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Черевченко: «„Краснодар“ был лучше в завершающей стадии»

19 мая 2019, 18:54
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал поражение от «Краснодара».

Проиграли, значит, соперник был лучше в завершающей стадии. Начало второго тайма не предвещало такого поражения. Таков футбол. Все проигрывают. Не мы первые – не мы последние. Впереди игра с «Динамо», сделаем выводы. К ребятам вопросов нет. Бывает, что мяч не идет в ворота. Надо работать больше на тренировках.

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Все комментарии
1 команда
1 команда
   94 / 843
вчера в 10:08
Рано Арсеналу в еврокубки.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   289 / 843
вчера в 07:14
Гарик, а как-же Црвена Звезда ? Таким макаром и из Арсенала выпрут, не то, чтобы за кордон слинять, пусть даже в Сербию !
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 843
19 мая в 21:46
Краснодар с победой!
Abris
Abris
   163 / 843
19 мая в 19:45
Даже явно сильнее.
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 843
19 мая в 19:29
Краснодар с победой .
Аплодисментами и криками молодцы благодарил весь стадион игроков Арсенала за великолепный сезон .
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