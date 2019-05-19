ГлавнаяНовости

Панюков: «На следующий матч нам можно сразу вдесятером выходить»

19 мая 2019, 21:42
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Нападающий «Урала» Андрей Панюков прокомментировал ничью с «Локомотивом».

На следующий матч, наверное, нам можно сразу вдесятером выходить – уже привыкли так играть. За последние две игры мы уже больше 90 минут в меньшинстве сыграли. Судейских ошибок очень много, с этим надо что-то делать. Предвзятости у судей, наверное, нет, но просто как-то неправильно всё. В матче с «Арсеналом» работал VAR – так что я ничего сказать не могу, а вот с «Оренбургом» было два офсайда при голе в наши ворота. Когда главный арбитр, не до конца поняв ситуации, берёт всё на себя и не обращает внимания на помощников… Это всё влияет на нас. Судьям нужно быть более собранными. Нужно разговаривать с судьями, ошибки же не только в матчах с «Уралом» бывают, а во всех матчах РПЛ. У нас много арбитров ФИФА, им нужно как-то собраться.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рейнгольд: «Если „Спартак“ будет так играть - болельщики перестанут ходить»
Вчера, 19:48 Комментарии49
Колосков: «Отсутствие Мхитаряна в финале Лиги Европы - это чушь полнейшая»
Вчера, 17:21 Комментарии18
Лебедев: «УЕФА обязан перенести финал Лиги Европы в другую страну»
Вчера, 16:16 Комментарии21
Фидлер: «Если честно, я не совсем понимаю систему VAR»
Вчера, 14:51 Комментарии26
РПЛ: «Позиция Иванова по VAR не является секретом»
Вчера, 14:20 Комментарии4
РПЛ: «Ждем возвращения Калачева в РПЛ в другом качестве»
Вчера, 14:08 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Алексей Соломонов
Алексей Соломонов
   425 / 840
20 мая в 08:11
Ребята какой VАR,не будет его!!! А что судьи на голодном пайке окажутся ?!?!? :)
kotmyshka
kotmyshka
   117 / 840
19 мая в 22:04
Будет ВАР - все устаканится, может быть...
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   185 / 840
19 мая в 21:52
Да конечно, такое, любого человека выведет
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 840
19 мая в 21:47
Удалят по-любому
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
19 мая в 21:44
10 против 12-и.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100