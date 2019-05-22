Тульский «Арсенал» сыграет в Лиге Европы

Результат финального матча Кубка России «Локомотив» - «Урал» (1:0) дал ответ на вопрос о том, кто будет участвовать в Лиге Европы от России в следующем сезоне.
В случае победы екатеринбургская команда обеспечила бы себе место в еврокубковом турнире, а вот победа «железнодорожников» позволяет попасть в Лигу Европы шестой команде РПЛ - тульскому «Арсеналу».
Таким образом, в следующем сезоне в Лиге чемпионов сыграют «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар», а в Лиге Европы - «Спартак», ЦСКА и «Арсенал».
Как бы не сыграли, все будет во благо!!!
Когда то надо начинать!!!
Как бы не сыграли, все будет во благо!!!
Когда то надо начинать!!!
Знаешь сколько побед в гостях (вне Москвы) в этом сезоне одержал Спартак без пенальти и удалений ????
Одну...с Уралом...1:0...
Может быть Спартак и фаворит в матче с Оренбургом...ибо более мотивирован...
Спору нет...
Но заранее что то говорить...)))
Знаешь сколько побед в гостях (вне Москвы) в этом сезоне одержал Спартак без пенальти и удалений ????
Одну...с Уралом...1:0...
Может быть Спартак и фаворит в матче с Оренбургом...ибо более мотивирован...
Спору нет...
Но заранее что то говорить...)))
Арсенал уже начинает со 2-го раунда...
Арсенал уже начинает со 2-го раунда...
🤣
🤣