Danrog ответил СЫН ДЕДА
   99 / 843
19 мая в 23:55
Кто-то сегодня сказал, что судьи тянули Локо на 2-е место, потому, что квалификацию им не пройти.
А это так и есть.
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
   658 / 843
19 мая в 23:45
Кто-то сегодня сказал, что судьи тянули Локо на 2-е место, потому, что квалификацию им не пройти.
Danrog
Danrog
   99 / 843
19 мая в 21:54
Уверенность ни на чем не основана.
serh62
serh62
   109 / 843
19 мая в 21:28
сухина думает иначе...
cska plus
cska plus
   3 / 843
19 мая в 20:40
Надо болеть за Уфу.
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 843
19 мая в 20:34
Только если очень повезет.
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 843
19 мая в 20:32
Удачи Краснодару .
Локомотив пусть Кубок России берет .
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