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Парфенов: «Благодарен игрокам „Урала“ за путь, который мы прошли вместе»

сегодня, 21:54
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями от финального матча Кубка России против «Локомотива» (0:1).

Главный итог финального кубкового матча — кому достанется победа, всё остальное вторично. Победил «Локомотив», ему и поздравления. Но я горд за свою команду, за своих ребят. Я им очень благодарен за тот путь, который мы прошли вместе. У нас были серьезные трудности перед финальным матчем, они воплотились в игровые проблемы в первом тайме, но важно, на мой взгляд, что в этой непростой ситуации, после явно неудачного первого тайма, мы смогли вернуться в игру и создать несколько голевых моментов. Но моменты не решают исходы матчей — нужно забивать голы. Минимизировать свои ошибки и пользоваться ошибками соперника. «Локомотиву» сделать это удалось, нам, к сожалению, нет.

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Все комментарии
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   109 / 842
сегодня в 23:12
У Урала есть шанс на следующий год вышвырнуть свиней из кубка. Это уже стало традицией.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   73 / 842
сегодня в 22:06
Уралу удачи, хорошая команда!
STVA 1
STVA 1
   41 / 842
сегодня в 22:03
Дмитрий прав ...
Alpribas
Alpribas
   72 / 842
сегодня в 21:56
Урал не опозорился, дошел до финала, просто Локомотив сильнее, за Урал не стыдно как за свиней.
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