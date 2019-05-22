Парфенов: «Благодарен игрокам „Урала“ за путь, который мы прошли вместе»

Главный тренер «Урала» поделился впечатлениями от финального матча Кубка России против «Локомотива» (0:1).

Главный итог финального кубкового матча — кому достанется победа, всё остальное вторично. Победил «Локомотив», ему и поздравления. Но я горд за свою команду, за своих ребят. Я им очень благодарен за тот путь, который мы прошли вместе. У нас были серьезные трудности перед финальным матчем, они воплотились в игровые проблемы в первом тайме, но важно, на мой взгляд, что в этой непростой ситуации, после явно неудачного первого тайма, мы смогли вернуться в игру и создать несколько голевых моментов. Но моменты не решают исходы матчей — нужно забивать голы. Минимизировать свои ошибки и пользоваться ошибками соперника. «Локомотиву» сделать это удалось, нам, к сожалению, нет.