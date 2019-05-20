Ивановский «Текстильщик» обеспечил себе выход в ФНЛ

вчера, 20:50

Ивановский «Текстильщик» обеспечил себе участие в ФНЛ на следующий сезон.

За тур до конца розыгрыша ПФЛ (зона «Запад») «Текстильщик» лидирует в таблице, опережая «Казанку» на три очка. Однако при равенстве баллов выше все равно будет клуб из Иваново за счет личных встреч.

«Текстильщик» еще не получил необходимую лицензию от РФС для участия в ФНЛ .

Последний раз клуб выступал в первом дивизионе чемпионата России в 2007 году, занял последнее, 20-е место и отправился во вторую лигу.

Отметим, что главным тренером команды является Денис Бояринцев.