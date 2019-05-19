Черевченко: «„Краснодар“ был лучше в завершающей стадии»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал поражение от «Краснодара».

Проиграли, значит, соперник был лучше в завершающей стадии. Начало второго тайма не предвещало такого поражения. Таков футбол. Все проигрывают. Не мы первые – не мы последние. Впереди игра с «Динамо», сделаем выводы. К ребятам вопросов нет. Бывает, что мяч не идет в ворота. Надо работать больше на тренировках.