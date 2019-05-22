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Тульский «Арсенал» сыграет в Лиге Европы

сегодня, 20:36
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Результат финального матча Кубка России «Локомотив» - «Урал» (1:0) дал ответ на вопрос о том, кто будет участвовать в Лиге Европы от России в следующем сезоне.

В случае победы екатеринбургская команда обеспечила бы себе место в еврокубковом турнире, а вот победа «железнодорожников» позволяет попасть в Лигу Европы шестой команде РПЛ - тульскому «Арсеналу».

Таким образом, в следующем сезоне в Лиге чемпионов сыграют «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар», а в Лиге Европы - «Спартак», ЦСКА и «Арсенал».

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MAUS
MAUS ответил ФК Пупсик
   37 / 842
сегодня в 23:25
Вот имею отношение, уж поверь мне. А ты сам кто?
судя по твои рифмам , у тебя общее только с космосом !
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 842
сегодня в 23:23
Удачи тулякам ч ЛЕ!!!
Как бы не сыграли, все будет во благо!!!
Когда то надо начинать!!!
MAUS
MAUS ответил ФК Пупсик
   37 / 842
сегодня в 23:23
Все начали мазутные, и кстати, разве ты сам не клон?
ты тут не коси на других —за собой следи для начала!
Гавроша
Гавроша ответил Denkuz
   18 / 842
сегодня в 23:23
Стыдно за свиней, всю ветку Арсенала загадили.
Они где едят, там и какают.
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1 ответил Jeck Denielse
   244 / 842
сегодня в 23:22
Да ладно хорош.... Знаешь сколько побед в гостях (вне Москвы) в этом сезоне одержал Спартак без пенальти и удалений ???? Одну...с Уралом...1:0... Может быть Спартак и фаворит в матче с Оренбургом...ибо более мотивирован... Спору нет... Но заранее что то говорить...)))
Ога. Еще чего мне причешешь?
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил Nafnafik
   255 / 842
сегодня в 23:21
От середняка с пятого места столько шума, лучше бы их свиная команда так играла, как они визжат.
Они играют слабже 5 команды 2 лиги, поэтому остается только визжать.
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил За адекватность
   255 / 842
сегодня в 23:20
И еще. Какая нечемпионская группа? Вы о чем? В ЛЕ все исходит от рейтинга клуба. Либо сеяный либо нет.. "ЦСКА" и "Спартак" однозначно будут сеяными, "Арсенал" в раунде плей-офф далеко не факт, и "Айнтрахт" вполне реален.
Арсенал совершенно не сеянный, потому что они раньше не играли, но на них больше всех надежды. А уж если у мазутных будет возможность - сольют.
Denkuz
Denkuz
   77 / 842
сегодня в 23:19
Стыдно за свиней, всю ветку Арсенала загадили.
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил Hypnoz
   255 / 842
сегодня в 23:19
Гинеровцам и Арсеналу, в ЛЕ ещё надо отобраться. Только Спартак, попадает сразу в группу !
Федун будет недоволен - он бы хотел слить.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Юрий Климов 1
   4 / 842
сегодня в 23:19
Надо питерскую подкладку обыграть. Тогда в группу без отбора попадаем.
Да ладно хорош....
Знаешь сколько побед в гостях (вне Москвы) в этом сезоне одержал Спартак без пенальти и удалений ????
Одну...с Уралом...1:0...

Может быть Спартак и фаворит в матче с Оренбургом...ибо более мотивирован...
Спору нет...
Но заранее что то говорить...)))
Alladins
Alladins ответил За адекватность
   117 / 842
сегодня в 23:17
И еще. Какая нечемпионская группа? Вы о чем? В ЛЕ все исходит от рейтинга клуба. Либо сеяный либо нет.. "ЦСКА" и "Спартак" однозначно будут сеяными, "Арсенал" в раунде плей-офф далеко не факт, и "Айнтрахт" вполне реален.
Разве из второй сотни рейтинга можно быть сеяным?
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил MAUS
   255 / 842
сегодня в 23:17
и все это благодаря клонам /тролям/глорам газового проекта 🤣
Все начали мазутные, и кстати, разве ты сам не клон?
Nafnafik
Nafnafik
   71 / 842
сегодня в 23:16
От середняка с пятого места столько шума, лучше бы их свиная команда так играла, как они визжат.
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил MAUS
   255 / 842
сегодня в 23:15
ты за себя лучше, а не за всю Россию, ты к ней какое отношение то имеешь?
Вот имею отношение, уж поверь мне. А ты сам кто?
Бестрофейный
Бестрофейный ответил MAUS
   97 / 842
сегодня в 23:14
не устал со словом свиньи 🐷 ?
Пупсики как-то надоело.
Гавроша
Гавроша ответил oncha
   18 / 842
сегодня в 23:14
Свиньи всё никак не угомонятся, победа Локомотива так их возбудила.
Они все мечтают, ах если бы это был спартак. А когда осознают, идут сюда, на арсенал какать. А что еще ждать от тарасовской свинофермы?
За адекватность
За адекватность ответил Jeck Denielse
   19 / 842
сегодня в 23:14
А разве может Арсенал (Тула) попасть на "Вулверхэмптон".... Так же как и на Айнтрахт,Спарту,Эспаньол если находится с ними в одной "нечемпионской" группе...второгоо отборочного раунда ???? Не помню регламент...но по-моему они играют с "чемпионскими" представителями второго отборочного раунда....или нет ???
И еще. Какая нечемпионская группа? Вы о чем? В ЛЕ все исходит от рейтинга клуба. Либо сеяный либо нет.. "ЦСКА" и "Спартак" однозначно будут сеяными, "Арсенал" в раунде плей-офф далеко не факт, и "Айнтрахт" вполне реален.
trimetil
trimetil ответил Юрий Климов 1
   205 / 842
сегодня в 23:13
Надо питерскую подкладку обыграть. Тогда в группу без отбора попадаем.
От вас толку мало в еврокубках, если с квалификации начнете, то до группы не доберетесь, ну а если в группе начнете, то 4 место.
MAUS
MAUS
   37 / 842
сегодня в 23:12
не устал со словом свиньи 🐷 ?
oncha
oncha
   186 / 842
сегодня в 23:11
Свиньи всё никак не угомонятся, победа Локомотива так их возбудила.
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1 ответил Hypnoz
   244 / 842
сегодня в 23:09
Гинеровцам и Арсеналу, в ЛЕ ещё надо отобраться. Только Спартак, попадает сразу в группу !
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил За адекватность
       4 / 842
    сегодня в 23:07
    В раунде плей офф, если туда дойдет "Арсенал" Тула (2 раунда пройти придется) вполне может, там будут сеяные и несеяные. Англы(если дойдут) за счет рейтинга федерации будут в числе сеяных(скорее всего), наш "Арсенал", если дойдет до этого раунда будет в другой корзине. Сейчас, пока не завершились все чемпионаты в Европе нет возможности о чем то говорить наверняка, но теоретически эта встреча вполне реальна.
    да я зашёл ..глянул на Википедии Лига Европы УЕФА 2019/2020 .....всё уже расписано....
    Арсенал уже начинает со 2-го раунда...
    Hypnoz
    Hypnoz
       336 / 842
    сегодня в 23:07
    Гинеровцам и Арсеналу, в ЛЕ ещё надо отобраться. Только Спартак, попадает сразу в группу !
    valt134
    valt134
       93 / 842
    сегодня в 23:05
    Туляки заслужили! Поздравляю!!! Пряник—С ВАС!!!
    MAUS
    MAUS ответил Jeck Denielse
       37 / 842
    сегодня в 23:04
    Всё ....сливай воду..... MAUS уже пишет ниже что ему стыдно за Спартак...))) Пойду кино какое нибудь посмотрю...
    лазурные за76и ветку!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Юрий Климов 1
       4 / 842
    сегодня в 23:03
    Переживали за Урал т.к. тренерует его легенда - Парфенов. А болотным нет возможности болеть за тренеров - своих легенд. Поскольку тренеров таких нет и вообще легенд у политпроекта в природе не существует (чипсоедов и любителей прострелов по воробьям в счет не брать))))))))
    То то вы Тосно проиграли....теперь хоть понятно....
    Юрий Климов 1
    Юрий Климов 1 ответил MAUS
       244 / 842
    сегодня в 23:02
    а ну что там статистика прошлого года говорит про зенит? давно из грязи вылезли?
    У них история складывается как им выгодно: с 2007 года и далее выборочно - как чемпионство - история, как 5 место и обсиры - не было такого.
    MAUS
    MAUS ответил Jeck Denielse
       37 / 842
    сегодня в 23:01
    Сейчас кто нибудь из туляков зайдёт на ветку, желая увидеть заслуженные поздравления с выходом в еврокубки - с ума сойдёт от увиденного....))))
    и все это благодаря клонам /тролям/глорам газового проекта
    🤣
    За адекватность
    За адекватность ответил Jeck Denielse
       19 / 842
    сегодня в 23:01
    А разве может Арсенал (Тула) попасть на "Вулверхэмптон".... Так же как и на Айнтрахт,Спарту,Эспаньол если находится с ними в одной "нечемпионской" группе...второгоо отборочного раунда ???? Не помню регламент...но по-моему они играют с "чемпионскими" представителями второго отборочного раунда....или нет ???
    В раунде плей офф, если туда дойдет "Арсенал" Тула (2 раунда пройти придется) вполне может, там будут сеяные и несеяные. Англы(если дойдут) за счет рейтинга федерации будут в числе сеяных(скорее всего), наш "Арсенал", если дойдет до этого раунда будет в другой корзине. Сейчас, пока не завершились все чемпионаты в Европе нет возможности о чем то говорить наверняка, но теоретически эта встреча вполне реальна.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
       315 / 842
    сегодня в 23:01
    Пройдет дальше конй и свиней
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