Панюков: «На следующий матч нам можно сразу вдесятером выходить»

Нападающий «Урала» прокомментировал ничью с «Локомотивом».

На следующий матч, наверное, нам можно сразу вдесятером выходить – уже привыкли так играть. За последние две игры мы уже больше 90 минут в меньшинстве сыграли. Судейских ошибок очень много, с этим надо что-то делать. Предвзятости у судей, наверное, нет, но просто как-то неправильно всё. В матче с «Арсеналом» работал VAR – так что я ничего сказать не могу, а вот с «Оренбургом» было два офсайда при голе в наши ворота. Когда главный арбитр, не до конца поняв ситуации, берёт всё на себя и не обращает внимания на помощников… Это всё влияет на нас. Судьям нужно быть более собранными. Нужно разговаривать с судьями, ошибки же не только в матчах с «Уралом» бывают, а во всех матчах РПЛ . У нас много арбитров ФИФА , им нужно как-то собраться.