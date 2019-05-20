ГлавнаяНовости

Ивановский «Текстильщик» обеспечил себе выход в ФНЛ

вчера, 20:50

Ивановский «Текстильщик» обеспечил себе участие в ФНЛ на следующий сезон.

За тур до конца розыгрыша ПФЛ (зона «Запад») «Текстильщик» лидирует в таблице, опережая «Казанку» на три очка. Однако при равенстве баллов выше все равно будет клуб из Иваново за счет личных встреч.

«Текстильщик» еще не получил необходимую лицензию от РФС для участия в ФНЛ.

Последний раз клуб выступал в первом дивизионе чемпионата России в 2007 году, занял последнее, 20-е место и отправился во вторую лигу.

Отметим, что главным тренером команды является Денис Бояринцев.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Зенит» отправил золотую медаль Паредесу
Вчера, 18:54 ФотоКомментарии25
«Локомотив» покажет финал Кубка России на своем стадионе
Вчера, 18:21 Комментарии9
«Шахтер» передаст Ракицкому медаль чемпиона Украины
Вчера, 12:06 Комментарии18
Валуев поздравил «Зенит» с чемпионством
Вчера, 10:48 ВидеоКомментарии14
От одного до пяти. Они сразятся за Родину
19 маяАлександр Чистяков в блоге Командный духКомментарии16
Скандальная репетиция кубкового финала и теории заговоров
19 маяАлександр Чистяков в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Albasin
Albasin ответил OMG
   17 / 842
сегодня в 01:58
Выход ивановского Текстильщика это неуважение к омскому Газмясу.
К чему ты это написал?
OMG
OMG
вчера в 23:06
Выход ивановского Текстильщика это неуважение к омскому Газмясу.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   131 / 842
вчера в 22:10
Удачи в ФНЛ!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   133 / 842
вчера в 21:42
Поздравляю Текстильщик с таким результатом
Anisovich
Anisovich
   82 / 842
вчера в 21:39
Текстильщик наведет шороху в ФНЛ, свиней-2 будет безбожно драть.
димон 37
димон 37
   737 / 842
вчера в 21:17
жаль Зенит вылетел, а то можно было бы на легенд посмотреть
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   33 / 842
вчера в 21:15
Текстильщик с выходом в ФНЛ!
ДАША Д
ДАША Д
   143 / 842
вчера в 21:02
Бабы Иваново очень рады
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100