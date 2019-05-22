Тульский «Арсенал» сыграет в Лиге Европы

сегодня, 20:36

Результат финального матча Кубка России «Локомотив» - «Урал» (1:0) дал ответ на вопрос о том, кто будет участвовать в Лиге Европы от России в следующем сезоне.

В случае победы екатеринбургская команда обеспечила бы себе место в еврокубковом турнире, а вот победа «железнодорожников» позволяет попасть в Лигу Европы шестой команде РПЛ - тульскому «Арсеналу».